Seis meses después del cierre de HyLife, los antiguos trabajadores esperan una “vida mejor” si se reabre la planta

Por: Hannah Yang-MPR

Hace seis meses que cerró la planta de procesamiento de carne de cerdo HyLife en Windom. Más de 1.000 personas perdieron su empleo. Esto supone el 20% de la población de esta localidad del suroeste de Minnesota.

El cierre se produjo cuando Premium Iowa Pork compró la planta en junio. Ahora, muchos de los antiguos trabajadores de HyLife tienen puestas sus esperanzas y su futuro en la reapertura de la planta esta primavera.

En su casa de Windom. María Fernanda Morales Martínez, de 22 años, se preparó un tentempié en su pequeña cocina. Se sirvió unos cereales y rebuscó en los armarios algunos utensilios.

La ex trabajadora de HyLife lleva seis meses en paro, luchando por llegar a fin de mes. Era una de los cerca de 500 trabajadores con visados vinculados específicamente al empleo en HyLife. En virtud de la normativa H-2B, esos trabajadores debían abandonar rápidamente Estados Unidos si se ponía fin a su empleo.

Sin embargo, debido a una investigación estatal sobre posibles violaciones de salarios y horarios en HyLife, algunos trabajadores, entre ellos Martínez, pudieron solicitar lo que se denomina acción diferida, que les permite permanecer y trabajar en Estados Unidos durante un máximo de dos años.

Su solicitud aún se está tramitando y ahora espera ansiosamente un nuevo permiso de trabajo.

Mientras tanto, sin embargo, Martínez no tiene derecho a prestaciones de desempleo y, sin ese permiso de trabajo, dice que no puede trabajar legalmente. Se siente atrapada en el limbo.

“No puedo quejarme de HyLife porque fue una empresa que nos dio la oportunidad de venir a trabajar aquí desde México”, dijo. “Nos dieron la oportunidad de entrar legalmente en Estados Unidos… pero como vinimos con visado, no podíamos quejarnos. Quejarnos sería como querer que nos despidieran. Y, si eso ocurriera, no podríamos trabajar en ningún otro sitio”.

Martínez es uno de los trabajadores que optan por esperar en Windom, con la esperanza de conseguir un trabajo cuando Premium Iowa Pork reabra la planta.

Kivu Immigration Law en Worthington representó a más de 60 ex trabajadores de HyLife que solicitaron la acción diferida. Poco más de 40 de ellos obtuvieron permisos de trabajo, y unos 20 más aún tienen solicitudes pendientes. La abogada y propietaria Erin Schutte Wadzinski dijo que sus clientes están comprensiblemente ansiosos, pero en su mayoría han tenido éxito en obtener la autorización de trabajo.

“Los antiguos trabajadores de HyLife con visados H-2B son personas muy trabajadoras que vinieron a Estados Unidos a trabajar, a ser económicamente independientes y a mantener a su familia”, dijo. “Así que, con esa autorización de trabajo despojados de ellos, tiene que ser un sentimiento de impotencia”.

Pero no todos eligen esta vía, sobre todo porque el estatus de acción diferida tiene desventajas. Los solicitantes no pueden salir de Estados Unidos, lo que posiblemente les separe de sus familias en sus países de origen. La acción diferida tampoco ofrece ninguna vía para que sus familiares vengan a Estados Unidos.

Wadzinski dijo que algunos trabajadores abandonaron sus solicitudes porque pudieron transferir su estatus u obtener un nuevo estatus a través de un nuevo empleador certificado para contratar a titulares de visados. También dijo que el nuevo programa de acción diferida derivado de la investigación sobre HyLife no establecía si las autorizaciones de trabajo se renovarían una vez finalizado el periodo de dos años.

“Mi percepción es que el día que reciben su tarjeta de autorización de trabajo en el correo, van a buscar empleo, y en este momento, [Premium Iowa Pork] no es una opción para buscar empleo en este momento”, dijo. “Por lo tanto, estoy seguro de que están trabajando en otro lugar, si habría interés en la transición a algún momento en el futuro, no lo sé. Pero, podrían tener esa opción, si así lo desean, ya que ese permiso de trabajo les concedería autorización para trabajar en casi cualquier lugar.”

Premium Iowa Pork no ha dicho si tiene previsto volver a contratar a alguno de los antiguos trabajadores de la planta.

Cuando MPR News se puso en contacto con la empresa para pedirle un comentario, ésta se remitió a un comunicado publicado el pasado otoño en el que afirmaba que la planta estaba en proceso de renovación. Sin embargo, un representante de la empresa afirma que revelará sus planes en los próximos meses.

En el comunicado de octubre, Dan Paquin, presidente de Premium Iowa Pork, declaró: “Estamos encantados de formar parte de la comunidad de Windom y de seguir haciendo lo que siempre hemos hecho: llevar productos porcinos de alta calidad a las mesas de las familias. Con ello, seguimos adelante con nuestros planes de mejorar físicamente el espacio para crear una moderna instalación de procesamiento de carne de cerdo.”

Esperanza de una vida mejor

En el interior del Latino Universal Grocery Store de Windom, los propietarios Janet Hernández y Víctor Acosta esperan a los clientes. La pareja de Mountain Lake, ambos de 24 años, vio cómo el negocio se ralentizaba tras, en los primeros meses del cierre de la planta, perder su gran base de clientes que en su mayoría trabajaban en HyLife.

Varios negocios del centro de Windom han cerrado desde junio. El negocio ha fluctuado desde entonces, y aunque en la temporada navideña hubo un repunte de clientes, Hernández dijo que no ha sido lo mismo. Los presupuestos de los clientes parecen más ajustados y los precios de los comestibles no han bajado mucho.

Ella y Acosta han estado siguiendo las actualizaciones de Premium Iowa, con la esperanza de coordinar la apertura de su nueva tienda de comestibles en Windom con la reapertura de la planta. Sin embargo, dicen que también hay un poco de escepticismo en la comunidad, ya que muchas personas han visto la planta de Windom cambiar de manos varias veces.

“Hay un poco de alivio, pero al mismo tiempo, ¿cuánto va a durar?”. Hernández dijo. “Porque, normalmente hay mala suerte. No sé qué pasa, pero suelen cerrar al cabo de unos años o pasa algo. Y bueno, es como que tienes que aprovechar la oportunidad en el momento y ver qué puedes hacer”.

Una antigua empleada de HyLife, Yolanda Cazares, de 57 años, compra en Latino Universal Market. Ella charla con Hernández y Acosta, compartiendo que ella y varios otros trabajadores no recibieron sus últimos cheques de pago o vacaciones pagadas de HyLife cuando la planta cerró.

“Es un problema de todos”, dice Cazares. “Para todos es un problema. Que la empresa no pague [sic] es un problema. No pagar mis vacaciones, a la gente… ¿qué ha pasado? No pagar a la gente que trabajaba en la empresa, ahora es problema de todos [sic]”.

La vida sigue. Con Hernández de traductor, Cazares dice que muchos antiguos trabajadores están preocupados. Especialmente las familias jóvenes con hijos que alimentar.

“Tienen la esperanza de que [abran], porque están esperando eso”, dijo Hernández. “Si todo va [bien] para ellos, las cosas podrían cambiar a una vida mejor”.