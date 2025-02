Trump dice que The Associated Press seguirá vetada de la Casa Blanca hasta que deje de usar “golfo de México”

Por Michael Williams, CNN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que The Associated Press continuará vetada de algunos eventos de la Casa Blanca hasta que la agencia de noticias cumpla con el uso de “golfo de EE.UU.” en lugar de “golfo de México”, como en su Gobierno.

“No sé qué están haciendo, pero solo digo que los mantendremos fuera hasta que acepten que es el golfo de EE.UU.”, dijo Trump desde Mar-a-Lago. “The Associated Press simplemente se niega a aceptar lo que dice la ley y lo que está ocurriendo”, agregó. “Ahora se llama el golfo de EE.UU. Ya no se llama el golfo de México”.

El presidente agregó que las restricciones también tienen que ver con la cobertura previa de AP sobre él y su Gobierno: “Ahora, The Associated Press, como saben, ha estado muy, muy equivocada sobre la elección, sobre Trump, y el trato a Trump, y otras cosas relacionadas con Trump, los republicanos y los conservadores, y no nos están haciendo ningún favor”.

“Y supongo que yo tampoco les estoy haciendo ningún favor”, agregó Trump. “Así es como funciona la vida”.

AP, una cooperativa que transmite noticias a miles de clientes, ha sido miembro del pool de la Casa Blanca durante más de 100 años. El servicio de noticias ha señalado repetidamente que se está preparando para un desafío legal contra las restricciones de la Casa Blanca.