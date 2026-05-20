La fiscalía de Minnesota presenta cargos contra un agente de ICE

Por: Matt Sepic

Artículo de MPR

La fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, y el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, presentaron el lunes cargos contra un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por el tiroteo ocurrido en enero contra un hombre venezolano en el norte de Minneapolis, durante unas operaciones de control de inmigración llevadas a cabo en invierno en las Ciudades Gemelas. Julio Sosa-Celis sufrió una herida en la pierna después de que el agente abriera fuego.

La Fiscalía del condado de Hennepin afirmó que el agente de ICE Christian Castro disparó a través de la puerta principal de un dúplex, alcanzando a Julio Sosa-Celis en la pierna mientras había personas, incluidos niños, dentro de la vivienda.

Castro se enfrenta a cuatro cargos de agresión en segundo grado y un cargo de denuncia falsa de un delito.

Moriarty afirmó que Castro no se encontraba bajo amenaza física cuando disparó su arma, lo que contradice las afirmaciones anteriores del Departamento de Seguridad Nacional de que los agentes habían sido atacados con palas y palos de escoba.

Castro se enfrenta a cuatro cargos de agresión en segundo grado y un cargo de denuncia falsa de un delito.

Según la denuncia penal, Sosa-Celis y otro hombre ya habían entrado corriendo en la vivienda cuando Castro presuntamente disparó a través de la puerta cerrada, alcanzando a Sosa-Celis en la pierna mientras otros adultos y niños se encontraban dentro. Los fiscales afirman que el vídeo de vigilancia y el audio de ShotSpotter contradicen la versión de Castro de que disparó en defensa propia.

La fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, afirma que Castro nunca corrió ningún peligro y que no tenía motivos para disparar.

«El Sr. Castro disparó su arma reglamentaria contra la puerta principal de la vivienda a sabiendas de que había personas que acababan de entrar corriendo y que no representaban absolutamente ninguna amenaza para él ni para nadie más», afirmó Moriarty. «La bala atravesó la puerta principal y alcanzó la pierna del Sr. Sosa-Celis antes de atravesar un armario y quedarse incrustada en la pared del dormitorio de un niño».

Los fiscales federales acusaron inicialmente a Sosa-Celis de agredir a un agente federal con una pala, pero el caso pronto se desmoronó. El fiscal federal de Minnesota, Dan Rosen, retiró los cargos contra Sosa-Celis y su amigo Alfredo Aljorna tras determinar que las pruebas recién descubiertas son «sustancialmente incompatibles con las acusaciones» expuestas en una declaración jurada del FBI.

Las autoridades estatales afirman que desconocen el paradero de Castro y que las autoridades federales no están cooperando con la investigación. Sin embargo, Moriarty señaló que existe una orden de detención a nivel nacional contra Castro y se mostró confiado en que será devuelto a Minnesota.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional criticó los cargos por considerarlos motivados políticamente y afirmó que la agencia está investigando si los agentes implicados en el caso realizaron declaraciones falsas. El DHS señaló que los agentes podrían enfrentarse a medidas disciplinarias, incluyendo el despido o el enjuiciamiento penal, si se confirma la comisión de irregularidades.

Castro es el segundo agente del ICE en enfrentarse a cargos estatales relacionados con la intensificación de las medidas federales de control de la inmigración. El mes pasado, Moriarty acusó al agente del ICE Gregory Donnell Morgan Jr. de apuntar con un arma a dos personas durante un incidente de agresividad al volante ocurrido en febrero. Morgan también tiene una orden de detención vigente, aunque Moriarty afirmó que el estado ha logrado avances sustanciales para extraditarlo a Minnesota.

Moriarty no precisó si la fiscalía está a punto de tomar una decisión sobre la imputación en los tiroteos mortales de Renee Good y Alex Pretti.