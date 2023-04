Un juez ordena a los sheriffs de Minnesota que no concedan permisos de armas a los jóvenes de 18 a 20 años

Brian Bakst-MPR

Un fallo federal que hizo que los permisos de porte de armas accesibles a 18 a 20 años de edad en Minnesota está en suspenso durante al menos un mes y potencialmente más tiempo.

La juez del Tribunal de Distrito de EE.UU. Katherine Menéndez se puso de parte el lunes de los abogados del estado que buscaban aplazar los permisos hasta que se resuelva una probable apelación. El Departamento de Seguridad Pública y algunos sheriffs de condado están luchando contra una sentencia anterior de Menendez, según la cual la restricción de edad en los permisos de portación oculta es inconstitucional.

El fiscal general Keith Ellison, del DFL, ha dicho que apelará la sentencia de marzo que determinó que el límite de edad es una violación de la Segunda Enmienda. La ley de Minnesota restringe los permisos a los adultos mayores de 21 años que cumplan otros requisitos.

En su última orden, la juez escribió que exigir a los sheriffs que expidan permisos a los solicitantes válidos podría crear problemas si la sentencia subyacente es anulada en apelación.

“Si no se suspende la sentencia, es probable que los sheriffs de varios condados empiecen a expedir permisos a personas de entre 18 y 21 años mientras esté pendiente la apelación de los demandados”, escribió. “Si la decisión de este tribunal fuera revocada posteriormente en apelación, las partes no están de acuerdo y no señalan ninguna autoridad definitiva para resolver la cuestión de qué efecto legal tendría sobre cualquier permiso expedido a personas de entre 18 y 20 años en el ínterin”.

El caso de Minnesota es similar a otros pleitos relacionados con la admisibilidad de permisos de armas que podrían llegar al Tribunal Supremo de EE.UU.