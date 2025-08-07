Tras el impase en la redistribución de distritos electorales en Texas, ¿podrían ser expulsados los demócratas que se fueron?

Por Eric Bradner, CNN

Tanto republicanos como demócratas en Texas están intensificando su retórica sobre los mapas propuestos para la Cámara de Representantes de EE.UU. que podrían otorgar al Partido Republicano cinco escaños más. Pero, por ahora, la acción en Austin está estancada.

La mayoría de los demócratas que abandonaron el estado para detener la redistribución de distritos no dan señales de regresar a Texas. Los republicanos están intensificando sus amenazas, y el gobernador Greg Abbott ha acudido a los tribunales para solicitar la destitución de un legislador de Houston. El presidente Donald Trump, mientra tanto, mantiene la presión, y declaró el martes en la CNBC que los republicanos tienen “derecho” a cinco escaños más en la Cámara de Representantes de EE.UU. en Texas.

Mientras tanto, la controversia no hace más que aumentar a nivel nacional. Los estados liderados por los demócratas han recibido a los legisladores que se fueron y buscan maneras de rediseñar sus propios mapas de la Cámara en respuesta a lo ocurrido en Texas. Y la Casa Blanca busca renovaciones en otros estados republicanos, entre ellos Indiana, donde el vicepresidente J. D. Vance programó un viaje el jueves para reunirse con líderes estatales.

¿Cuándo volverá a intentarlo la legislatura?

El presidente de la Cámara de Representantes de Texas, Dustin Burrows, quien firmó órdenes de arresto civil para más de 50 demócratas ausentes, declaró el martes que había recibido información del Departamento de Seguridad Pública de Texas. Añadió que las fuerzas del orden “necesitarán tiempo para trabajar” y que no volverán a intentar avanzar con la redistribución de distritos hasta el viernes a las 2 p.m. (hora de Miami).

Momentos después, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, un aliado ferviente de Trump, emitió un comunicado en el que afirmaba que solicitaría una sentencia judicial que declarara vacantes los escaños de los demócratas ausentes. Horas después de la declaración de Paxton, Abbott solicitó a la Corte Suprema de Texas que diera por vacante el escaño del representante estatal Gene Wu, un demócrata de Houston que se fue a Chicago.

En respuesta a la petición, Wu acusó a Abbott de usar “la ley como arma para silenciar a su pueblo” y afirmó que sus propias acciones eran “en cumplimiento” de su juramento.

“Mi propósito ha sido claro desde el principio: servir a mis electores y luchar por lo que es justo, cueste lo que cueste. Descubrirán que mi compromiso con el pueblo de Texas es inquebrantable”, declaró Wu el martes.

Además de que Paxton y Abbott afirmaron que buscarán destituir a los demócratas ausentes, y de que el presidente de la Cámara de Representantes firmó órdenes de arresto civil, las normas de la Cámara estatal permiten multas de US$ 500 diarios. Los legisladores no pueden usar fondos oficiales ni de campaña para pagarlas.

Los líderes republicanos enfrentan presiones de su propio ala derecha para tomar medidas más enérgicas.

El representante estatal republicano Brian Harrison declaró el martes en Fox News que si el liderazgo republicano hubiera sido más audaz, el partido podría haber cerrado la Cámara la semana pasada, cuando los demócratas estaban allí.

“Teníamos los mapas, teníamos a los demócratas, teníamos el quórum”, declaró. “Los líderes de la Cámara de Representantes de Texas tenían toda la autoridad y las herramientas necesarias para retenerlos, y en cambio, nuestro presidente levantó la sesión temprano después de solo siete minutos para dejarlos ir a conspirar con Hakeem Jeffries sobre cómo podían huir del estado”.

¿Regresarán los demócratas?

Los demócratas afirman que no regresarán para permitir que los nuevos mapas avancen en la legislatura, a pesar de las amenazas republicanas. Los expertos han dicho que las órdenes de arresto de Texas serían inaplicables fuera del estado sin la cooperación de las autoridades locales.

El representante estatal de Texas, Ramón Romero, declaró en una conferencia de prensa en Chicago, donde se encuentran actualmente muchos demócratas de la Cámara de Representantes texana, que los miembros que boicotean creen que están “manteniendo la cabeza fría”.

“Pagaré ese precio por Estados Unidos”, dijo sobre la amenaza de arresto. “Ese sería un costo muy bajo a cambio de lo que ahorraríamos para estos estadounidenses que han luchado tan duro y contra los mapas que apuntan directamente a las voces negras y morenas”.

La representante estatal demócrata Lulu Flores declaró a CNN el martes que ella y varios otros miembros de la delegación de Texas que viajaron a Illinois “planean quedarse el tiempo que sea necesario”.

Aun así, la presión también aumentará sobre los demócratas.

Seis demócratas permanecieron en Austin, incluido el representante Richard Peña Raymond, quien señaló que las rupturas de quórum anteriores han fallado después de algunas semanas.

Él y un puñado de colegas se quedaron para “encontrar una vía a seguir” con el Partido Republicano e “intentar mantener la tensión lo más baja posible, en lugar de permitir que se convierta en una guerra nuclear”.

“Los miembros que no están en Texas ahora mismo no van a estar fuera de Texas para siempre”, declaró a CNN Raymond, quien se unió a los demócratas para romper el quórum en 2003 y 2021. “Siendo realista, hay que involucrar a todos. Porque a menos que nos mantengamos al margen durante seis meses, será muy difícil lograr una victoria total en Texas”.

¿Pueden los demócratas que se fueron ser destituidos?

Wu y otros demócratas estatales se han preparado para discutir si podrían ser descalificados por romper el quórum. Cuando CNN le preguntó el lunes si Abbott tenía la facultad de destituir a los legisladores, Wu respondió: “Rotundamente no. Y eso está muy claro”.

Chad Dunn, abogado especializado en derecho al voto en Texas y director legal del Proyecto de Derecho al Voto de la UCLA, afirmó que la declaración de Paxton del martes carece de fundamento.

Añadió que Paxton tendría que demostrar ante el tribunal que los miembros ausentes de la Cámara de Representantes incumplieron con su deber y demostraron su intención de abandonar el cargo.

“No tiene pruebas de ninguna de las dos cosas. La ruptura del quórum está permitida en la Constitución de Texas. Negarse a formar un quórum para permitir la promulgación de una ley que discrimina por motivos de raza, en violación de la Constitución de Estados Unidos y la Ley de Derecho al Voto, constituye un deber del cargo”, declaró Dunn.

“La ruptura del quórum es más estadounidense que el pastel de manzana”, añadió. “Y ningún miembro ha manifestado su intención de abandonar el cargo. Están actuando como representantes de su pueblo con las medidas que han tomado”.

Quinn Yeargain, experto en derecho constitucional estatal de la Facultad de Derecho de la Universidad Estatal de Michigan, argumentó que las amenazas del Partido Republicano de destituir a los demócratas que boicotean podrían ser más efectivas que efectivas. “Realmente no estoy seguro de que un tribunal estatal en Texas tenga jurisdicción para llegar a la conclusión legal de que un legislador ha abandonado su cargo y que ese tribunal tenga jurisdicción para emitir como solución una orden de desocupación del cargo”, dijo Yeargain. “Eso no me parece claro”.

Pero incluso si un tribunal concluyera que sí tiene la autoridad para decidir el caso, la cuestión de si la decisión de un legislador estatal de abandonar el estado constituye “abandono” según la ley, como afirma Abbott, es otra consideración importante para los jueces.

“En este contexto, el abandono significaría que se fueron de crucero alrededor del mundo y no tenían deseos de regresar, y por lo tanto se perdieron las votaciones”, dijo Yeargain. “No es posible que se aplique a una situación en la que están utilizando estratégicamente el poder… para impedir que la legislatura se reúna y realice sus actividades”.