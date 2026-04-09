Sheinbaum, sobre el alto el fuego de Estados Unidos en Irán: “El mundo entero está buscando que haya paz”

La mandataria mexicana celebra la pausa en las hostilidades anunciada por Washington y Teherán

Por: Juan Carlos Espinosa

Artículo escrito por El País

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha celebrado este miércoles el alto el fuego anunciado la víspera por Estados Unidos e Irán después de casi 40 días de hostilidades. La mandataria ha resaltado en su conferencia matutina que “el mundo entero está buscando que haya paz” tanto en el país persa como “en el Medio Oriente”. De igual forma, ha dado importancia a los resultados económicos inmediatos tras la pausa de dos semanas en los ataques: “Es algo bueno para el país también porque han bajado los precios del petróleo”.

Sheinbaum se ha sumado al aluvión de jefes de Estado que aplaudieron el anuncio del martes en la noche. Aunque la posición del país latinoamericano es delicada por su cercanía con Estados Unidos, su primer socio comercial y con quien comparte más de 3.000 kilómetros de frontera, el Gobierno de la mandataria ha mantenido una posición firme contra la guerra y se ha posicionado a favor de una salida dialogada.

La presidenta también ha sido crítica por la falta de acción de organismos internacionales en este conflicto, como la ONU, a quien señaló en marzo de haber dejado de “cumplir con su labor” y ha respaldado posiciones más frontales, como la del presidente de Gobierno de España, Pedro Sánchez, quien ha repudiado la guerra y ha impedido que Washington emplee las bases estadounidenses de Morón y Rota.

El acuerdo entre Estados Unidos e Irán establece una pausa en la guerra de dos semanas en lo que ambos países intentan concretar una salida diplomática. El anuncio se dio a conocer una hora y media antes de la conclusión del ultimátum fijado por el presidente estadounidense, Donald Trump, para que Teherán aceptara reabrir el estrecho de Ormuz. De lo contrario, amenazó el republicano, el país persa enfrentaría a la muerte“de toda una civilización”.

La guerra acumulaba ya un alto coste humano: más de 5.000 fallecidos en una docena de países de Oriente Próximo, con Irán y Líbano concentrando el mayor número de muertes.

Durante estos 15 días, Irán permitirá el flujo marítimo por el estrecho de Ormuz. Por otro lado, Estados Unidos se comprometió a no atacar objetivos en el país persa. Israel, quien encabezó los ataques junto con Washington, anunció que también se adhería al acuerdo, pero afirmó que el cese no incluye Líbano. Este miércoles ha continuado con sus ataques a objetivos de la milicia Hezbolá en el sur de Líbano y en Beirut.