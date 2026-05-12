Los altos precios de la gasolina animan a los que se desplazan diariamente al trabajo a plantearse la bicicleta y el transporte público

Por Matt Mikus, MPR

Artículo de MPR

Fue un sábado ajetreado para el personal del taller de Perennial Cycle Shop, en Minneapolis. Los mecánicos cambiaron neumáticos, revisaron los conductos de los frenos y lubricaron las cadenas de las bicicletas.

Luke Breen es propietario de Perennial, en Hennepin Avenue, desde hace 37 años, y aunque la primavera trae consigo su cuota habitual de puestas a punto, este año ha notado una diferencia.

«Estamos viendo llegar muchas bicicletas para reparar. La gente está sacando sus bicicletas de los garajes. Muchos vienen a inflar las ruedas y a lubricar las cadenas porque ven que los precios de la gasolina están subiendo».

Aunque los precios de la gasolina están haciendo que más clientes se planteen nuevas formas de desplazarse por la ciudad, Breen no ha visto un aumento en la compra de bicicletas nuevas, al menos no todavía.

«¿En qué momento el precio de la gasolina empuja realmente a la gente a comprar bicicletas? No lo sé. Puedo hacer una estimación, y es alrededor de cinco dólares el galón», dijo Breen. «Aún no hemos llegado a ese punto. Estamos en un punto en el que la gente solo está probando. Les preocupa que pueda suceder y les gusta prepararse simplemente dejando su bicicleta lista para salir».

La AAA situó el lunes el precio medio por galón de gasolina normal en Minnesota en 4,17 dólares, más de un dólar por encima del mismo periodo del año pasado.

Todo se reduce al tráfico de petroleros por el estrecho de Ormuz.

Según las estimaciones de la Administración de Información Energética, una agencia federal de investigación, en 2025 los petroleros transportaban unos 20 millones de barriles de petróleo al día a través del estrecho.

A pesar del frágil alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, los buques que transportan el 20 % del suministro mundial han dejado de transitar por el estrecho.

Paul Sankey es el analista principal de Sankey Research, una empresa independiente de investigación energética. Afirma que Estados Unidos ha evitado lo peor recurriendo a las reservas de emergencia.

«Nuestra opinión es que la situación empeorará antes de mejorar —mucho peor— debido al agotamiento de las reservas de emergencia. Pero, hasta ahora, han controlado bien la situación», afirmó.

Sankey afirma que no hay alternativas viables al transporte marítimo a través del estrecho. Gran parte de la infraestructura para la exportación de petróleo se construyó para que los buques pasen por los puertos y lleguen a las refinerías de todo el mundo.

El presidente Donald Trump ha dicho que preveía este repunte y que se trata de un sacrificio para derrocar al régimen iraní.

Pero incluso si todo volviera a ser como era antes de los ataques de EE. UU. contra Irán, Sankey afirma que los precios no cambiarán de la noche a la mañana.

«Todo es cuestión de física. No se puede teletransportar un camión cisterna a otro lugar. Estos vehículos circulan a unos 24 km/h», explicó Sankey. «Así que, una vez que deciden ir a otro sitio, lleva, ya sabes, mucho tiempo hacerlos volver al lugar donde deberían estar».

Metro Transit registra un aumento de pasajeros

La guerra, a más de 9600 kilómetros de las Ciudades Gemelas, ha llevado a los viajeros a buscar alternativas para evitar pagar en la gasolinera.

Por ejemplo, la directora general de Metro Transit, Lesley Kandaras, afirma que en abril se registraron 4,5 millones de viajes, lo que supone un aumento del 3 % en comparación con 2025.

«Pueden influir muchos factores. Sin duda, sabemos que los precios de la gasolina son más altos este año que en la misma época del año pasado, así que eso podría ser un factor».

Kandaras afirma que la mejora de la seguridad y la ampliación de los servicios podrían estar aumentando el número de usuarios.

«También sabemos que el transporte público es una forma realmente asequible de desplazarse por nuestra región», dijo. «Por lo tanto, no sería de extrañar que la gente esté recurriendo al transporte público como una forma de ahorrar dinero, no solo en gasolina, sino también en aparcamiento, desgaste del vehículo y demás».

Breen cree que las opciones de transporte alternativas serán cada vez más atractivas.

«Creo que la gente sin duda quiere utilizar cualquier tipo de transporte alternativo», dijo Breen. «Pero a veces, todo el mundo necesita un pequeño empujón, y cuando suben los precios de la gasolina, ese es el tipo de empujón que les da el empujón definitivo».

Tanto Breen como Kandaras coinciden en que los viajeros deberían prepararse si tienen pensado cambiar de medio de transporte. Conocer las rutas de autobús resultará útil si tienes que enfrentarte al mal tiempo en bicicleta, y un buen candado para la bicicleta es una inversión segura.

Y cualquiera que quiera ahorrarse ese dinero extra debería planteárselo, porque, como dijo Sankey, «parece que la situación va a prolongarse durante un tiempo».