Trump prometió alcanzar 200 acuerdos comerciales. Ha conseguido tres y uno más está muy cerca

Por Phil Mattingly y David Goldman-CNN en Espanol.com

Al concluir sus primeros 100 días en el cargo a finales de abril, el presidente Donald Trump hizo una declaración impactante sobre su progreso en las negociaciones arancelarias: había cerrado acuerdos comerciales con 200 países. Más de dos meses después, Trump solo ha anunciado tres de esos acuerdos: con China, el Reino Unido y Vietnam.

¿Qué sucedió entonces?

Este miércoles se cumple la fecha límite que Trump había fijado hace tres meses para que todos los países llegaran a un acuerdo o se enfrentaran a aranceles “recíprocos” más altos. Desde entonces, Trump ha reconocido públicamente que suspender los aranceles del “Día de la Liberación” hasta el 9 de julio no dejaba tiempo suficiente para negociar con prácticamente todos los países del mundo.

Inicialmente, Trump esperaba cerrar más acuerdos comerciales para la fecha límite de este miércoles, pero en las últimas semanas se ha convencido de que no puede lograrlos con mayor rapidez, según informaron a CNN fuentes familiarizadas con el asunto. Por eso, su discurso público ha cambiado en las últimas semanas y ahora anuncia que enviará cartas que impondrán aranceles más altos a los socios comerciales de Estados Unidos, obteniendo así resultados mientras continúan las negociaciones.

Entonces, Trump aceptó posponer la fecha límite hasta el 1 de agosto para darle a los países que están cerca de un acuerdo un poco más de tiempo para las conversaciones, particularmente la Unión Europea, que está a punto de anunciar un acuerdo comercial con Estados Unidos.

Avances en las negociaciones de la UE

Los negociadores comerciales de la UE y EE.UU. están a punto de alcanzar un acuerdo marco que establecería aranceles del 10 % y definiría los parámetros para futuras conversaciones comerciales exhaustivas, según tres funcionarios familiarizados con el asunto.

El progreso en las negociaciones con la UE, en particular, fue un factor clave para extender la fecha límite más allá del 9 de julio. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, destacó las conversaciones con la UE, así como la opinión de que varias otras negociaciones clave se encontraban en sus etapas finales, y abogó por más tiempo, según dos personas familiarizadas con el asunto.

Trump aún debe firmar cualquier acuerdo final y las conversaciones entre ambas partes continúan, pero los funcionarios afirmaron que el acuerdo se anunciará antes de que finalice la semana. Olof Gill, portavoz comercial de la Comisión Europea, confirmó en una rueda de prensa el miércoles que los negociadores comerciales de la UE mantienen conversaciones activas con el secretario de Comercio de EE.UU., Howard Lutnick, y el representante comercial de EE.UU., Jaimeson Greer, y que se espera que se anuncie un acuerdo en los próximos días.

Este avance marca un giro radical en el prolongado y público desprecio de Trump hacia la UE, una visión que sirvió de telón de fondo durante meses de frustrantes e insolubles negociaciones comerciales este año.

Pero el tono de Trump —y, entre bastidores, el tenor y el ritmo de las negociaciones— cambió drásticamente en las semanas transcurridas desde que amenazó con imponer aranceles del 50% a la UE en una publicación matutina en redes sociales a finales de mayo. Esa inesperada y drástica amenaza provocó una respuesta inmediata de la UE y sentó las bases para un esfuerzo urgente por alcanzar algún tipo de acuerdo antes de que entraran en vigor los aranceles “recíprocos” de Trump.

Funcionarios de la UE han estado informando a los países miembros sobre el marco y el proceso de negociación propuesto, según declaró uno de ellos. Añadió que, a pesar de las posiciones a menudo divergentes de los países del bloque, el acuerdo se ha presentado como la mejor y probablemente la única manera de evitar una escalada drástica de aranceles el 1 de agosto.

Los negociadores de Trump han mantenido una línea dura respecto a la presión de la UE para obtener exenciones a los aranceles sectoriales ya vigentes o futuras, según los funcionarios. Por ejemplo, la iniciativa para reducir el arancel del 25 % de Trump sobre los automóviles es un tema central en la última etapa de las negociaciones, al igual que el esfuerzo por reducir los gravámenes del 50 % sobre el acero.

Los negociadores estadounidenses han mostrado cierta disposición a considerar posibles reducciones de aranceles en industrias clave de la UE, pero esto requeriría la aprobación final de Trump, según los funcionarios.

Los funcionarios de la UE también se han comprometido a aumentar significativamente las compras de bienes de los sectores energético y de defensa estadounidenses.

Otros acuerdos aún están en proceso

Trump se ha mostrado frustrado por la falta de progreso en materia comercial. Durante una reunión de gabinete el martes, afirmó que sus amenazas arancelarias han logrado convencer a los socios comerciales, pero que los acuerdos que otros países le han ofrecido a Estados Unidos son inaceptables.

“Dicen… ‘Les daremos acceso total y no tendrán que pagar aranceles, pero por favor, no nos los impongan’, y no nos gusta ese acuerdo”, declaró Trump. “No somos intransigentes, pero ya es hora de que Estados Unidos empiece a cobrar dinero de los países que nos estafaban, nos estafaban, y se reían a nuestras espaldas de lo estúpidos que éramos”.

Trump envió esta semana varias cartas estableciendo nuevos aranceles, incluyendo aranceles del 25 % a Japón y Corea del Sur. Se espera que otras cartas se publiquen el miércoles.

Otros acuerdos han sido más difíciles de conseguir.

India ha sido considerada durante mucho tiempo como el socio principal con más probabilidades de firmar un acuerdo marco con Estados Unidos. Sin embargo, los negociadores comerciales indios han endurecido sus posiciones en los últimos días, según funcionarios estadounidenses. India también es miembro del grupo BRICS, por lo que no está claro qué implicaciones tendrá para las negociaciones comerciales la amenaza arancelaria del 10 % que Trump impuso el domingo a los países BRICS.

Corea del Sur también se había considerado durante semanas como probable candidata a un acuerdo, aunque los aranceles automotrices de Trump siguen siendo un punto clave de fricción en esas conversaciones y la carta de Trump del lunes podría haberles dado un giro.

Japón se alejó cada vez más de un resultado en las últimas semanas. Trump planteó serias dudas sobre las conversaciones que en un principio parecían encaminadas hacia un acuerdo seguro. Los negociadores comerciales japoneses, que hace apenas unas semanas se esforzaban por sentar las bases para un anuncio en la cumbre del Grupo de los Siete del mes pasado, han emitido mensajes mucho más pesimistas en sus declaraciones públicas de los últimos días. El primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, declaró el martes que, a pesar de las conversaciones serias y sinceras, Japón no ha logrado llegar a un acuerdo, según declaraciones traducidas por CNN. “Lamentamos profundamente que el Gobierno estadounidense haya impuesto aranceles adicionales y anunciado planes para aumentar las tasas arancelarias”, declaró Ishiba.

Indonesia, Camboya y Tailandia han presentado ofertas sustanciales a sus homólogos estadounidenses en las últimas dos semanas con el objetivo de encabezar la lista de candidatos para un acuerdo y son probables candidatos para cualquier acuerdo a corto plazo en los próximos días, según informaron funcionarios estadounidenses.

Brasil ha intensificado sus esfuerzos para lograr un acuerdo, incluyendo conversaciones bilaterales a finales de la semana pasada diseñadas para ampliar una oferta anterior de reducir drásticamente los aranceles sobre ciertos productos estadounidenses, según informaron funcionarios del Gobierno estadounidense.

El punto de discordia más frecuente entre los equipos de comercio exterior ha sido la falta de claridad sobre las previsiones de sus homólogos estadounidenses para un posible acuerdo final.

Pero el mayor obstáculo en las negociaciones más amplias ha sido la existencia, o la prometida imposición, de los aranceles sectoriales de Trump sobre automóviles, acero y productos farmacéuticos, según informaron funcionarios estadounidenses.