TRABAJO Y DINERO

Estados y ciudades recurren a organizaciones comunitarias para luchar contra el robo de salarios

Los fondos del American Rescue Plan permiten a las ciudades crear este tipo de asociaciones, que logran recuperar los salarios impagados.

POR: CASEY QUINLAN-MN Reformer

Hace unos cinco años, la mayoría de los restaurantes de las franquicias Subway, Little Caesars y McDonald’s de Minneapolis no cumplían las normas salariales municipales. Ahora los trabajadores de cada uno de los locales que violaban la ley reciben el salario mínimo requerido y tiempo libre cuando están enfermos.

Todo esto es posible gracias a un programa de aplicación conjunta de la ley, en el que la autoridad laboral de la ciudad colabora con organizaciones comunitarias para garantizar que los trabajadores conocen sus derechos y disponen de las herramientas necesarias para defenderse. El año pasado, llegó a más de 12.000 trabajadores e impartió formación sobre los derechos de los trabajadores a más de 400 personas. Desde que comenzó el programa en 2018, ha recuperado más de 3 millones de dólares en salarios no pagados.

“Bastante consistentemente, desde que comenzamos, hemos recibido un número desproporcionado de quejas o informes de violación de los trabajadores de restaurantes”, dijo Brian Walsh, director de normas laborales y cumplimiento de contratos en el Departamento de Derechos Civiles de Minneapolis, señalando que la industria de restaurantes históricamente ha tenido la mayoría de sus trabajadores en, o apenas por encima del salario mínimo. “Se trata de una especie de primera línea en la que algunas de estas normas laborales municipales tocan fondo, por así decirlo”.

El robo de salarios, que puede incluir no pagar a los trabajadores el salario mínimo, clasificar erróneamente a los trabajadores como contratistas independientes o como directivos para evitar pagar las horas extraordinarias y quedarse con las propinas destinadas a los empleados, es un problema de 50.000 millones de dólares para los trabajadores estadounidenses. Lo cometen grandes corporaciones, pequeñas empresas e incluso gobiernos estatales, y afecta de forma desproporcionada a los trabajadores con rentas bajas, incluidas las mujeres y los trabajadores de color.

Los fondos de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense, la respuesta del gobierno federal a las ramificaciones económicas y sanitarias de la pandemia del COVID-19, permitieron que más estados y ciudades experimentaran con el uso de grupos comunitarios para conectar con los trabajadores, como hizo Minneapolis, según un informe del Instituto de Política Económica y el Centro para el Trabajo y una Economía Justa de la Facultad de Derecho de Harvard. Cuando los organismos encargados de hacer cumplir la legislación laboral, que el trabajador medio puede desconocer, colaboran más estrechamente con organizaciones comunitarias que conectan con esos trabajadores, éstos obtienen mejores resultados, afirman los expertos.

Ahora que ya se ha asignado la mayor parte de los fondos ARPA, algunos defensores de la política laboral están presionando para que los estados continúen esta labor, haciendo que sean los empresarios, y no el público, quienes asuman el coste de la aplicación de la ley, y para que el Departamento de Trabajo de EE.UU. la apoye mediante subvenciones, entre otras opciones de financiación.

“Si en un lugar de trabajo hay trabajadores que el empleador sabe… que conocen sus derechos y que están dispuestos a defenderse, es menos probable que el empleador intente hacer cosas intencionadamente para robar salarios, de modo que eso se convierte en prevención”, dijo Verónica Méndez Moore, codirectora del Centro de Trabajadores Unidos en Lucha (CTUL), una organización dirigida por trabajadores de Minneapolis centrada en la justicia racial, de género y económica. “Hemos visto que, en muchos casos, una vez que los trabajadores denuncian una cosa, el empresario rehúye la otra”.

Walsh se reúne periódicamente con el grupo de Méndez Moore, así como con New Justice Project MN, un centro de organización dirigido por negros que se centra en cuestiones económicas, y con ROC Minnesota, una organización sin ánimo de lucro de defensa laboral, para debatir novedades, como las tendencias de robo de salarios que ven surgir.

Afirmó que una relación más estrecha con estos grupos ha contribuido a reforzar la aplicación de la ley.

“[Hay] aproximadamente 300.000 empleados en toda la ciudad y luego tres investigadores”, dijo. “Es una tarea realmente difícil, casi imposible, estar en todos los sitios, todo el tiempo”.

Walsh explicó que el importe total de los fondos ARPA asignados al programa asciende a 750.000 dólares.

Fondos ARPA al rescate

“Los fondos de la [Ley] del Plan de Rescate Estadounidense brindaron más oportunidades para esa experimentación”, afirmó Rachel Deutsch, directora de campaña de la Coalición de California por el Poder de los Trabajadores y una de las coautoras del informe del EPI/Harvard. “Ahora se plantea la cuestión de ‘¿Vamos a abandonar esa infraestructura porque estamos actuando como si COVID hubiera terminado o vamos a basarnos en ella para crear mecanismos que realmente sean necesarios estemos o no en un momento de respuesta de emergencia para informar a los trabajadores con salarios bajos de sus derechos e informar a los empresarios de sus obligaciones? ”

El informe destacaba los esfuerzos realizados en varias ciudades y estados.

En 2021, Maine puso en marcha un programa con un millón de dólares de fondos ARPA para formación laboral, ayuda para acceder a las prestaciones por desempleo y divulgación entre los trabajadores, con el apoyo de organizaciones comunitarias, la AFL-CIO y un grupo de asistencia jurídica, según el informe del EPI. En Seattle, el personal de la Oficina de Normas Laborales de la ciudad celebra reuniones mensuales y trimestrales con organizaciones comunitarias. Chicago, Filadelfia y San Francisco también colaboran estrechamente con organizaciones comunitarias, al igual que los condados californianos de San Diego y Santa Clara.

En Iowa, las ciudades de Coralville, North Liberty e Iowa City y el condado de Johnson asignaron 322.000 dólares de fondos ARPA a lo largo de cinco años al Centro para la Justicia Laboral del Este de Iowa, que investiga casos de robo de salarios y ayuda a ejercer presión comunitaria sobre los empresarios para que paguen a sus empleados, y ha ayudado a los trabajadores a recuperar los salarios perdidos.

La ayuda es necesaria porque Iowa Workforce Development no tiene personal suficiente. Jesse Dougherty, responsable de marketing y comunicaciones de la agencia, dijo a States Newsroom en un correo electrónico que la División de Desarrollo de la Mano de Obra tiene cuatro puestos para investigar los salarios impagados. Dos de esos puestos estuvieron vacantes durante parte del año pasado, dijo Dougherty. En total, entre 15 y 20 personas trabajan regularmente en cuestiones salariales o de clasificación errónea.

Mazahir Salih, hasta hace poco director ejecutivo del Center for Worker Justice of Eastern Iowa (Centro para la Justicia de los Trabajadores del Este de Iowa), declaró a States Newsroom que los trabajadores no siempre saben cómo presentar una denuncia o que existe una entidad de ejecución laboral ante la que puedan hacerlo. Acuden al centro por el boca a boca. Ese día en concreto, estaba coordinándose con los organizadores de una protesta destinada a recuperar el salario de un antiguo trabajador de un restaurante mexicano local. Se había enterado de que su empleador no podía cubrir sus nóminas sólo después de haber intentado ingresarlas en su banco.

A veces, el CWJ puede llegar a un acuerdo telefónico con el empresario, pero si no lo consigue, el grupo envía una carta y, a partir de ahí, puede aumentar la presión comunitaria, incluyendo protestas y una delegación de cargos electos.

“Si realmente se trata de falta de comunicación, podemos resolverlo en esa llamada telefónica”, dijo Salih. “Pero algunos de ellos, o no quieren hablar con nosotros por teléfono o no quieren darnos ninguna información”.

Deutsch afirmó que le gustaría que más estados del sur y el suroeste adoptaran estos enfoques para hacer cumplir las protecciones laborales y prevenir las infracciones laborales. Dijo que, históricamente, estos programas se han iniciado en ciudades con sus propias normas salariales. Uno de los obstáculos podrían ser las leyes de preferencia que han utilizado los gobiernos estatales para impedir que las ciudades aumenten la remuneración y las protecciones de los trabajadores por encima del salario mínimo estatal. Muchas de estas leyes se concentran en los estados del sur.

Las organizaciones comunitarias también necesitan el apoyo financiero adecuado para dedicar tiempo y recursos a trabajar con los organismos encargados de hacer cumplir la legislación laboral. Los problemas de financiación podrían resolverse dedicando flujos de ingresos a la aplicación de las normas laborales y haciendo que los empresarios sufraguen los costes a través de las sanciones que pagan por infringir la legislación laboral, según el informe. Deutsch señaló que si la financiación filantrópica respalda un programa piloto y éste tiene éxito, también puede servir de argumento a favor de una mayor financiación pública de estas asociaciones. Añadió que espera que el Ministerio de Trabajo también utilice su poder de concesión para apoyar estos modelos.

“Como sociedad, infrafinanciamos sistemáticamente a los organismos encargados de hacer cumplir la legislación laboral”, afirma Deutsch. “Se oye hablar de la reciente preocupación por los hurtos en tiendas o lo que sea, pero el robo de salarios siempre ha eclipsado a los robos en comercios y todas esas cosas. Es una crisis y no la financiamos como tal”.

El alcance del problema

La Ley de Normas Laborales Justas (Fair Labor Standards Act) exige que los trabajadores cobren al menos el salario mínimo federal y horas extraordinarias por las horas trabajadas más de 40, pero es una ley que se incumple a menudo. El año pasado, la División de Salarios y Horas del Departamento de Trabajo recuperó salarios atrasados para los trabajadores en 13.122 casos de infracción laboral en sectores de alta y baja infracción. Los sectores con mayor número de trabajadores afectados fueron la restauración, la construcción y el comercio minorista.

Los trabajadores de bajos salarios en los 10 estados más poblados de Estados Unidos dijeron que se les pagó menos del salario mínimo, lo que significa que perdieron $ 8 mil millones al año, según un estudio de 2017. Mientras que un National Employment Law Project en 2019 encontró que se robaron $ 9,27 mil millones a los trabajadores que ganaban menos de $ 13 por hora.

Más recientemente, un informe de enero de la Oficina Nacional de Investigación Económica descubrió que las empresas deniegan sistemáticamente el pago de horas extraordinarias a los trabajadores etiquetándolos como directivos, aunque la mayor parte del trabajo que realizan no sea de dirección. Entre las empresas señaladas figuran las cadenas de restaurantes Bojangles, Sonic, Arby’s y Domino’s, así como empresas como H&R Block, Spirit Halloween y 84Lumber. El informe llevó a los senadores demócratas Sherrod Brown, de Ohio, y Elizabeth Warren, de Massachusetts, a enviar una carta a las empresas señaladas en el informe pidiéndoles que respondieran a preguntas sobre sus prácticas en materia de horas extraordinarias, según informó el Washington Post.