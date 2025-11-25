Las detenciones de ICE en los juzgados encuentran resistencia por parte de los estados demócratas

Por: Jonathan Shorman-MN Reformer

Un día después de que el presidente Donald Trump asumiera el cargo, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) emitió una nueva directiva a sus agentes: las detenciones en los juzgados, restringidas bajo la administración Biden, volvían a ser permisibles.

En Connecticut, un grupo de observadores que vigilan la actividad de ICE en el Tribunal Superior de Stamford y sus alrededores ha sido testigo desde entonces de una serie de detenciones. En un caso muy sonado ocurrido en agosto, los agentes federales persiguieron a dos hombres hasta

«¿Es una actividad en la que se quiere interferir, que las personas cumplan con su deber cuando son citadas a comparecer ante un tribunal y acuden a él? Para mí, es una locura», afirmó David Michel, exrepresentante demócrata del estado de Connecticut que ayuda a observar la actividad de los juzgados.

Impulsados por la polémica de Stamford, los legisladores de Connecticut aprobaron la semana pasada restricciones a las detenciones civiles y al uso de máscaras por parte de las fuerzas del orden federales en los juzgados estatales. Y el lunes, un juez federal desestimó una demanda presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos que pretendía bloquear restricciones similares en Nueva York.

Son los últimos ejemplos de un número cada vez mayor de estados demócratas, y algunos jueces, que se oponen a las detenciones del ICE en los juzgados estatales y sus alrededores. A los legisladores estatales y otros funcionarios les preocupa que las redadas puedan impedir que las personas testifiquen en juicios penales, luchen contra los desahucios o soliciten órdenes de alejamiento contra los maltratadores domésticos.

Las detenciones en los juzgados marcan un enfrentamiento cada vez más intenso entre la administración Trump y los estados demócratas, que enfrenta a la autoridad federal con la soberanía estatal. En el centro de la disputa se encuentran cuestiones sobre el grado de poder que tienen los estados para controlar lo que ocurre en sus propios tribunales y en los terrenos físicos en los que se encuentran.

En Illinois, los legisladores aprobaron en octubre la prohibición de las detenciones civiles por motivos de inmigración en los juzgados. En Rhode Island, los legisladores tienen previsto volver a impulsar una prohibición después de que una medida anterior no prosperara en marzo. Los legisladores de Connecticut codificaron en septiembre los límites impuestos por el presidente del Tribunal Supremo del estado. Se espera que el gobernador demócrata Ned Lamont firme el proyecto de ley.

Los estados que están tomando medidas drásticas contra el ICE siguen permitiendo a la agencia realizar detenciones penales, en contraposición a las detenciones civiles no penales. Muchas personas detenidas y posteriormente deportadas son llevadas ante la justicia con órdenes administrativas no penales. Según la organización de investigación de datos Transactional Records Access Clearinghouse, a fecha de 21 de septiembre, el 71,5 % de los detenidos por el ICE no tenían condenas penales.

Algunos estados, como Nueva York, ya tienen límites a la aplicación de las leyes de inmigración en los juzgados que se remontan a la primera administración Trump, cuando los agentes del ICE también realizaban detenciones en los juzgados. La Ley de Protección de nuestros Juzgados de Nueva York, en vigor desde 2020, prohíbe las detenciones civiles de personas en los juzgados estatales y locales sin una orden judicial. La ley también se aplica a las personas que se desplazan hacia y desde los juzgados, ampliando las protecciones más allá del recinto judicial.

«Una de las piedras angulares de nuestra democracia es el libre acceso a los tribunales. Cuando se niega o se restringe ese acceso, todos nos sentimos menos seguros y menos libres», afirmó Oren Sellstrom, director de litigios de Lawyers for Civil Rights, un grupo con sede en Boston que trabaja para proporcionar apoyo legal a inmigrantes, personas de color y personas con bajos ingresos.

Pero además de impugnar la ley de Nueva York, el Departamento de Justicia está procesando a una jueza del estado de Wisconsin, alegando que ayudó ilegalmente a un migrante a evadir a los agentes del ICE.

«No somos un reino medieval; no hay santuarios legales donde puedas esconderte y evadir las consecuencias de infringir la ley», afirmó Tricia McLaughlin, subsecretaria de Asuntos Públicos del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., en una declaración a Stateline. «Nada en la Constitución prohíbe arrestar a un infractor de la ley donde se le encuentre».

Algunos legisladores republicanos se oponen a los esfuerzos por limitar los arrestos del ICE en los juzgados y sus alrededores, argumentando que los funcionarios estatales no deben interferir en la aplicación de la ley federal. En junio, el Senado de Ohio aprobó un proyecto de ley que prohibiría a los funcionarios públicos interferir en los arrestos por motivos de inmigración o prohibir la cooperación con el ICE; la medida se produjo después de que los jueces del condado de Franklin, que incluye Columbus, impusieran restricciones a los arrestos civiles en los juzgados.

«Estados Unidos es una nación de inmigrantes, pero también somos una nación de ley y orden. Para tener una sociedad civilizada, hay que respetar las leyes, incluidas las leyes de inmigración», afirmó en un comunicado de prensa la senadora republicana por Ohio Kristina Roegner, promotora del proyecto de ley.

Roegner no respondió a la solicitud de entrevista de Stateline. La legislación sigue en una comisión de la Cámara de Representantes.

Saber dónde estará el objetivo

Los juzgados son un lugar atractivo para que el ICE realice detenciones de inmigrantes, según tanto el ICE como los defensores de los migrantes.

Los registros judiciales y los calendarios de audiencias suelen indicar quién se espera que acuda al edificio en un día determinado. Las órdenes administrativas no permiten al ICE entrar en domicilios privados sin permiso, pero las mismas protecciones no se aplican en zonas públicas, como los juzgados. Y muchas personas tienen un fuerte incentivo para presentarse ante el tribunal, sabiendo que se pueden emitir órdenes de detención contra ellas si no lo hacen.

«Así que, en algunos aspectos, es pan comido», dijo Steven Brown, director ejecutivo de la ACLU de Rhode Island.

En junio, ICE arrestó a Pablo Grave de la Cruz en el Tribunal de Tráfico de Rhode Island en Cranston. Este residente de Rhode Island de 36 años había llegado ilegalmente desde Guatemala cuando era adolescente.

«Lo detuvieron como si fuera un asesino o un violador», declaró su amiga Brittany Donohue al Rhode Island Current, que narró el caso de De la Cruz. «Estaba saliendo del tribunal de tráfico».

Desde entonces, un juez de inmigración ha concedido a De la Cruz permiso para auto deportarse.

McLaughlin, la subsecretaria de Seguridad Nacional, dijo en su declaración que permitir a las fuerzas del orden realizar detenciones «de extranjeros ilegales delincuentes en los juzgados es de sentido común», ya que se ahorran recursos policiales porque los agentes saben dónde se encuentra el objetivo. El departamento afirmó que esta práctica es más segura para los agentes y la comunidad, ya que las personas han pasado por los controles de seguridad del juzgado.

Aun así, la directiva del ICE sobre las detenciones en los juzgados establece algunos límites a la actividad de la agencia.

Los agentes «deberían, en la medida de lo posible», llevar a cabo las detenciones civiles por motivos de inmigración en zonas no públicas del juzgado y evitar las entradas públicas. Las acciones deben realizarse «discretamente» para minimizar la interrupción de los procedimientos judiciales, y los agentes deben evitar en general las zonas dedicadas exclusivamente a procedimientos no penales, como los juzgados de familia, según la directiva.

Fundamentalmente, la directiva establece que el ICE puede llevar a cabo detenciones civiles por motivos de inmigración «cuando dicha acción no esté prohibida por las leyes impuestas por la jurisdicción». En otras palabras, la guía de la agencia ordena a los agentes que respeten las prohibiciones estatales y locales sobre detenciones no penales.

Acciones judiciales de la administración Trump

Pero la administración Trump también ha acudido a los tribunales para intentar superar las restricciones a nivel estatal.

El Departamento de Justicia presentó una demanda en junio contra la Ley de Protección de Nuestros Tribunales de Nueva York, argumentando que «protege deliberadamente a los extranjeros peligrosos» de la detención legal. El departamento afirma que la ley viola la cláusula de supremacía de la Constitución de los Estados Unidos, según la cual la ley federal prevalece sobre la ley estatal.

La fiscal general demócrata de Nueva York, Letitia James, argumentó que la ley estatal no entra en conflicto con la ley federal y solicitó la desestimación de la demanda.

La jueza del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Mae D’Agostino, nombrada por el presidente Barack Obama, aceptó el lunes la moción de James. La jueza escribió que el «único propósito» de la demanda era permitir al Gobierno federal apropiarse de los recursos de Nueva York —como los calendarios judiciales y las medidas de control de seguridad de los tribunales— para ayudar a la aplicación de la ley de inmigración, a pesar de que, en general, no se puede exigir a los estados que ayuden al Gobierno federal a aplicar la ley federal.

«Obligar a Nueva York a permitir que las autoridades federales de inmigración se beneficien del trabajo de los empleados estatales no es diferente a permitir que el gobierno federal reclute directamente a funcionarios estatales para promover los objetivos federales», escribió el juez.

El Departamento de Justicia no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

El departamento también está procesando a la jueza Hannah Dugan, de Wisconsin, a quien los fiscales acusan de haber ayudado a una persona que vivía ilegalmente en el país a eludir a los agentes del ICE en abril dentro de un tribunal de Milwaukee, permitiéndole salir de la sala por una puerta lateral. (Los agentes detuvieron a la persona cerca del tribunal). Un gran jurado federal acusó a Dugan de un delito de ocultación de una persona y otro de obstrucción de un procedimiento.

En los documentos judiciales, los abogados de Dugan han calificado la acusación de «prácticamente sin precedentes y totalmente inconstitucional».

Dugan se ha declarado inocente y el juicio está previsto para diciembre.

Los legisladores buscan «orden» en los juzgados

La senadora demócrata por Rhode Island, Meghan Kallman, defiende una legislación que prohibiría de forma generalizada las detenciones civiles en los juzgados. La medida fue sometida a audiencia, pero una comisión legislativa recomendó que se estudiara más a fondo.

Kallman espera que el proyecto de ley avance el año que viene. Según ella, la sensación de urgencia se ha intensificado y ahora hay más gente que comprende las consecuencias de lo que está sucediendo.

«Para crear un sistema legal que funcione y fomente la confianza, tenemos que hacer que esos espacios [los juzgados] sean seguros», afirmó.

En Connecticut, el representante demócrata Steven Stafstrom dijo que su trabajo diario como abogado litigante comercial le lleva a los juzgados de todo el estado cada semana. Basándose en sus conversaciones con el personal judicial, otros abogados y altos cargos de la administración judicial, afirmó que «existe un temor genuino, no solo por la seguridad, sino por la interrupción del orden de los procesos judiciales en nuestros juzgados».

Algunos republicanos de Connecticut han cuestionado si una ley que solo se refiere a las detenciones civiles resultaría eficaz. El representante estatal Craig Fishbein, el republicano de mayor rango en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, señaló durante el debate en el pleno que entrar en Estados Unidos sin permiso es un delito penal, un delito menor para los infractores que lo cometen por primera vez y un delito grave para los reincidentes. Por ello, sugirió que la medida no detendría muchas detenciones en los juzgados.«Los defensores creen que no se producirán detenciones en los juzgados, pero les han vendido gato por liebre», afirmó.

Stafstrom, que preside el Comité Judicial, respondió que creía que la legislación protege a muchas personas que se encuentran en el país de forma ilegal, ya que ese delito no suele ser perseguido.

«Lo único que pedimos es que el ICE reconozca la necesidad de orden en nuestros juzgados», afirmó Stafstrom.