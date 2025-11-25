14 personas detenidas en una redada federal del ICE en Bro-Tex, en St. Paul

Por: Sarah Thamer and MPR News Staff

Las autoridades federales afirman ahora que 14 personas fueron detenidas durante una operación policial a principios de esta semana en una fábrica de St. Paul.

El Departamento de Seguridad Nacional emitió un comunicado el jueves, dos días después de la redada en Bro-Tex, en el barrio de St. Anthony Park de la ciudad. El comunicado afirma que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y otras agencias federales ejecutaron una orden de registro que dio lugar a la detención de 14 personas por presuntas violaciones de las leyes de inmigración.

Un portavoz del DHS dijo que una de las personas detenidas tenía antecedentes por violencia doméstica y que otra persona había entrado ilegalmente en Estados Unidos.

«La aplicación de la ley en los lugares de trabajo sigue siendo una piedra angular de nuestros esfuerzos por proteger la seguridad pública, la seguridad nacional y la estabilidad económica, al tiempo que rescatamos a personas que pueden ser víctimas de tráfico o explotación laboral. Estas operaciones se dirigen contra las redes de empleo ilegal que socavan a los trabajadores estadounidenses, desestabilizan los mercados laborales y amenazan a las comunidades estadounidenses», afirmó el DHS en el comunicado.

La agencia no proporcionó más detalles sobre las personas detenidas. No quedó claro cuántos de los detenidos permanecen bajo custodia.

La operación y las tácticas utilizadas por las agencias federales provocaron la condena de los funcionarios municipales y las organizaciones comunitarias. Los familiares de las personas detenidas dijeron a principios de esta semana que seguían intentando ponerse en contacto con sus seres queridos.

En una recaudación de fondos publicada en Internet, en la que se solicitaba ayuda para sufragar los gastos legales, Karla Alarcón Hernández dijo que su padre, Carlos Alberto Alarcón Ávila, se encontraba entre los detenidos. Afirmó que trabajaba en Bro-Tex y también como cocinero en el puesto Turkey to Go de la Feria Estatal de Minnesota.

«Mi padre lleva muchos años viviendo en la zona de St. Paul, trabajando muchas horas y haciendo todo lo posible para cuidarnos. No tiene antecedentes penales, ni historial de daños, nada más que una vida de trabajo duro y amor por su familia», escribió Hernández.

El tío y el primo de Erik Alarcón trabajaban en Bro-Tex cuando fueron detenidos por agentes federales. Dijo que han decidido auto deportarse. Alarcón dijo que eligieron esta opción en gran parte porque no querían permanecer en la cárcel. Le preocupa lo que les espera en México.

Alarcón se enteró de su detención tras recibir llamadas urgentes de sus padres. Dijo que su tío lleva más de una década viviendo en Minnesota y que se ha casado recientemente.

En un comunicado emitido el jueves, Bro-Tex afirmó que «no tenía información que compartir» sobre lo ocurrido en sus instalaciones dos días antes.

«Bro-Tex sigue operando y mantiene su enfoque en satisfacer las necesidades de nuestros clientes», rezaba el comunicado.