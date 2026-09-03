Tiene un pedido de asilo pendiente, un permiso de trabajo y licencia de conducir. ICE lo detuvo mientras compraba un café

Por: Susana Erazo, CNN en Español

Artículo escrito por CNN en Español

Zoilo Viloria llegó a Estados Unidos en 2018 con una visa de turismo para visitar a su familia. Stephany, quien es médica y residente legal, cuenta que su padre tenía un negocio de taxis en Colombia y que comenzó a recibir amenazas que ponían en riesgo su seguridad, por lo que le pidieron que se quedara en Estados Unidos.

“Llegaron a la casa un montón de panfletos (que decían) que le iban a hacer daño a él o a su familia y el miedo de nosotros era muy grande”.

Zoilo tiene una solicitud de asilo pendiente y, a lo largo de estos años, ha obtenido un permiso de trabajo y una licencia de conducir, además de pagar sus respectivos impuestos, según Stephany.

A principios de agosto, el Departamento de Estado anunció que había revocado más de 175.000 visas durante la administración Trump. A su vez, el Gobierno avanza con una medida prevista para revocar las visas de potencialmente cientos de miles de extranjeros que ingresaron a Estados Unidos con visas temporales de turismo, educación o negocios y posteriormente solicitaron asilo para permanecer en el país a largo plazo.

Días de angustia e incertidumbre

Días después de ser detenido, Zoilo fue trasladado a El Paso, Texas, desde donde pudo comunicarse nuevamente con su familia.

“Mi papá nos llama devastado, nos llama llorando porque en el traslado los llevan encadenados de pies y de manos y fue un vuelo muy largo. Entonces, imagínate, para una persona que nunca ha estado en contacto con la Policía, él es el ser humano más correcto que conozco”, cuenta Viloria.

CNN verificó que Zoilo no tiene antecedentes penales en Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional dijo a CNN que Viloria ingresó legalmente al país en 2018, pero permaneció más tiempo del autorizado. Según la institución, seguirá bajo custodia de ICE mientras avanzan los procedimientos de expulsión y tendrá derecho al debido proceso. El departamento agregó que una solicitud pendiente no concede estatus legal en Estados Unidos.

A pesar de estar detenido, Zoilo no ha perdido la fe y, según su hija, su forma de ser le permite mantenerse fuerte.

“Mi papá siempre le ve el lado bueno de la vida, siempre quiere ayudar, es muy bondadoso, muy noble. Él me dice: ‘Hija, comí, estaba rico, estaba calientita la comida’, pero tú no sabes cómo se siente saber en qué condiciones está tu papá, y él es muy fuerte”, relata Stephany.

Viloria permanece detenido mientras su familia intenta conseguir una audiencia de fianza que le permita recuperar la libertad. Stephany y sus familiares organizaron una campaña para recaudar fondos y cubrir los gastos legales. Ella pide a las autoridades que le permitan gestionar el caso de su padre mientras él permanece en libertad.

“Déjenme defender a mi papá desde la casa. Así él no pueda salir, no me importa, yo me quedo con mi papá aquí en el cuarto, pero que me lo devuelvan, que me lo devuelvan es lo único que yo quiero”, dice su hija.