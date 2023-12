Se retrasa la apertura de FAFSA; la solicitud será diferente este año

POR: MADISON MCVAN-MN Reformer

Una nueva versión de la solicitud federal de ayuda estudiantil se abrirá el 31 de diciembre, dos meses más tarde de lo habitual.

La Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes, conocida como FAFSA, es la forma en que los futuros estudiantes universitarios acceden a los programas federales de ayuda financiera, incluyendo becas, préstamos subsidiados y préstamos no subsidiados, que pueden ser condonados en ciertas circunstancias. Muchas universidades y programas privados de becas también utilizan la FAFSA del estudiante para determinar su necesidad económica.

Su aspecto será diferente al de años anteriores. La Ley de Simplificación de la FAFSA de 2022 introdujo varios cambios en el proceso de solicitud y en la metodología para determinar cuánta ayuda puede obtener un estudiante.

La FAFSA se basa en gran medida en los ingresos de los padres y la información fiscal.

EAB, una empresa de investigación y consultoría en educación descubrió que en 2021 más del 30% de los estudiantes universitarios de primera generación y de bajos ingresos dijeron que completar la FAFSA era “difícil”, citando la falta de apoyo de los padres, la dificultad para localizar la información fiscal, las preguntas confusas y el estado de inmigración.

El Departamento de Educación de EE.UU. está comercializando la nueva solicitud como “mejor FAFSA”, prometiendo ofrecer un formulario más corto y eficiente y proporcionar ayuda adicional a los estudiantes que más la necesitan. Sin embargo, los cambios han retrasado la fecha de apertura de la solicitud y han suscitado dudas sobre si la nueva FAFSA será mejor para todos.

Los cambios en los cálculos de la ayuda aumentarán la ayuda a los estudiantes de bajos ingresos, ampliando las becas Pell -ayuda financiera basada en la necesidad que los estudiantes no tienen que devolver- a 610.000 estudiantes adicionales en todo el país. En Minnesota, se estima que 13.000 estudiantes más recibirán una beca Pell, un aumento del 12,5% a partir de 2022.

El Departamento de Educación también dice que bajo las nuevas reglas, más estudiantes recibirán la beca Pell máxima en comparación con años anteriores.

Los cambios también redujeron el número de preguntas en la solicitud; anteriormente, los estudiantes y las familias respondían manualmente a preguntas basadas en sus declaraciones de impuestos. Ahora, la solicitud FAFSA importará los datos directamente del IRS, lo que ahorrará tiempo a las familias.

Los padres tendrán que dar su consentimiento por adelantado en la nueva solicitud en línea para permitir que el IRS comparta su información fiscal, lo que supone un posible obstáculo para los estudiantes cuyos padres estén preocupados por la privacidad de los datos.

Los estudiantes no podrán presentar la FAFSA si sus padres no dan su consentimiento para compartir los datos.

Como parte del nuevo proceso de solicitud, los padres también tendrán que utilizar su número de la Seguridad Social para crear un inicio de sesión único para la solicitud en línea – las solicitudes en papel

existen pero están “altamente desaconsejadas”, según Zoey Haines, directora de programas de Achieve Twin Cities, que proporciona servicios universitarios y profesionales.

Para los padres que no tengan un número de la Seguridad Social, la Oficina Federal de Ayuda Estudiantil utilizará preguntas alternativas para verificar la identidad de la persona; si la ronda inicial de preguntas en línea no es suficiente para verificar la identidad de los padres, tendrán que pasar por una ronda adicional de verificación. Los detalles de ese proceso aún no están claros, dijo Haines.

Con el retraso de dos meses en la apertura del plazo de solicitud, la ventana para que los estudiantes y las familias completen la solicitud, reciban sus cartas de concesión y se decidan por una universidad es más corta que en los últimos años.