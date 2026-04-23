Sheinbaum, sobre los agentes de la CIA en Chihuahua: “No puede haber gente de Estados Unidos trabajando en campo, eso es claro”

La presidenta escala el tono y asegura que Rosa Icela Rodríguez se reunirá con la gobernadora Maru Campos para esclarecer la presencia de elementos de seguridad en territorio mexicano

Por: Micaela Varela

Artículo por El País

El accidente automovilístico que destapó la presencia de agentes de Estados Unidos trabajando en una operación de seguridad en México ha abierto un frente entre el Gobierno de Chihuahua y el federal. La presidenta, Claudia Sheinbaum, ha informado este miércoles en rueda de prensa que ha enviado a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, a reunirse con la gobernadora Maru Campos para esclarecer las razones detrás de esta participación de fuerzas extranjeras coordinada por una Administración estatal y el Gobierno de Estados Unidos, sin el conocimiento del Ejecutivo ni de la Secretaría de Defensa. “No puede haber una colaboración de un Gobierno estatal, particularmente en seguridad”, ha insistido la mandataria, quien asegura que se está investigando si ha habido una violación a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional.

La presidenta ha asegurado que buscará a Campos para abrir el diálogo y esclarecer las circunstancias de por qué los presuntos agentes de la CIA estuvieron presentes en una maniobra para desmantelar narcolaboratorios en la sierra de Chihuahua. El fiscal del Estado, César Jáuregui, aseguró que se trataba de instructores de drones de Estados Unidos que estaban capacitando a personal de la Agencia Estatal de Investigación. Ambos viajaban en un vehículo con el director de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Román Oseguera Cervantes, y un trabajador de la dependencia, Manuel Genaro Méndez, cuando cayeron en un barranco y fallecieron en el accidente. Tanto The Washington Post como The New York Times han informado que los dos estadounidenses fallecidos eran oficiales de la CIA, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos.

Campos, por su lado, ha insistido en que durante el desmantelamiento del laboratorio estaba presente personal de la Secretaría de Defensa. La gobernadora del PAN ha defendido que la información con la que ella contaba sobre los movimientos de seguridad de aquel domingo 19 de abril es la misma que ha dado el fiscal. Sin embargo, Sheinbaum mantiene que los miembros del Ejército que asistieron en la maniobra desconocían que en el operativo hubiera presentes agentes extranjeros. “Evidentemente, la Defensa no sabía que había personas que estaban participando que no eran ciudadanos mexicanos y que no eran parte de las agencias de seguridad del estado de Chihuahua, sino que había extranjeros participando en este operativo”, ha zanjado Sheinbaum. Campos ha solicitado una reunión con la presidenta para hablar del incidente y ha prometido un informe con los detalles del caso.

Sheinbaum ha recordado con dureza que el Ejecutivo central es el que debe aprobar estas operaciones con colaboración de agentes foráneos. “Tiene que pasar necesariamente por el Gobierno federal y particularmente por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esto es algo que está en la Constitución y que está en las leyes”, ha recalcado con firmeza. Además, la presidenta ha recordado que ella misma ha rechazado las propuestas de su homólogo en Estados Unidos, Donald Trump, para enviar tropas estadounidenses a México para combatir el narcotráfico. “Nosotros no aceptamos la participación en campo, en los operativos. Lo hemos dejado muy claro”, ha añadido con firmeza. Hasta ahora, la relación de colaboración con Estados Unidos se ha limitado al intercambio de información de inteligencia, sostiene la presidenta. “En todos los casos hemos dicho que no es necesaria [una intervención] al presidente Trump. La manera en que estamos colaborando ha sido muy buena y otro caso violaría nuestra Constitución y nuestras leyes. Somos muy estrictos en cuidar la soberanía nacional”, ha rematado.