Agente de ICE acusado por el tiroteo del 14 de enero contra un venezolano

La fiscalía de Minnesota acusa a Christian J. Castro de disparar al hombre a través de una puerta y de mentir posteriormente sobre lo ocurrido

Artículo de Minnesota Reformer

Por: Alyssa Chen

La fiscalía de Minnesota imputó el lunes al agente de ICE (Servicio de Inmigración y Aduanas de EE. UU.) Christian J. Castro, de 52 años, por agresión en relación con el tiroteo del 14 de enero contra Julio Sosa-Celis en el norte de Minneapolis.

El agente del ICE, cuya identidad se reveló públicamente por primera vez el lunes, se enfrenta a cuatro cargos de agresión en segundo grado, así como a un cargo por denuncia falsa de un delito.

Este último cargo se deriva de la acusación previa de Castro de que Sosa-Celis y el sujeto de la persecución en coche de los agentes, Alfredo Aljorna —ambos inmigrantes venezolanos que se encontraban aquí legalmente según los fiscales estatales—, le habían agredido con una escoba y una pala para la nieve antes de que Castro abriera fuego.

El Departamento de Justicia retiró los cargos de agresión contra Sosa-Celis y Aljorna después de que los fiscales federales vieran tardíamente las imágenes de las cámaras de vigilancia que contradecían los relatos de Castro y de un segundo agente de ICE; en una medida poco habitual, el director en funciones de ICE afirmó que los agentes parecían haber realizado «declaraciones falsas».

«Esa noche se cometió un delito violento, pero fue el Sr. Castro quien lo cometió. Disparó a través de la puerta de una vivienda en la que había muchas personas, incluidos niños, y afortunadamente no alcanzó a otras», declaró la fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, en una rueda de prensa celebrada el lunes.

La oficina de Moriarty ha emitido una orden de detención a nivel nacional contra Castro. Moriarty afirmó que no saben dónde se encuentra Castro, pero que existen «mecanismos para localizarlo». Añadió que se siente «bastante segura de que conseguiremos traerlo aquí para iniciar este proceso».

El caso se encuentra actualmente en un tribunal estatal, aunque Moriarty señaló que su oficina espera que la defensa de Castro intente trasladar el caso a un tribunal federal, tras lo cual él podría alegar inmunidad en virtud de lo que se conoce como la Cláusula de Supremacía, que protege a los agentes federales por el cumplimiento razonable de sus funciones. Si Castro fuera condenado, señaló, no podría optar a un indulto presidencial.

Tanto Moriarty como el fiscal general Keith Ellison, que colabora con el condado, hicieron hincapié en que «no existe la inmunidad total». Ellison también señaló que hay una «larga lista de casos» en los que los fiscales estatales han acusado a agentes federales por infringir la ley estatal, una práctica que se remonta al siglo XIX y que ha tenido resultados dispares.

Castro fue identificado principalmente a través de la Oficina Estatal de Detención Criminal, dijo Moriarty, cuyos investigadores llegaron al lugar el 14 de enero y oyeron a los agentes del FBI identificarlo. Añadió que su oficina no recibió ninguna cooperación del gobierno federal para aportar pruebas.

En la declaración original que Castro prestó ante el FBI, afirmó que Sosa-Celis y Aljorna le golpearon repetidamente con una escoba y una pala para la nieve; dijo que entonces sacó su arma y «disparó simultáneamente» un tiro mientras ellos corrían hacia su casa. Sosa-Celis y Aljorna han sostenido que nunca atacaron a Castro y, además, que Castro disparó a Sosa-Celis en la pierna a través de la puerta principal.

La orden de detención solicitada por la fiscalía, que se basa en una investigación de la BCA y cita las imágenes de las cámaras de vigilancia, coincide con las versiones de Sosa-Celis y Aljorna de que Castro disparó contra la puerta principal de la casa. Incluye una descripción de los agujeros dejados por la trayectoria de la bala a través de la puerta principal, una pared del vestíbulo, un armario y la pared de la habitación de un niño.

El tiroteo fue el segundo de los tres tiroteos con heridos que se produjeron en Minneapolis durante la oleada de redadas federales de inmigración de este invierno, y tuvo lugar entre los tiroteos mortales de Renee Good y Alex Pretti. El caso del 14 de enero, que atrajo a más de 100 manifestantes al lugar de los hechos, estuvo inicialmente envuelto en el misterio en comparación con los otros dos tiroteos, ya que no existían pruebas en vídeo del altercado que condujo al tiroteo hasta que la ciudad de Minneapolis publicó las imágenes de las cámaras de vigilancia en abril. El Gobierno federal ha corregido su propia versión en múltiples ocasiones, incluido su comunicado de prensa inicial, en el que se identificaba erróneamente a Sosa-Celis como el conductor del coche y objeto de una «parada de tráfico selectiva». Resultó que los agentes del ICE habían confundido a Aljorna, que conducía el coche, con otro hombre latino que no tenía nada que ver con el incidente, y que Sosa-Celis, compañero de piso de Aljorna, no participó en absoluto en la persecución en coche, según una declaración jurada que acompañaba a los cargos del Departamento de Justicia.

Aljorna y Sosa-Celis permanecieron detenidos durante semanas tras el tiroteo, y luego fueron detenidos de nuevo por el ICE después de que un juez ordenara su puesta en libertad. Sus parejas fueron detenidas y trasladadas a Texas en enero. Desde entonces, todos han sido puestos en libertad y se les ha prohibido temporalmente la deportación mientras se tramita el caso en su contra, según informó el Star Tribune.

Los cargos se presentan un mes después de que la fiscalía de Minnesota formulara sus primeras acusaciones contra un agente del ICE por presuntamente haber apuntado con su arma reglamentaria a dos personas en lo que, según la fiscalía, parecía ser un incidente de agresividad al volante. Gregory Donnell Morgan, Jr., el agente del ICE, aún no se encuentra detenido, aunque Moriarty afirmó que se han logrado «avances sustanciales» para llevar a Morgan ante un tribunal estatal.

Moriarty afirmó que su oficina sigue trabajando en los tiroteos mortales de Good y Pretti, y que no tiene un calendario claro sobre cuándo se sentirán lo suficientemente seguros como para tomar la decisión de presentar cargos o no contra los agentes federales que mataron a los dos ciudadanos estadounidenses. Al igual que en el tiroteo del 14 de enero, las investigaciones locales sobre los asesinatos de Good y Pretti se han visto significativamente obstaculizadas por la falta de cooperación del Gobierno federal, que ha llegado a negar a los investigadores locales el acceso a las pruebas. En marzo, los fiscales de Minnesota presentaron una demanda para obtener pruebas del Gobierno federal sobre los dos tiroteos mortales y el tiroteo del 14 de enero.