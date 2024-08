¿Sentiste el terremoto político de agosto?

Por José López Zamorano-La Red Hispana

A menos de tres meses de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre y a unos días de la Convención Nacional Demócrata en Chicago, Estados Unidos registra un terremoto político.

La irrupción de Kamala Harris y Tim Walz en la escena política, tuvo el efecto de transformar la dinámica y tendencias electorales en la recta final del proceso político de 2024.

Un reciente sondeo de The New York Times y Sienna College muestra que la pareja demócrata registra ahora una ventaja en los cruciales estados de Pennsylvania, Wisconsin, a diferencia del déficit que experimentaban los demócratas con Joe Biden.

Harris y Walz siguen competitivos en Georgia, así como en Arizona, Nevada y Carolina del Norte. A nivel nacional, los demócratas ahora están ligeramente por encima de los republicanos, aunque la diferencia se mantiene dentro del margen de error de las encuestas.

Si la pareja demócrata termina ganando Michigan, Pensilvania y Wisconsin, sólo le faltaría un voto electoral en Nebraska para conseguir los 270 votos electorales necesarios para derrotar a Trump.

Politólogos coinciden que Harris y Walz podrían perder estados como Arizona y Nevada, donde el voto hispano tendrá un fuerte peso, y de cualquier manera ganar el colegio del Doral siempre y cuando ganen Michigan, Pensilvania y Wisconsin.

Organizadores políticos coinciden que la pareja demócrata ha reactivado el entusiasmo, entre algunos de los pilares históricos del partido demócrata, incluidos jóvenes, hispanos, afroamericanos y mujeres.

Así que no fue tan sorpresivo que bajo este panorama pesimista para la pareja de Trump y JD Vance, el expresidente finalmente haya aceptado proponer ahora tres debates presidenciales contra Kamala Harris.

De inmediato, la campaña de la vicepresidenta respondió que aceptaba sólo uno de los tres debates propuestos, es decir, que debatirán el 10 de septiembre, en la cadena ABC, sin público, presente en el foro, tal como lo habían acordado, rump y Biden antes de que el presidente abandonará sus aspiraciones presidenciales.

Lo que todavía nos deben Kamala Harris y Tim Walz es una conferencia abierta con los periodistas, un dato que no sólo no ha pasado desapercibido con los republicanos, sino que lo están utilizando como una línea de ataque para sugerir que los demócratas no quieren responder a las preguntas de su historial político, en especial en temas como la economía y la situación en la frontera con México.

Aunque la vicepresidenta aceptó cinco preguntas de los periodistas en relación con el debate, prometió que muy pronto tendrá su primera rueda de prensa abierta, antes de que finalice este mes.

Pero seguramente ese encuentro con la prensa tendrá lugar después de la Convención Demócrata del 19 al 22 de agosto en Chicago, donde hará historia como la primera mujer de color en lograr la candidatura presidencial en uno de los dos mayores partidos y donde los demócratas esperan un nuevo empujón político.