El ICE rechaza la solicitud de libertad condicional humanitaria de una mujer de Minnesota detenida que padece un quiste ovárico

Por: Max Nesterak

Artículo de Minnesota Reformer

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) afirma que no liberará bajo libertad condicional humanitaria a una mujer de Minnesota que se enfrenta a la deportación para que pueda someterse a una intervención quirúrgica destinada a extirpar un quiste ovárico doloroso del tamaño de una pelota de tenis que corre el riesgo de provocar graves complicaciones médicas.

Legisladores demócratas, miembros del clero y defensores de los derechos humanos han pedido la puesta en libertad de Andrea Pedro-Francisco para que reciba atención médica mientras se examina su solicitud de asilo, pero el ICE informó a su abogado el martes de que debe permanecer detenida.

Pedro-Francisco, una joven de 23 años originaria de Guatemala, se encuentra detenida por el ICE desde que fue arrestada en Burnsville cuando se dirigía a su trabajo de limpieza de casas durante la Operación Metro Surge el 5 de febrero, una semana antes de la fecha prevista para la cirugía de extirpación del quiste.

Fue trasladada rápidamente a un centro de detención de Texas a pesar de que no existía ninguna orden de detención contra ella y de que no tenía antecedentes penales. Afirma que entró en Estados Unidos en 2019 a través de un puerto de entrada legal con su madre cuando tenía 16 años para solicitar asilo.

Estuvo recluida en Camp East Montana, un centro de detención superpoblado con tiendas de campaña situado a las afueras de El Paso, donde se han producido brotes de sarampión, tuberculosis y COVID-19, y posteriormente fue trasladada a otro centro, el Centro de Tramitación de El Paso. A pesar de que en Minnesota le recetaron opioides para el dolor, durante su detención solo le han administrado Tylenol o ibuprofeno.

La solicitud de libertad condicional humanitaria fue un último intento desesperado por conseguir atención médica después de que un juez federal de Texas desestimara su demanda contra su detención.

La representante demócrata Angie Craig, que ha defendido el caso de Pedro-Francisco, la visitó en el centro de detención de Texas el lunes durante las visitas de supervisión del Congreso al Camp East Montana y al Centro de Procesamiento de El Paso.

«Enterarme de que el ICE había denegado la solicitud de libertad condicional humanitaria de Andrea al día siguiente de reunirme con funcionarios locales del ICE y sentarme con ella en El Paso es más que decepcionante: es repugnante», declaró Craig en un comunicado al Reformer.

«Ojalá pudiera decir que estoy sorprendida, pero no lo estoy. Este es el ICE de Donald Trump. Esta lucha por la liberación de Andrea aún no ha terminado», dijo Craig, que se presenta como candidata al Senado de los Estados Unidos.

El ICE no respondió a una solicitud de comentarios sobre la denegación de la libertad condicional humanitaria.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional había declarado anteriormente, en respuesta a una solicitud de comentarios, que Pedro-Francisco había sido examinada por personal médico en múltiples ocasiones y que en una ocasión fue trasladada a urgencias, donde un médico confirmó la existencia de un quiste ovárico.

«El ICE mantiene prácticas consolidadas para proporcionar una atención médica integral, que incluye el acceso a vacunas, servicios médicos, dentales y de salud mental, así como citas médicas y atención de urgencias las 24 horas del día. Se trata de la mejor atención sanitaria que muchas personas han recibido en su vida», afirmó el DHS en un comunicado difundido por la portavoz Leticia Zamarripa el mes pasado.

La falta de atención médica está bien documentada en los centros de detención de ICE. Abogados de inmigración y defensores de los derechos humanos afirman que creen que ICE está reteniendo intencionadamente el tratamiento para coaccionar a las personas a que se deporten voluntariamente, como en el caso de un hombre de Minnesota que aceptó regresar a México para poder acceder a la medicación para su diabetes.

Más de 45 personas han fallecido bajo la custodia de ICE desde el inicio del segundo mandato de Trump, según KFF.

La abogada de inmigración de Pedro-Francisco, Ruby Powers, afirmó que la afirmación de ICE de que proporciona «la mejor atención sanitaria» es a la vez «ofensiva e irrelevante».

«Estamos agotando todos los recursos legales disponibles y pedimos a ICE que reconsidere inmediatamente la denegación de la libertad condicional y proporcione a Andrea la atención quirúrgica que necesita», declaró Powers en un comunicado.