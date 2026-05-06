Cloud Recycling: Cerrando el Ciclo de los Electrodomésticos

Para Carlos Figueroa, el reciclaje no es solo un negocio, es una pasión de vida. Reciclando desde niño, él ve su empresa como parte de una misión mayor. “Este es mi sueño. Lo que estamos haciendo aquí es crear un mundo sostenible para las futuras generaciones,” dijo Figueroa. “Cada electrodoméstico es una oportunidad para reducir desperdicio de una u otra manera.”

Esa pasión lo llevó a crear Cloud Recycling, con sede en Roseville, Minnesota. La empresa recibe desde refrigeradores hasta lavadoras, desmontando y procesando cada uno con un enfoque en la sostenibilidad y la seguridad.

Gracias al BizRecycling Waste Reduction and Innovation Grant, Cloud Recycling pudo llevar su compromiso al siguiente nivel. Con el apoyo del fondo, la compañía compró e instaló un densificador de espuma: una máquina que toma el poliestireno expandido (styrofoam) voluminoso de empaque, lo derrite y comprime en bloques densos que luego pueden reutilizarse en productos como equipos de juegos infantiles, carreteras o incluso nuevos materiales de empaque.

Un Problema Creciente con una Solución Local

Cada electrodoméstico que entra al almacén viene empacado con capas de poliestireno expandido (styrofoam). Para Carlos, la idea de enviar toda esa espuma a un vertedero era inaceptable. “El poliestireno expandido (styrofoam) está lleno de químicos, y una vez que llega a un vertedero, no se descompone por cientos de años,” explicó. Gracias al densificador financiado por BizRecycling, Cloud Recycling ya ha desviado más de 300,000 libras de poliestireno expandido (styrofoam) de los vertederos en menos de un año. Lo que antes ocupaba enormes espacios en los contenedores ahora se transforma en materia prima valiosa.

Reciclando Más Allá del Bote Azul

El trabajo de Cloud Recycling no se detiene en el empaque. Cada electrodoméstico que llega pasa por un proceso cuidadoso. Materiales peligrosos como el Freón se extraen de forma segura usando uno de los sistemas de recuperación de refrigerantes más avanzados del país — una inversión de $200,000 que asegura la recuperación del 100% de gases y aceites. Los compresores se venden para reutilizar, los metales se envían a mercados de chatarra y las piezas recuperables se restauran y se publican para su venta en plataformas como eBay, Amazon y Walmart.

Para artículos que no pueden repararse, el equipo los desarma pieza por pieza, asegurando que todo lo reciclable se recicle. Es un proceso meticuloso que mantiene materiales dañinos fuera del ambiente mientras crea valor económico de lo que de otra forma sería basura.

Un Círculo de Reutilización

Uno de los lemas de Cloud Recycling es simple: cada electrodoméstico es una oportunidad. Esa oportunidad puede significar reacondicionar una secadora que sigue funcionando para revenderla, recuperar piezas para e-commerce, o reciclar materia prima para manufactura. En todos los casos, el resultado es el mismo: menos artículos en los vertederos y más recursos circulando.

Con casi 20 años en la industria, Carlos lidera un equipo con décadas de experiencia combinada. “Siempre estamos buscando nuevas ideas e innovaciones,” añadió. “Cada electrodoméstico que procesamos es parte de construir esa misión más grande.”

Acceso Fácil a un Entorno Sostenible

Cuando se le preguntó sobre su experiencia con BizRecycling, Carlos no dudó: “Fue una decisión obvia. Básicamente es [una subvención] para ayudar a tu negocio a hacer algo bueno para el ambiente.”

El proceso de aplicación fue simple, el apoyo fue directo, y el resultado fue inmediato. “Nos apoyaron en cada paso. Compramos la máquina, enviamos recibos y nos reembolsaron. No pudo ser más fácil,” explicó Carlos.

El programa no es solo para equipos grandes como densificadores de poliestireno expandido (styrofoam). Las empresas también pueden solicitar fondos para botes, contenedores o infraestructura de reciclaje más pequeña. “Encuentra la subvención que se adapte a tu negocio,” aconsejó Carlos. “No esperes — hazlo ahora. Va a ayudar a tu empresa, al ambiente, y a todos.”

Comunidad, Sostenibilidad y Futuro

El trabajo de Cloud Recycling demuestra que el reciclaje puede ser ambientalmente responsable y económicamente viable. Al desviar cientos de miles de libras de desechos de los vertederos, la empresa reduce daño ambiental mientras crea empleos, ahorra costos de disposición para negocios y suministra bienes reacondicionados a mercados en todo el país.

Los efectos se extienden más allá del almacén. Al establecer un ejemplo de prácticas sostenibles, Cloud Recycling inspira a otras empresas a reconsiderar cómo manejan sus residuos. Y trabajando con BizRecycling, muestran cómo las alianzas público-privadas pueden generar cambios reales.

Para Carlos, la motivación es personal. “Honestamente, mis nietos son quienes verán el impacto real de lo que estamos haciendo aquí,” dijo. “Pero poco a poco, cada electrodoméstico que tocamos ayuda a construir un mejor futuro.”