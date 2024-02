Se desvelan los detalles de la propuesta de revisión de la ley de inmigración de EE.UU. y del paquete de ayuda mundial

POR: ARIANA FIGUEROA-MN Reformer

El líder de la mayoría del Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, dio a conocer el domingo por la noche un paquete de seguridad global de 118,280 millones de dólares que incluye una revisión largamente esperada de la ley de inmigración negociada por un trío bipartidista de senadores.

“Estados Unidos y nuestros aliados se enfrentan a desafíos múltiples, complejos y, en algunos lugares, coordinados de adversarios que buscan perturbar la democracia y expandir la influencia autoritaria en todo el mundo”, dijo Schumer, demócrata por Nueva York, al explicar la necesidad de ayuda estadounidense para Ucrania, Israel y otros países.

El paquete, de casi 400 páginas, también incluye una amplia legislación bipartidista sobre inmigración:

Aumentar los requisitos para los inmigrantes que soliciten asilo;

Aclarar el uso por parte de la Casa Blanca de la autoridad de libertad condicional para conceder temporalmente protección a los inmigrantes;

Crear un procedimiento para cerrar la frontera en momentos de especial actividad;

Y poner fin a la práctica de permitir a los inmigrantes vivir en Estados Unidos mientras esperan a que sus casos sean examinados por un juez de inmigración.

Los republicanos del Senado habían insistido en que los cambios en la política de inmigración acompañaran al paquete de ayuda global.

En materia de seguridad, la medida incluye 60.000 millones de dólares para apoyar a Ucrania en su guerra contra Rusia y 14.100 millones en ayuda a Israel. También tiene 10.000 millones de dólares en ayuda humanitaria “para proporcionar alimentos, agua, refugio, atención médica y otros servicios esenciales a los civiles en Gaza y Cisjordania, Ucrania y otras poblaciones atrapadas en zonas de conflicto en todo el mundo”, según un resumen.

“No aprobar este suplemento y no apoyar a Ucrania no es otra cosa que tirar la toalla a Putin”, declaró la presidenta del Comité de Asignaciones del Senado, la demócrata por el estado de Washington Patty Murray, en una llamada con periodistas.

Las disposiciones sobre inmigración, negociadas por la Casa Blanca y los senadores James Lankford, republicano, y James Lankford, republicano, han sido rechazadas. James Lankford, republicano de Oklahoma, Chris Murphy, demócrata de Connecticut, y Kyrsten Sinema, independiente de Arizona, supondrían los mayores cambios en la ley de inmigración en casi 40 años si se promulgasen, aunque tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes tienen por delante un duro camino.

Tras la publicación del proyecto de ley, el líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, Steve Scalise, republicano de Luisiana, escribió en X que el proyecto del Senado “no recibirá un voto en la Cámara”. Argumentó que algunas de las disposiciones serán “un imán para más inmigración ilegal”.

El proyecto de ley introduce cambios en los criterios de miedo creíble a la persecución para el asilo y para la expulsión acelerada de los solicitantes de asilo que no cumplan los requisitos. Se destinarán

3.990 millones de dólares para que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración contrate a 4.338 agentes de asilo.

Schumer dijo que el acuerdo en el que los tres senadores trabajaron durante cuatro meses “es una oportunidad real para que el Congreso se ocupe de nuestras fronteras y avance hacia un sistema más eficiente y con más recursos.”

“Este acuerdo mejora un sistema de adjudicación que ha estado infradotado durante décadas mediante la contratación de más personal de primera línea, oficiales de asilo, y la creación de nuevos procesos para proporcionar decisiones más rápidas y justas”, dijo Schumer.

El líder de la minoría en el Senado, Mitch McConnell, culpó en un comunicado al presidente Joe Biden de “una crisis sin precedentes” en la frontera sur y dijo que la legislación obligará al presidente a hacer cumplir las leyes de inmigración. El republicano de Kentucky también elogió las nuevas herramientas de emergencia.

“Estoy agradecido al senador Lankford por trabajar incansablemente para asegurar que la legislación suplementaria de seguridad nacional comience con soluciones directas e inmediatas a la crisis en nuestra frontera sur”, dijo McConnell.

Fondos para la frontera

El paquete incluye 20.230 millones de dólares para “hacer frente a las necesidades operativas existentes y ampliar las capacidades en las fronteras de nuestra nación, dotar de recursos a las nuevas políticas fronterizas incluidas en el paquete y ayudar a detener el flujo de fentanilo y otros narcóticos”, según un resumen de la oficina de Murray.

Murray dijo en la llamada con periodistas el domingo por la noche que “no hay razón para el drama, el retraso o el partidismo”.

Aunque el texto del Senado es bipartidista, los republicanos de la Cámara de Representantes, incluido el presidente Mike Johnson, han dicho que no es necesaria una nueva legislación sobre inmigración y culpan a Biden de no aplicar la ley actual. Varios miembros de la Cámara criticaron duramente la medida tras su publicación el domingo, anticipando un camino difícil en esa cámara.

La legislación prohibiría la financiación adicional por parte de Estados Unidos de la Agencia de Obras Públicas y Socorro de Naciones Unidas, tras las acusaciones de Israel de que varios de sus empleados participaron en el ataque del 7 de octubre contra Israel.

El gobierno de Biden ha suspendido la financiación de la UNRWA mientras se lleva a cabo la investigación, pero muchos, entre ellos McConnell, han pedido que se interrumpa totalmente la ayuda estadounidense.

McConnell dijo a finales de enero en el pleno del Senado que los republicanos “no aceptarán ninguna ley que permita que el dinero de los contribuyentes financie a la UNRWA”.

Opción de cerrar la frontera

La legislación daría al secretario de Seguridad Nacional la opción de cerrar la frontera si, durante un periodo de siete días consecutivos, se registran más de 4.000 encuentros con migrantes. Si esa cifra

alcanza los 5.000 encuentros durante un periodo de siete días consecutivos, Estados Unidos estaría obligado a cerrar la frontera.

La única forma de cerrar la frontera en un día es si se registra un total de 8.500 encuentros con inmigrantes, según el texto del proyecto de ley.

Sinema dijo durante una entrevista el domingo por la mañana en el programa “Face the Nation” de la CBS que la política propuesta sería una “herramienta poderosa”.

Esa herramienta se conocería como autoridad de emergencia fronteriza y es temporal y desaparecería en tres años, según el texto del proyecto de ley. Algunas excepciones a esa autoridad son los menores no acompañados y las víctimas del tráfico de seres humanos.

“La razón es que queremos poder cerrar el sistema cuando esté sobrecargado, de modo que tengamos tiempo suficiente para procesar esas solicitudes de asilo”, dijo Sinema.

El secretario de Seguridad Nacional podría retirar esa autoridad de emergencia en un plazo máximo de 14 días, si se producen siete días consecutivos durante los cuales el número de encuentros con migrantes que inicialmente desencadenó esa autoridad de emergencia desciende al 75% de los niveles de encuentro.

Votaciones en camino

La votación del paquete en el Senado podría producirse el miércoles. Convertirlo en ley será una ardua batalla, a pesar de que Biden se ha comprometido a apoyar el acuerdo, ya que su administración se enfrenta al mayor número de encuentros con migrantes en la frontera entre EE.UU. y México en 20 años.

“Hay más trabajo por hacer para superar la línea de meta”, dijo Biden en un comunicado el domingo por la noche. “Pero quiero ser claro sobre algo: si crees, como yo, que debemos asegurar la frontera ahora, no hacer nada no es una opción”.

Los republicanos de la Cámara de Representantes se han alineado tras la oposición del expresidente Donald J. Trump a un acuerdo. La campaña presidencial de Trump para 2024, que lidera el Partido Republicano, ha utilizado el temor a la inmigración en la frontera sur como tema central.

Johnson, republicano de Luisiana, ha argumentado que Biden tiene autoridad para hacer cambios en la política de inmigración y no necesita que el Congreso tome medidas

La publicación del texto del proyecto de ley de inmigración y del paquete de ayuda mundial coincide con la iniciativa de los republicanos de la Cámara de Representantes de destituir al Secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, por diferencias políticas, según los críticos, pero no está claro si la escasa mayoría del Partido Republicano logrará imponerse. Se espera una votación la próxima semana.

Johnson tiene una escasa mayoría de dos votos, e incluso si Mayorkas es sometido a juicio político, el Senado, controlado por los demócratas, probablemente absolvería al secretario, lo que significa que no sería destituido.

En un comunicado, Mayorkas dijo que los cambios “no lo arreglan todo en nuestro sistema de inmigración”, pero son un paso importante.

“Este acuerdo se basa en el enfoque de esta Administración de reforzar las consecuencias para aquellos que cruzan la frontera ilegalmente, sin restringir el desarrollo de vías legales, seguras y ordenadas para aquellos que califican”, dijo.

“Aunque llevará tiempo aplicar plenamente estas nuevas medidas, las nuevas herramientas y recursos que ofrece esta propuesta reforzarán aún más nuestra capacidad para hacer cumplir la ley en los próximos meses y años, y empezaremos a aplicarlas en cuanto se convierta en ley”, declaró Mayorkas.

Sinema: no más “captura y suelta

Sinema dijo que el proyecto de ley pondría fin a la política de permitir que los migrantes detenidos vivan en comunidades estadounidenses mientras esperan que sus casos de asilo sean escuchados por un juez de inmigración, conocida coloquialmente como “captura y liberación”.

En lugar de esa práctica, Sinema dijo que esos migrantes serían llevados a un centro de detención de corta duración, donde una rápida entrevista de asilo determinaría si ese migrante cumple los requisitos de asilo o debe ser expulsado rápidamente.

Sinema dijo que aquellos migrantes que no puedan ser detenidos, como las familias, tendrían una revisión de asilo de tres meses.

“Para las personas que no podemos detener, como las familias, por ejemplo, nos aseguraremos de supervisarlas en el transcurso de sólo tres meses y llevar a cabo esa entrevista con ese nuevo estándar más alto, exigiéndoles que muestren más pruebas desde el principio sobre si califican o no para el asilo y devolverlos a su país si no tienen la evidencia o la prueba de que califican para el asilo”, dijo Sinema.

Añadió que aquellos que reúnan los requisitos para el asilo tendrán una vía rápida para su aprobación, en un plazo de unos seis meses.

Atasco en los tribunales de inmigración

Actualmente hay más de 3,2 millones de casos atrasados en los tribunales de inmigración, pendientes ante unos 600 jueces de inmigración, según el Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de la Universidad de Syracuse, que recopila datos sobre inmigración.

Para muchos inmigrantes, la fecha inicial del juicio está fijada para dentro de varios años. El Servicio de Investigación del Congreso, que no es partidista, ha calculado que sería necesario contratar a 700 jueces de inmigración más -es decir, 1.349 en total- para que el retraso en los tribunales de inmigración quedara resuelto para el año fiscal 2032.

Para ayudar con los atrasos en los tribunales, el proyecto de ley proporciona a la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración 440 millones de dólares para contratar jueces de inmigración y personal de apoyo.

El proyecto de ley dota a la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras con 6.700 millones de dólares, de los cuales 723 millones se destinarán a la contratación de nuevos agentes de la patrulla fronteriza y al pago de horas extraordinarias.

El proyecto de ley incluye una disposición de la Ley bipartidista de Ajuste Afgano que crearía una vía de residencia para los ciudadanos afganos que trabajaron y ayudaron al gobierno estadounidense antes de que Afganistán cayera en manos de los talibanes tras la retirada estadounidense en 2021.

Unos 76.000 afganos fueron acogidos a un programa de libertad condicional humanitaria, que les concedía protección temporal, pero los dejaba en un limbo legal.