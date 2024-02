Tener un plan B”: Agentes inmobiliarios de color aconsejan sobre el proceso de compra de una vivienda

Los agentes inmobiliarios confían en cerrar la brecha racial en la propiedad de la vivienda educando a los compradores de color y poniéndolos en contacto con los recursos.

Por Katelyn Vue-Sahan Journal

El camino hacia la propiedad de una vivienda es diferente para cada persona. Puede ser más difícil ser la primera persona de la familia en comprar una casa, alguien que gana el salario mínimo o tiene una condena por delito grave. Y los obstáculos en el mercado de la vivienda pueden ser impredecibles.

El año pasado, el gobernador Tim Walz firmó un proyecto de ley para invertir 1.000 millones de dólares en el fomento de las oportunidades de vivienda, el aumento de la asistencia financiera y la construcción de nuevas viviendas. Pero, ¿qué dicen los agentes inmobiliarios de color sobre las perspectivas de comprar una casa?

Hablamos con tres de ellos sobre preguntas y retos comunes en el proceso de compra de una vivienda. Un agente inmobiliario puede ayudar a los compradores a buscar propiedades, facilitar las ventas y ayudarles a superar las dificultades financieras.

Adriana Martínez es agente inmobiliaria desde 2007. Como presidenta de la sección de las Ciudades Gemelas de la Asociación Nacional de Profesionales Inmobiliarios Hispanos, Martínez dirige actividades de divulgación en la comunidad, así como eventos educativos y de creación de redes empresariales. Su mandato finaliza el mes que viene.

Tre Adams es agente inmobiliario y socio gerente de Signature Group, que es una agencia con sede en Minneapolis dedicada a ayudar a las familias a construir riqueza generacional a través de la compra, venta e inversión en bienes raíces. Desde 2019, Signature Group ha ayudado a más de 700 familias con la compra y venta de bienes raíces.

Nalee Vue ha lanzado su propia agencia inmobiliaria. Ha sido agente durante unos seis años. Su agencia, Superb in the Urbs, ofrece servicios para ayudar a los clientes a comprar y vender propiedades, y también se dedica a cerrar la brecha racial en la propiedad de viviendas en Minnesota.

En nuestras conversaciones, destacamos su experiencia como agentes inmobiliarios de color en temas como las predicciones del mercado de la vivienda, la preparación para comprar una casa y la fijación de objetivos realistas.

Las respuestas a continuación se han editado para mayor longitud y claridad.

¿Cuáles son las principales lecciones que sus clientes aprendieron el año pasado del mercado inmobiliario?

Vue: Preparar su crédito con antelación. Preparar sus ahorros y fondos con antelación. Preparar un Plan A y un Plan B. El año pasado, los tipos de interés cambiaron mucho. Muchos compradores de vivienda, hmong, no estaban preparados para ello. Vi a muchos compradores arrepentirse de no haber hecho una oferta cuando era asequible. Creo que la mejor lección fue comprar cuando los tipos son asequibles y aún pueden permitírselo, en lugar de esperar y esperar y esperar, con la esperanza de que el mercado inmobiliario baje o se hunda. Esa fue la mejor lección que aprendí.

Martínez: Ahora mismo, sabemos que los tipos de interés normales en Estados Unidos son de entre el 7 y el 8 por ciento. Sin embargo, durante la pandemia, los tipos eran muy, muy bajos. Muchos de mis clientes esperaban ver tipos de interés más bajos el año pasado. Pero como agentes inmobiliarios, no prevemos que los tipos de interés este año sean muy bajos. Esperamos un 7% o un 6%. La mayor lección es comprender la nueva normalidad de los tipos de interés, no esperar que vuelvan a ser bajos.

¿Qué tendencias u obstáculos prevé para este año? ¿Cómo deben prepararse para ellos los compradores de vivienda?

Adams: Los tipos de interés están bajando un poco. Las casas están entrando en múltiples ofertas. Los clientes están entendiendo que ahora es el momento adecuado para comprar una casa, como en 2020 y 2021. También hay un montón de recursos que salen, en particular la primera generación del programa de asistencia de pago inicial. Eso va a ser poner a los clientes en una mejor posición para comprar una casa y hacer ofertas competitivas.

Vue: Tenemos alrededor de dos meses de inventario [que es la tasa actual de ventas de viviendas] en este momento en las ciudades gemelas. El mayor obstáculo es que, a medida que aumente el inventario, habrá más opciones, pero también habrá más compradores que vuelvan al mercado. Por lo tanto, pueden enfrentarse a múltiples ofertas. También pueden encontrarse con el obstáculo de que la tasación [el valor de la casa] y el precio de compra no coincidan, lo que posiblemente haga que el comprador tenga que pagar la diferencia.

¿Qué ideas erróneas suelen tener las comunidades de color y los inmigrantes sobre el proceso de compra de una vivienda? ¿Cómo responden a esas ideas erróneas?

Adams: No veo necesariamente ideas equivocadas. Tengo un cliente que estuvo en la cárcel durante mucho tiempo y piensa que le va a llevar una eternidad comprar una casa, o que tener antecedentes penales significa que no puede comprar una casa. Pero están trabajando y tienen un trabajo W-2, por lo que tienen ingresos en nómina. Esta persona tiene un gran historial de crédito. Tenemos una explicación de por qué estaban sin trabajo, pero eso no les impide comprar una casa.

Vue: La primera idea errónea es: “Si soy autónomo, ya sabes, 1099 [formulario de impuestos], entonces no puedo comprar una casa “. Bueno, si tienes dos años de declaraciones de impuestos de su negocio, es posible comprar una casa.

El segundo: “Tengo ingresos de la Seguridad Social, no sé si puedo comprar una casa”. Esta persona puede co-prestar con un miembro de la familia que está trabajando para aumentar realmente los ingresos para comprar una casa.

Tres: “No tengo suficiente dinero para comprar una casa. Tengo que dar entre un 10 y un 20 por ciento de entrada”. Esa es una gran idea errónea que impide a muchas personas construir una riqueza generacional. Hay una gran cantidad de recursos de propiedad de vivienda por ahí, incluyendo Minnesota Vivienda ayuda de pago inicial y diferentes programas de asistencia de pago inicial de la ciudad, que suele ser alrededor de $ 10,000 o más. También hay diferentes prestamistas que ofrecen subvenciones para los compradores de vivienda que se entregan de forma gratuita. También hay diferentes programas de préstamos que permiten a los compradores de bajo crédito para poner menos dinero para un préstamo.

Este año se ha hecho mucho hincapié en ayudar a los compradores de vivienda por primera vez, especialmente a los que son los primeros de su familia en comprar una casa.

¿Cuáles son las necesidades específicas de estos compradores y por qué es importante?

Adams: Bueno, tiene mucho que ver con la falta de educación, especialmente en la sociedad actual, incluso en la escuela. Muchas de las cosas que enseñamos, estos clientes no se les enseñó crecer. A sus padres no se les enseñó cómo comprar casas, y sus padres no se les enseñó cómo comprar casas. Son las maldiciones generacionales a las que se enfrenta la gente, especialmente los negros. Ayer mismo me reuní con un cliente negro que está a punto de comprar una casa y me dijo que su primer agente inmobiliario le aconsejó que comprara una casa directamente en el norte de Minneapolis. Muchas de las barreras que hemos afrontado y superado, las seguimos afrontando a día de hoy.

Por suerte, mi equipo y otros agentes inmobiliarios de color están dando charlas y educando a nuestros clientes sobre todo lo que no nos enseñaron en las escuelas para transmitirlo a las generaciones futuras. La primera persona que compra una casa en su familia está rompiendo esa maldición y son capaces de pasar eso a sus hijos y en sus hijos.

La oportunidad de comprar una casa parece cada vez más lejana para mucha gente debido al aumento de los costes de las viviendas y los alquileres. Ayúdenos a entenderlo mejor.

¿Qué pueden esperar ahora los futuros compradores de vivienda y de qué recursos disponen para ayudarles?

Martínez: Ciertamente es más difícil. El inventario es bajo. Pero no es imposible si usted sigue todas las directrices de su prestamista que ha aprobado su préstamo. No debería haber ningún problema. Su agente de bienes raíces también debe estar allí para guiarlo. Le van a mostrar todo tipo de casas, pero son usted y su prestamista quienes determinarán qué tipo de casa van a comprar. En este momento, el precio medio de la vivienda no ha cambiado mucho, pero no es imposible encontrar precios ligeramente más bajos. El proceso de compra de una vivienda simplemente llevará más tiempo.

Adams: Sólo tenemos una conversación realista con nuestros clientes y hacerles entender que: Uno, esta primera casa es sólo un peldaño. Lo más probable es que no va a ser su casa para siempre. Y siempre explico mi experiencia pasada cuando compré mi primera casa a los 29 años en 2014, y lo que eso ha hecho por mí. Les cuento mi experiencia y entiendo que los precios de las casas han subido. Los tipos de interés son altos, pero también lo son los de los coches, que es un bien que se deprecia. También son altos los tipos de interés de las tarjetas de crédito. Así que tienes que elegir tus batallas, y también lo que honestamente tiene sentido, ¿sabes?

Nos fijamos en las posibilidades de ser propietario de una vivienda. Ya sea que estén buscando comprar una inversión multifamiliar o si están buscando comprar una casa unifamiliar. La mayoría de mis antiguos clientes están dando un paso adelante. Ahora, están haciendo más dinero. Tienen capital para poder comprar su próxima y más grande casa, o pagar la deuda. Esta es la parte educativa que estamos constantemente explicando a los clientes para que lo entiendan y lo entiendan.

¿Qué deben tener en cuenta los compradores cuando se enfrentan a un mercado competitivo en el que las casas escasean y la competencia es dura?

¿Cuándo deben renunciar a una casa que satisface algunas de sus necesidades pero no es la casa de sus “sueños”? ¿A qué tipo de compromisos deben estar dispuestos los compradores a la hora de decidir si compran una casa que satisface algunos de sus criterios pero no todos?

Vue: Ahora mismo es muy común que las familias multigeneracionales, sobre todo en la comunidad hmong, lo principal que busquen es la asequibilidad, la ubicación, el tamaño de la casa y el terreno, porque quieren suficiente aparcamiento para los actos culturales. También quieren saber si alguien ha fallecido en la casa por creencias tradicionales. También es importante que haya un dormitorio en el primer piso para los abuelos.

Incluso si mi cliente encuentra una casa que lo tiene todo -buena ubicación, estilo- pero no tiene mantenimiento, nunca debe conformarse con eso. Recomiendo a mis clientes que no compren una casa que necesite mantenimiento de inmediato porque les va a costar aún más dinero de su bolsillo. Si les va a costar mucho dinero poner la casa a punto, entonces no merece la pena.

Además, los compradores deben tener en cuenta que nunca deben pagar de más. Su agente inmobiliario nunca debe llevarle a un mal sitio, por ejemplo, una casa sin patrimonio neto [el valor total de la casa menos el pasivo total]. Si un vendedor no está dispuesto a hacer reparaciones o a permitir una inspección, eso nunca debería ocurrir.

Martínez: Lo que aconsejo a mis clientes es que vean qué es lo más importante para ellos y si realmente pueden vivir en esa casa. Si realmente no pueden vivir en esa casa, porque no les gusta, entonces seguimos adelante y vamos a ver la siguiente. Pero recomiendo a mis clientes que tengan la mente abierta porque el presupuesto es limitado. Tienen que estar abiertos a lo que el mercado puede ofrecerles. Hasta ahora, he tenido clientes muy contentos y todos ellos, de una manera u otra, no sólo se comprometen con lo que encuentran, sino que también saben lo que es importante para ellos. Así que les diría que establezcan sus prioridades.

¿Cómo puede la gente empezar a planificar y ahorrar ahora mismo para comprar una casa en los próximos años?

Martínez: En primer lugar, es importante que el cliente tenga ingresos regulares que puedan ser verificados por un prestamista. Si puede, empiece a mirar casas por Internet y a pensar en el tipo de casas que le gustan, para estar mentalmente preparado. Además, empiece a ahorrar para el futuro para poner como pago inicial. Habla con tu prestamista, que puede orientarte en la planificación financiera y en la búsqueda del mejor préstamo, porque una vez que compres una casa, vas a tener pagos mensuales.

Vue: Definitivamente recomiendo consultar primero con un prestamista y un agente inmobiliario. Un agente de bienes raíces ayuda a darle una hoja de ruta sobre cómo va a comprar una casa y le conecta con los recursos. Un prestamista examina su crédito y le ayuda a encontrar lo que está ayudando y perjudicando a su crédito. Además, un prestamista puede ayudarle a saber cuál es su presupuesto realista. Cuando un cliente sabe todas estas cosas, está mejor preparado y equipado para entender su deuda, cuánto ahorrar y permitirse pagos mensuales. Empezar por ahí es la mejor manera para el proceso de aprendizaje.