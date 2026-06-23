Los donantes de Minneapolis contribuyeron mientras el ICE intensificaba sus operaciones, pero las solicitudes de desahucio van en aumento

Por: Carl Spencer

Artículo de MPR

Cuando Kate Eubank acudió al Ayuntamiento de Minneapolis en enero para defender una moratoria estatal contra los desahucios, pensó en un niño de cinco años del colegio de su hija.

Eubank le había llevado un regalo de Navidad al niño tres semanas antes, mientras sus padres se escondían de los agentes de ICE que patrullaban las calles de Minneapolis. Poco después, el padre del niño fue detenido en una parada de autobús, su madre perdió el trabajo y la familia no pudo pagar el alquiler.

Los padres del colegio reunieron entonces el dinero necesario para ayudar a la familia a evitar el desahucio.

Era la primera vez que Eubank intervenía en el Ayuntamiento. «Hemos llegado al límite de nuestra capacidad como vecinos y como familia», dijo, inclinándose hacia el micrófono mientras un enjambre de cámaras de las cadenas de noticias por cable la enfocaba. «No podemos hacer lo suficiente y no podemos hacerlo solos».

Esa sensación se fue intensificando durante meses, mientras Eubank y cientos de otros habitantes de Minnesota echaban mano de sus bolsillos para que sus vecinos pudieran seguir teniendo un techo. Cuando la financiación de base se agotó, muchos organizadores siguieron presionando a los líderes del gobierno local para que intervinieran, incluso cuando la atención nacional se desvanecía.

Durante meses, la respuesta del Gobierno fue discreta. El gobernador Tim Walz no quiso imponer una moratoria de desahucios. El Ayuntamiento de Minneapolis aprobó una ayuda al alquiler de 3,8 millones de dólares, pero el alcalde Jacob Frey vetó las medidas para ampliar temporalmente el periodo de gracia previo al desahucio.

Luego, en mayo, los organizadores lograron una inesperada victoria política, asegurando 40 millones de dólares en ayuda de emergencia para el alquiler del estado. Representa un aumento de cuatro veces en la cantidad que el estado gasta en esa forma de prevención de la falta de vivienda en un año típico. Pero para el pequeño ejército de organizadores vecinales que se esfuerzan por evitar los desahucios, el aumento de ICE expuso una crisis más profunda que el estado no está en condiciones de afrontar.

El representante estatal del DFL, Michael Howard, atribuye en gran medida al movimiento del alquiler la presión sobre los legisladores para que igualaran su hercúleo impulso.

Desde enero se han distribuido al menos 14 millones de dólares en donaciones desde la base, según Yusra Murad, una organizadora vinculada a la coalición de fondos de alquiler Keep Minnesota Housed. Esa cifra, basada en un total de 40 fondos de alquiler, representa solo una parte del total recaudado, excluyendo las donaciones de fundaciones benéficas y otros esfuerzos de micromecenazgo.

Howard, que copreside el comité de vivienda de la Cámara, dijo que “los habitantes de Minnesota lideraban en sus propios barrios y luego llevaron esa misma lucha a la legislatura. Realmente resultó decisivo.” Dijo que los legisladores deberían aprender del sistema que los habitantes de Minnesota construyeron para ofrecer mucha más ayuda para el alquiler y mucho más rápido.

“He oído más sobre el fallo del sistema de asistencia al alquiler durante la Operación Metro Surge que nunca antes, y llevo años oyendo hablar de ello”, dijo Howard. “Deberíamos sentir presión como gobierno para ser tan receptivos como hemos visto a la gente a nivel comunitario.”

Alexandria Gomez, profesora sustituta, fue una de los miles de habitantes de Minnesota que se movilizaron para apoyar a los vecinos que corrían riesgo si abandonaban sus casas.

En 2020 fundó la tienda gratuita Phillips Community Free, compartiendo productos gratuitos de productos frescos y de higiene frente a una tienda de bicicletas gestionada por voluntarios en el sur de Minneapolis. Este enero, mientras hacía entregas de comida a familias escondidas, empezó a recibir preguntas sobre el apoyo al alquiler.

Gómez y sus compañeros organizadores se convirtieron rápidamente en expertos en los recursos disponibles de la ciudad y el condado — y en las limitaciones del sistema.

Había restricciones de ingresos. Formas confusas. Plazos que impedían a los residentes pedir ayuda hasta casi llegar al límite. Para colmo, no había suficiente ayuda disponible, y la gente, muchos temerosos de compartir información con el gobierno, necesitaba ayuda inmediata.

Gomez inició un GoFundMe poco después de que Renee Good fuera asesinada, trazando un sistema que saltaba los requisitos habituales. Si la gente decía que necesitaba ayuda, ella les ayudaba. Pudo identificar rápidamente quiénes necesitaban apoyo, gracias a la red que persistió desde 2020.

Los líderes de cada manzana identificaron las necesidades de su zona. Les daba cheques de caja, que ellos entregaban a familias escondidas cuando vencía el alquiler.

Sus esfuerzos generaron más de 1,5 millones de dólares en ayuda para el alquiler, ayudando a cientos de familias del barrio de Phillips a permanecer en sus hogares.

En todo el estado, muchos otros nuevos fondos de alquiler funcionaron de manera similar, ya que los habitantes de Minnesota crearon juntos una red de seguridad fragmentada.

Ese esfuerzo comunitario parece haber tenido un impacto significativo en las solicitudes de desahucio.

El año pasado, Minnesota batió un récord estatal de más desahucios presentados. Sin embargo, en enero y febrero, las solicitudes fueron ligeramente menores que el año anterior, según HOMELine, un grupo sin ánimo de lucro de defensa de los inquilinos que rastrea los datos de desahucios. Eric Hauge, codirector ejecutivo de HOMELine, afirmó que la ayuda mutua “mantuvo las solicitudes artificialmente más bajas.”

Pero las solicitudes de desahucio vuelven a superar el máximo del año pasado. Y las donaciones de base han disminuido desde que Operación Metro Surge terminó, obligando a muchos grupos a cerrar y trasladar a los inquilinos a los que quedan.

Ahora que la ayuda estatal ha pasado, probablemente llegará a los proveedores locales entre julio y septiembre, según la Agencia de Financiación de la Vivienda de Minnesota.

“Es demasiado poco, demasiado tarde”, dijo Gómez sobre la financiación estatal. “No creo que realmente vaya a rascar la superficie de la necesidad — especialmente teniendo en cuenta que solo hemos estado ayudando a personas afectadas por Metro Surge.”

Solo para los inquilinos de bajos ingresos, la propia investigación estatal señala una necesidad anual de 350 millones de dólares para asistencia de emergencia para el alquiler. Cuando el gobierno federal agravó esa necesidad, las fundaciones filantrópicas tardaron en responder, con una excepción notable: John Wilson, que creció como inquilino con una visión íntima de la precariedad de la vivienda. Se hizo rico después de que su empresa patentara una innovación contra el cáncer y fundara una fundación que ha distribuido más de 23 millones de dólares a grupos locales de alquiler hasta el 11 de junio.

Cuando la Fundación Wilson se unió al movimiento de alquileres a finales de febrero, Wilson conectó con una red de grupos de ayuda mutua de confianza — lo que le permitió moverse a una velocidad poco común en el mundo fundacional. Wilson dijo que las cosas parecían mejores que en marzo, pero que la cantidad de apoyo solicitado para el alquiler no ha disminuido.

En la iglesia de La Viña en Burnsville, el pastor Miguel Avilés es muy consciente de la urgencia que sigue siendo la necesidad generada por el aumento de ICE en su comunidad. Los honorarios legales, las facturas pendientes y los costes sanitarios están aumentando, y muchos hogares carecen de sostenientes económicos. En el apogeo de la Operación Metro Surge, continuó liderando en persona a su congregación mayoritariamente latina, incluso cuando temía que él o su esposa pudieran verse atrapados en las aparentemente indiscriminadas redadas. Pero recibió el mayor volumen de llamadas de ayuda para el alquiler en mayo y junio, meses después de que las autoridades anunciaran el fin de la operación federal.

Avilés celebra la victoria estatal en el alivio del alquiler, pero no espera que la ayuda llegue a muchas de las familias a las que ha estado apoyando.

A fecha del 5 de junio, la iglesia ha distribuido más de 1,2 millones de dólares en ayudas para el alquiler, ayudando a más de 1.000 personas. Muchos no calificarían para los programas típicos de alivio de alquiler, dijo Aviles, porque no están nombrados en un contrato oficial y alquilan a familiares o amigos. “Sabemos que estos casos son reales y la mayoría de las agencias los están ignorando”, dijo. “Y esta gente va a estar en la calle.”

La ayuda mutua está “poniendo todo el sistema patas arriba”, dijo Hauge de HOMELine. “Y creo que habla directamente de la necesidad de un cambio estructural.”

La lucha de los no ciudadanos para acceder a la ayuda a la vivienda podría empeorar. Además de los amplios recortes en la alimentación, las prestaciones sanitarias y gran parte de la financiación federal al estado, la administración Trump quiere descalificar a ciudadanos y residentes legales que viven con familiares indocumentados para que no reciban ayuda para vivienda o accedan a la vivienda pública.

Anna Stamborski, una de las principales organizadoras de Neighbors Helping Neighbors — una de las mayores redes de ayuda mutua que se formaron en respuesta al aumento de ICE — dijo que las comunidades deben mantenerse organizadas ante amenazas como estas.

Aunque la financiación estatal está en camino, Stamborski y otros organizadores de alquileres están desilusionados porque el gobierno local no atendió su demanda más urgente: un retraso en los desalojos cuando perder el refugio implicaba violencia potencial con agentes armados en el exterior.

En el punto álgido del auge, no fue la intervención de la filantropía, del gobierno o de las empresas lo que llevó a quienes se vieron en crisis, dijo Samborski. Fueron quienes construyeron relaciones e infraestructuras con sus vecinos. Ese es el trabajo que Stamborski espera que continúe, ya que prevé una lucha a largo plazo.

“Las iglesias saben exactamente a quién va este alivio de alquiler. Las escuelas saben perfectamente quiénes son estas familias que necesitan ayuda para el alquiler. Los barrios saben exactamente quiénes son esas personas que están organizando dentro de sus propios barrios”, dijo Samborski. “Hay belleza en las relaciones y la proximidad.”

Este artículo fue publicado como parte de una colaboración entre Minnesota Public Radio y la Iniciativa Headway de The New York Times, centrada en cubrir la vivienda en Minnesota. Esta información cuenta con el apoyo de la Fundación Stavros Niarchos (SNF), con la Fundación de Medios Locales como patrocinadora fiscal. Los financiadores no tienen control sobre la selección, el enfoque de las historias ni el proceso de edición y no revisan las historias antes de su publicación.