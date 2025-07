Sheinbaum asegura que ha logrado remontar el desabasto de medicamentos, uno de los lastres de la Administración de López Obrador

La presidenta ha informado de que han adquirido el 96% de las medicinas para la sanidad pública, con una inversión de 284.000 millones de pesos

Carlos S. Maldonado-El Pais

La presidenta Claudia Sheinbaum ha informado de que ha logrado remontar uno de los lastres que su Gobierno arrastraba de la pasada Administración: el doloroso desabasto de medicinas. La mandataria reunió la mañana del martes a su equipo de salud durante su conferencia de prensa para informar de que han adquirido el 96% de los medicamentos necesarios para atajar la escasez que sufre la sanidad pública, con una inversión de 284.000 millones de pesos. Buenas noticias, ha dejado ver la gobernante, para sanar una herida que aún supura: la de las constantes denuncias de usuarios del sistema, entre ellos enfermos de cáncer, que acusan la falta de medicamentos.

La buena nueva la ha explicado Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, quien ha dicho que el Gobierno ya ha adquirido “el 96% de los insumos que requiere el sistema público de salud para operar este 2025 y 2026″. Clark ha asegurado también de que durante junio y julio el Estado ha recibido más de 416 millones de piezas de medicamentos e insumos para instituciones públicas como el IMSS, ISSSTE, al IMSS Bienestar y los Institutos Nacionales de Salud. “Es 60% más que lo que se recibió en los dos meses previos; es decir, sí estamos viendo un empujón bastante considerable que incrementará el abasto de manera notable durante este mes y los meses hacia adelante”, ha prometido.

El funcionario también ha informado de que el Gobierno mantiene dos plataformas en Internet para que la población pueda revisar si el sistema sanitario cuenta con los medicamentos que necesita. En una de ellas, ha dicho, los usuarios podrán buscar la orden de suministro, los medicamentos adquiridos, si está disponible y en qué institución. En un segundo sitio de Internet se puede consultar a qué empresa ha comprado el Estado cada medicamento, así como el precio pagado y para qué instituciones, “de tal manera que puedan verdaderamente reafirmar que se han comprado estos insumos”, ha acotado en un mensaje enviado principalmente a la prensa, crítica con la gestión del desabasto.

Se trata de un problema que Sheinbaum ha arrastrado del Gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador. En su cruzada contra la corrupción de las empresas distribuidoras de medicinas, el mandatario terminó causando estragos en la red de suministro de medicamentos en todo el país, que alcanzó el año pasado un 30% de desabasto. El sistema, además, terminó endeudado con las farmacéuticas a las que le debe, por lo menos, 2.000 millones de pesos, según estimaciones aproximadas de representantes del sector. La Subsecretaría de Salud lanzó en noviembre a través de Birmex, la empresa pública mexicana reorganizada para la distribución de medicamentos, una megacompra para garantizar el suministro de 2025 y 2026, pero la iniciativa tropezó con una enorme burocracia, ineficiencia y sospechas de corrupción.

Sheinbaum se ha felicitado por la noticia del martes debido a esa ola de denuncias y controversias. Desde la industria farmacéutica, sin embargo, son más cautos, dado que no solo se trata de la compra de medicamentos para la sanidad pública, sino que el Estado debe garantizar que lleguen a tiempo a la población, que no haya más desabastos de determinadas patentes y, sobre todo, que la corrupción que corroe a México no meta más las manos en el sistema.

“Nosotros como laboratorios lo que hacemos es fabricar y vender, si lo que piden es suficiente, eso no lo sabemos a ciencia cierta. El otro tema es que una vez que compren el medicamento, saber cómo lo van a distribuir. Aparentemente, traen ya un plan de distribución que no tenían antes, lo cual se ve con buenos ojos. Al final de cuentas, para saber si se compró o si va a haber abasto o desabasto, quien va a decirlo va a ser el paciente, por si le llegan los medicamentos en tiempo y forma”, comenta Juan de Villafranca, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (Amelaf).

El funcionario Clark ha asegurado que el Gobierno “ha fortalecido su capacidad de distribución nacional” a través de Birmex, pero también informó de que está en desarrollo una iniciativa que han llamado “Rutas de la salud”, que funcionará a partir de agosto. “Llegarán a todo lo ancho y largo de nuestro territorio nacional, coordinándose y operando a través de las Secretarías de Salud estatales”, ha explicado. Para garantizar que las rutas funcionen, Clark ha dicho que han sido adquiridos 96 camiones de 3,5 toneladas, 38 camiones de 1,5 toneladas, 35 cajas sanitarias y 27 cajas refrigeradas que moverán la medicina “a lo largo y ancho del país”.

Villafranca pone el ojo en el tema de la distribución, porque asegura que aún sigue siendo un pendiente del sistema sanitario. “Vamos a pensar que hayan hecho bien sus cálculos, que hayan comprado lo necesario; ahora viene el tema de la distribución, porque sí hemos tenido algunos problemas de entrega de medicamentos, sobre todo en IMSS Bienestar. El fin de semana pasado estaban saturados y no podían entregar los medicamentos como se habían pedido”, informa.

Desde la Amelaf —que reúne a 47 laboratorios mexicanos con más de 60.000 empleados y plantas en todo el país— informan de que han logrado mejorar el diálogo con las autoridades, de que los pedidos de medicina fluyen y que la industria está abierta a trabajar con el Estado, pero se quejan de pendientes, como los adeudos por la venta de medicamentos entre los años 2021 y 2023, que suman aproximadamente 2.000 millones de pesos. “Con las autoridades estamos platicando, hay un diálogo abierto, constructivo y queremos apoyar como industria y poner por delante, ante todo, al paciente, pero sí, urge que nos paguen”, exige Villafranca.