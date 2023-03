Walz promulga la ley de comidas escolares universales de Minnesota

Elizabeth Shockman-MPR

Rodeado de niños en edad escolar, maestros, defensores y funcionarios públicos, el gobernador Tim Walz firmó un proyecto de ley el viernes para proporcionar desayunos y almuerzos sin cargo a los estudiantes en las escuelas participantes. Minnesota se convierte así en el cuarto estado del país en hacerlo.

Durante la ceremonia de la firma, Walz dijo a los padres de Minnesota que esto les aliviará parte del estrés.

“Si buscan buenas noticias, éste era sin duda el lugar adecuado”, dijo Walz. “Me siento honrado y creo que esto es una pieza de ese rompecabezas para reducir tanto la pobreza infantil como la inseguridad del hambre”.

La Vicegobernadora Peggy Flanagan también asistió a la ceremonia. Dijo que era lo más importante en lo que había trabajado.

La legislación es similar a un programa que se introdujo durante la pandemia para proporcionar comidas a todos los estudiantes, pero que se interrumpió a finales del año pasado.

Costará al estado de Minnesota cerca de 400 millones de dólares en los dos primeros años y su precio aumentará en el futuro. Cubre el coste de las comidas, pero no de las segundas raciones ni de los platos a la carta por separado.

Muchos estudiantes de Minnesota, aunque no todos, tienen derecho a comidas gratuitas o a precio reducido. Ese programa se basa en los ingresos familiares, y si las familias están por debajo de un determinado umbral sus alumnos pueden recibir comidas escolares gratuitas o a precio reducido.

También hay una ley en Minnesota que obliga a las escuelas a ofrecer comidas idénticas a todos los alumnos, aunque sus familias tengan dificultades económicas. Se supone que así se evitan las prácticas de “vergüenza a la hora del almuercen”, en las que se niega la comida a los niños o se les dan sustitutos que indican que su familia tiene problemas económicos.

Pero incluso con estas medidas, sigue habiendo familias que no cumplen los requisitos para recibir comidas gratuitas o a precio reducido, pero que tienen dificultades para pagar la comida. Este año, en muchos distritos, esto ha supuesto deudas de decenas de miles de dólares en almuerzos escolares porque hay familias que no cumplen los requisitos para acogerse a los programas de comidas gratuitas pero no pueden pagar.

Este proyecto de ley cubriría todos los almuerzos y desayunos escolares, incluso si las familias no cumplen las actuales directrices federales del USDA sobre ingresos familiares.

Darcy Stueber es la directora de Servicios de Nutrición de las Escuelas Públicas del Área de Mankato y también es la Presidenta de Política Pública de la Asociación de Nutrición Escolar de Minnesota.

Stueber dice que su distrito está viendo un poco más de $ 80.000 en la deuda de almuercen escolar en este punto del año, por lo que hay una necesidad definitiva de las familias en su área tienen para esto. Ella dice que muchos de los que luchan por pagar son los hogares de un solo ingreso que trabajan duro, no ganan lo suficiente para pagar por los programas de comidas, pero ganan demasiado para calificar para comidas gratis. Stueber dice que proporcionar comidas es otra necesidad básica para el aprendizaje

“No cobramos por Chromebooks y escritorios y cosas por el estilo”, dijo. “Es parte de su día y están allí muchas horas. Simplemente completa toda esa experiencia de aprendizaje para el niño.”

Para los estudiantes en Mankato, Stueber dice que esto hará una gran diferencia en una cafetería más relajada, comunal. Los niños no tendrán que preocuparse de estar acumulando deudas cuando almuercen, dice. Y Stueber señaló que los niños no son realmente capaces de aprender bien cuando tienen hambre.

Este proyecto de ley sólo aborda las comidas escolares. Pero algunos de los que trabajan para alimentar a personas hambrientas dicen que será de gran ayuda.

Mary Weikum es la directora de Servicios de Alimentación y Nutrición de las Escuelas Públicas de Austin. Ella también trabaja con otros programas de alimentos para su ciudad y el condado.

“Si nos ocupamos de los niños a través de este proyecto de ley, que tal vez con suerte sería dólares que podrían ir a otro proyecto que podría abordar el hambre”, dijo.

Los alumnos empezarán a recibir comidas escolares gratuitas a partir del inicio del próximo curso académico, que comienza en septiembre para la mayoría de las escuelas.