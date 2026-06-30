Tu guía de fuegos artificiales y eventos del 4 de julio en todo Minnesota

Minnesota News – Mitch Klein

Artículo de MPR

Este año, el 4 de julio cae en viernes, lo que da lugar a un largo fin de semana festivo repleto de celebraciones en todo Minnesota, justo cuando el país se acerca al 250.º aniversario de los Estados Unidos.

Las comunidades de todo el estado están organizando fuegos artificiales, desfiles y festivales, lo que ofrece a los residentes numerosas formas de celebrar el Día de la Independencia, ya sea en un parque local, a orillas de un lago o en una reunión en un pueblo pequeño.

Asegúrate de consultar las previsiones meteorológicas de «Updraft» de MPR News mientras organizas tus planes. A continuación te ofrecemos un resumen de dónde encontrar eventos y fuegos artificiales en todo Minnesota para 2026.

St. Paul

El Club Rotario de St. Paul organizará los fuegos artificiales del 4 de julio de la capital en el Cathedral Hill Park. Los food trucks se alinearán en Dayton Avenue a partir de las 18:00 h, y se anima a los visitantes a llegar temprano para hacer un pícnic antes de que comiencen los fuegos artificiales al anochecer.

Delano

La celebración del 4 de julio en Delano se desarrollará del 1 al 4 de julio de 2026, con un festival de varios días que incluirá un desfile, fuegos artificiales y eventos comunitarios. La celebración de 2026 es especialmente destacada, ya que marca el 150.º aniversario de Delano.

Zona de los lagos de Brainerd

Los actos del 4 de julio en toda la zona de los lagos de Brainerd conmemorarán el cumpleaños de Estados Unidos con un fin de semana repleto de celebraciones. Las comunidades de toda la región están organizando desfiles locales, fuegos artificiales sobre el agua, música en directo, actividades familiares, carreras y festivales en honor al Día de la Independencia.

St. Cloud

El área metropolitana de St. Cloud celebrará el 4 de julio con un día repleto de actividades en Wilson Park, que culminará con fuegos artificiales sobre el río Misisipi a las 22:00 h. La celebración incluye música en directo, puestos de comida y un servicio de autobús desde el centro de St. Cloud.

Duluth

El Bayfront Festival Park de Duluth acogerá el 4 de julio una jornada completa de música en directo, comida, actividades familiares y entretenimiento, que culminará con un gran espectáculo de fuegos artificiales para celebrar el 250.º aniversario de la nación.

Fargo-Moorhead

Bonanzaville acogerá una celebración del 4 de julio de las 10.00 a las 17.00 horas, con actividades infantiles, juegos, puestos de comida y un desfile anual, además de fuegos artificiales al anochecer.

En honor al 250.º aniversario de Estados Unidos, los visitantes también podrán asistir a una demostración histórica de impresión y llevarse a casa una reproducción de la Declaración de Independencia.

Marshall

El Independence Park acogerá su celebración anual del Día de la Independencia, con puestos de comida que abrirán a las 17:00 h, una actuación de Kayla Daniels a las 20:30 h y fuegos artificiales a las 22:15 h.

Ely

La celebración del 4 de julio en Ely comienza el 3 de julio con el evento musical «Rock the Park» en Whiteside Park, que contará con música en directo, food trucks y bebidas a cargo de la Asociación de Ayuda a los Bomberos de Ely.

Las festividades continúan el 4 de julio con la carrera y caminata «4 on the 4th», una ceremonia de izada de bandera en el Monumento a los Veteranos de Ely y el desfile anual de la ciudad a las 1 p. m.

Minneapolis

«Red, White & BOOM!» vuelve a la ribera del río Misisipi para ofrecer un día completo de actividades gratuitas y celebración comunitaria, organizado por la Junta de Parques y Ocio de Minneapolis, que culminará con fuegos artificiales sobre el río a las 22:00 h. El evento tiene lugar a lo largo de West River Parkway y Water Works Park.

Eden Prairie

La celebración local del 4 de julio de Eden Prairie se extiende a lo largo de dos días en Round Lake Park, comenzando el 3 de julio con el Sparklefest, un evento para toda la familia que incluye música en directo, food trucks, actividades y un espectáculo de drones.

La celebración continúa el 4 de julio con food trucks, música en directo, una fiesta para ver el Mundial, un desfile aéreo y fuegos artificiales.

Stillwater

La celebración del 4 de julio en Stillwater incluye demostraciones de disparos de cañón en directo, conciertos y actuaciones gratuitos en Lowell Park y Pioneer Park, y un espectáculo de fuegos artificiales sobre el río St. Croix y el puente levadizo histórico al anochecer.

Mankato

Los fuegos artificiales del 4 de julio de Mankato tendrán lugar en los campos deportivos de la Universidad Estatal de Minnesota en Mankato, y el espectáculo comenzará alrededor de las 22:00 h. Los asistentes podrán escuchar una banda sonora coreografiada en las emisoras de radio locales mientras disfrutan del espectáculo.

Rochester

El «4th Fest: Rochester Celebrates America» de Rochester tendrá lugar en el Soldiers Field Memorial Park de 17:00 a 22:15 h, con música en directo, puestos de comida local, actividades familiares y un espectáculo final de fuegos artificiales en homenaje al Día de la Independencia y al 250.º aniversario de Estados Unidos.