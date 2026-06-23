A medida que crece la red migratoria de Trump, también lo hacen las quejas sobre las condiciones de los centros de detención

Por: Ariana Figueroa

Artículo de MN Reformer

Cuando las luces del techo se apagan en el Centro de Detención de Farmville en Virginia, no solo significa que la noche de Aliaksei Scharbachenia ha llegado, sino que pronto seguirán ataques de pánico.

Los ataques, que comenzaron tras el inicio de su detención en agosto pasado, dijo, solo han empeorado, derivados del temor a que sea devuelto a su país, Bielorrusia, y enfrente persecución debido a su oposición al gobierno autoritario.

“Con los ataques de pánico, antes podía cuidarme solo”, dijo en ruso. “Pero ahora está empeorando, así que realmente necesito algo de medicación, que me ayudará.”

States Newsroom entrevistó a Scharbachenia por vídeo con la ayuda de un intérprete.

A medida que la administración Trump aumenta la escala de su programa de detención de inmigrantes, que ahora cuenta con 68.000 inmigrantes bajo custodia, han surgido informes sobre condiciones inhumanas y atención médica inadecuada en centros de detención de la Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. como el que alberga a Scharbachenia. El Congreso aumentó recientemente la financiación para la aplicación de la ley migratoria en 70.000 millones de dólares durante tres años, hasta el final del mandato del presidente Donald Trump.

ICE reconoció haber recibido, pero no respondido, una lista detallada de preguntas de States Newsroom sobre el trato de Scharbachenia en Farmville.

Los ataques de pánico nocturnos y la falta de medicación para tratarlos no son los únicos problemas de salud que Scharbachenia, de 37 años, dijo haber llevado al personal médico del centro de Virginia.

Ha perdido sensibilidad en el meñique y anular derechos, lo que atribuye a una masa del tamaño de un huevo que se desarrolló en la parte trasera de sus bíceps durante su detención de 11 meses. Los pocos objetos que compró en el centro —tapones para los oídos y una pequeña manta— fueron confiscados tras pasar dos semanas en confinamiento solitario tras compartir información de conocimiento de sus derechos a inmigrantes recién llegados, según dijo.

“Entiendo perfectamente que esa sea otra forma de castigo para pegarme, así que me callaré”, dijo Scharbachenia sobre sus dos semanas en aislamiento.

Scharbachenia declaró a States Newsroom que el 20 de mayo, agentes del ICE intentaron deportarlo a Bielorrusia, a pesar de su activa petición legal impugnando su detención. Dijo que finalmente fue trasladado en un vuelo de deportación de regreso a Estados Unidos desde Turquía, con las manos y los pies atados durante el viaje de nueve horas, y que fue devuelto a la detención de Farmville.

La redacción de Estados no pudo verificar de forma independiente el intento de deportación del 20 de mayo, y ICE no respondió a las preguntas al respecto.

Malas condiciones en múltiples instalaciones

Las denuncias de Scharbachenia encajan en un patrón de informes de inspectores gubernamentales independientes que han encontrado condiciones inseguras y atención médica inadecuada proporcionada a inmigrantes detenidos en instalaciones de Texas y Luisiana.

Un informe reciente del organismo interno de control del Departamento de Seguridad Nacional encontró que un centro de detención en Luisiana no garantizaba condiciones sanitarias, almacenaba adecuadamente alimentos perecederos, no reportaba incidentes de uso de la fuerza ni mantenía los registros médicos de los detenidos.

El Congreso aprobó este mes https://www.newsfromthestates.com/article/billions-next-3-years-trumps-mass-deportation-campaign-signed-law el paquete de aplicación de la ley migratoria de tres años y 70.000 millones de dólares que no contiene restricciones a las actividades de ICE. Las decenas de miles de millones en financiación se suman a unos 170.000 millones de dólares que el DHS proporcionó el año pasado para detenciones y deportaciones.

Los legisladores demócratas que realizan visitas de supervisión en algunos centros han expresado preocupación por las malas condiciones y la falta de atención médica proporcionada.

El representante estadounidense Adriano Espaillat, demócrata neoyorquino que preside el Caucus Hispano del Congreso, dijo en una reciente rueda de prensa que los 70.000 millones de dólares adicionales en financiación solo continuarán con una “industria de detención y deportación que se beneficia del sufrimiento humano.”

Instalaciones de Nueva Jersey

Grupos de derechos civiles han presentado dos demandas importantes acusando condiciones deficientes e inadecuadas en centros de detención en Texas y Nueva Jersey gestionados por ICE y contratistas privados.

En Nueva Jersey, el senador Andy Kim pidió el cierre de la instalación de Delaney Hall después de que inmigrantes detenidos iniciaran una huelga de hambre para protestar por sus condiciones. Mientras Kim y decenas de defensores manifestaban en la instalación, fue alcanzado por humo de pimienta desplegado por los agentes de inmigración.

“En Delaney Hall, supimos de condiciones de vida insalubres, falta de atención médica adecuada y alimentos poco saludables”, dijo el líder de la minoría en la Cámara, Hakeem Jeffries, demócrata de Nueva York, tras supervisar la instalación. “La situación es inaceptable. Delaney Hall debe cerrarse inmediatamente.”

En respuesta a las críticas sobre las malas condiciones en Delaney Hall, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, argumentó ante los legisladores que los centros de detención tienen estándares más altos que las cárceles y prisiones. Describió las quejas sobre la comida como que los detenidos querían “comida étnica”.

Con los demócratas de la Cámara en minoría, la autoridad para realizar visitas de supervisión sin aviso en cualquier instalación federal que albergue inmigrantes es una de las pocas herramientas que tienen. El poder está codificado en una ley de asignaciones de 2019, pero la administración Trump no ha cumplido con esa política.

Los demócratas han demandado para recuperar el acceso en un caso que ahora está ante el Tribunal de Apelaciones de EE. UU. para el Circuito del Distrito de Columbia.

Brotes en Farmville

Antes de la actual campaña de deportación de Trump, los legisladores habían expresado preocupaciones sobre los problemas en el centro de detención donde se encuentra Scharbachenia. En 2019, comenzó un brote de paperas en el centro, y en 2020, el 93% de la población detenida contrajo el coronavirus.

Actualmente, aproximadamente tres cuartas partes de los inmigrantes detenidos en Farmville, casi 500, no tienen antecedentes penales, según los datos gubernamentales más recientes. Durante la campaña, el presidente prometió centrar la aplicación de la ley en los inmigrantes con antecedentes penales, pero los detenidos están allí acusados civilmente de violar la ley de inmigración de EE. UU.

Los demócratas de Virginia han seguido supervisando la instalación.

El senador estadounidense Mark Warner visitó el pasado agosto a Kilmar Abrego García, quien fue trasladado a Farmville después de que la administración Trump lo devolviera a EE. UU. tras deportarlo erróneamente a una brutal mega-prisión en El Salvador.

Warner también expresó su preocupación sobre la instalación durante el brote de coronavirus en 2020.

Durante su visita en agosto, la oficina de Warner dijo que “consiguió un compromiso del operador privado de la instalación para trabajar con los legisladores para abordar preocupaciones sobre la calidad de los alimentos y el acceso a la atención sanitaria.”

El senador de Virginia Tim Kaine también visitó la instalación en marzo y su oficina dijo que “sigue monitorizando de cerca las condiciones allí.”

Scharbachenia, que sigue detenido en Farmville, tiene una petición pendiente de habeas corpus que impugna su detención.

Tiene una orden final de expulsión de un juez de inmigración, pero dijo que si es trasladado de vuelta a Bielorrusia, la fuerza policial especial del país le estará esperando, “junto con tortura con descargas eléctricas y la muerte.”