Vive la pasión del Mundial en The Black Hart

Este verano, los aficionados al fútbol en las Ciudades Gemelas tienen un destino de primera. The Black Hart of Saint Paul, ubicado a solo mil yardas del Allianz Field en 1415 University Avenue, transmitirá todos y cada uno de los partidos del próximo torneo, del 11 de junio al 19 de julio.

Vive el torneo

El lugar está echando la casa por la ventana con horarios extendidos para que los aficionados no se pierdan ningún partido, incluso aquellos que se juegan fuera de su horario habitual. Los aficionados pueden disfrutar de los partidos en el gigantesco patio, que contará con pantallas adicionales y camiones de comida para mejorar la experiencia.

El programa Passport

Por $15, los invitados pueden comprar un “Passport” (pasaporte) que otorga $1 de descuento en bebidas de los patrocinadores y la entrada gratuita en las noches con cargo de entrada (excluyendo el fin de semana del Orgullo). Por cada partido al que asistan, los aficionados recibirán un sello que les permitirá participar en un sorteo de premios. Además, $5 de cada pasaporte vendido se donarán al Minnesota Immigrant Rights Action Committee (MIRAC) (Comité de Acción por los Derechos de los Inmigrantes de Minnesota), una organización que trabaja directamente con la comunidad inmigrante.

Fútbol e inclusión

The Black Hart continúa con una larga tradición de apoyo a la inclusión, dando la bienvenida a comunidades diversas y ofreciendo un espacio acogedor para los aficionados al fútbol. Más allá de los partidos del Mundial, regularmente transmiten partidos de la MLS (incluidos los Loons), partidos internacionales, Liga MX y Ligas Europeas.

Conoce al dueño

La pasión detrás del bar es personal. El dueño Wes Burdine, un experto en fútbol, fue honrado recientemente como el primer estadounidense en recibir el Premio de la Paz del FC St. Pauli, que celebra a las personas que defienden la solidaridad, la unión y la coexistencia respetuosa.

Para obtener más información y mantenerse al día con el calendario completo de fútbol, visita el boletín o la página de Instagram (@blackhartsoccer). También puedes encontrar más detalles en su página del Mundial.