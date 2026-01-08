Sheinbaum confirma que Gertz Manero será embajador en Reino Unido

El exfiscal general de la República, que renunció a su cargo en noviembre, sustituirá a la exsecretaria de Medio Ambiente Josefa González-Blanco una vez el Senado confirme el nombramiento

Por; Elena San José-El Pais

Reino Unido será, finalmente, el “país amigo” del que Alejandro Gertz Manero pasará a ser embajador. El exfiscal general de la República, que renunció al puesto a finales de noviembre, sustituirá a la exsecretaria de Medio Ambiente Josefa González-Blanco, actualmente en el cargo. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha confirmado este miércoles, durante su conferencia matutina, que el Estado anglosajón ya ha dado el beneplácito, y solo está pendiente la ratificación por parte del Senado y la decisión de la fecha de partida. La confirmación por parte de la mandataria despeja la última incógnita con respecto al destino del funcionario, que en su propia carta de renuncia ya anticipaba el siguiente paso en su largo historial en la vida pública.

“Dicha propuesta [ser embajador] me va a permitir la posibilidad de continuar sirviendo a mi país, en una nueva tarea que me honra y que agradezco; ratificando así mi vocación de servicio público de tan larga trayectoria”, expresó Gertz Manero, de 86 años, al anunciar que dejaba de encabezar la Fiscalía General dos años antes de que terminara su mandato. Había llegado a la institución de la mano del expresidente Andrés Manuel López Obrador en 2019, pero la sintonía con su sucesora no era la misma, y tras una larga negociación en el oficialismo, acordaron la renuncia a cambio de una embajada poco problemática, un tipo de intercambio frecuente en el país latinoamericano.

Antes de ocupar el cargo de fiscal general, el funcionario fungió como procurador general, diputado y secretario de Seguridad, tanto a nivel federal como local, en el extinto DF, y bajo el Gobierno de distintos partidos políticos. La exconsejera jurídica Ernestina Godoy lo sustituye desde diciembre al frente de la FGR, una institución clave para superar el principal reto que encara el Gobierno de Sheinbaum, como antes lo hicieron sus predecesores: aplacar la desmedida impunidad con la que actúan la mayor parte de los criminales del país, en parte gracias a causas judiciales que se desmoronan al llegar a los tribunales por falta de rigurosidad en las carpetas de investigación.

Ernestina Godoy ha acompañado a la hoy presidenta desde que esta era jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y forma parte de su círculo de confianza. Ya entonces, Godoy ocupó el cargo de fiscal del Estado para desempeñar unas funciones que ahora han escalado a nivel federal. Sheinbaum ha manifestado en diversas ocasiones que la comunicación con la institución es más fluida que antes, una condición indispensable para atajar uno de los mayores problemas de México, la violencia rampante, que, si ya ocupaba un lugar preeminente en la política interior, se ha vuelto central también en la agenda internacional debido a las presiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El aterrizaje de Gertz en la embajada inglesa confirma el uso de este tipo de plazas como moneda de cambio, una tradición que ha caracterizado la política exterior de México en las últimas décadas, con independencia de quién ocupara Palacio Nacional. En torno al 25% de las embajadas del país han sido ocupadas en los últimos sexenios por funcionarios que no formaban parte del Servicio Exterior, pero eran destacados miembros del partido de Gobierno. En el club del que pasará a formar parte el exfiscal se han encontrado también los panistas Francisco Barrio o Eduardo Medina Mora, o los priistas Fernando Castro Trenti, Blanca Alcalá o Juan José Guerra Abud.

El casi nonagenario Alejandro Gertz Manero abre ahora la que puede ser su última etapa como funcionario público, tras un historial largo y polémico que incluye acusaciones de posible tráfico de influencias y el estancamiento de las investigaciones del caso Ayotzinapa, el símbolo del horror que atraviesa México. Su sustituta, Ernestina Godoy, goza de gran complicidad con la presidenta y apuntala la confianza de la mandataria en su equipo de Seguridad, empoderado bajo la dirección de Omar García Harfuch, el hombre fuerte del gabinete presidencial y quien lidera los esfuerzos del Ejecutivo para reducir la inseguridad en el interior y aplacar las ganas del vecino del norte de hincar el diente al país latino en su cruzada contra el fentanilo.