Anímese a votar: accesibilidad en las urnas y más allá

La palabra vote aparece en grande en la parte superior de la imagen. La letra “o” de vote está pintada en rojo, con una imagen del estado de Minnesota en blanco. Dentro de la imagen de Minnesota en rojo están las palabras “I will vote.” (Votaré). En la mitad inferior de la imagen se lee “2024” en grandes números negros. ¡Ejerce tu derecho al voto en 2024!

Votar es un derecho fundamental de todo ciudadano estadounidense. Y, sin embargo, muchas personas con discapacidad tienen dificultades para acceder al voto o comprender sus derechos relacionados con el mismo. REV UP Minnesota se esfuerza por educar y capacitar a las personas con discapacidad y a quienes les apoyan con herramientas que eliminen las barreras para votar y les permitan ejercer su derecho al voto en todas las elecciones.

¿Qué es el programa Rev Up Minnesota?

¿Qué es el programa REV UP Minnesota? La misión de REV UP es aumentar el poder del voto de las personas con discapacidad incrementando el compromiso cívico de la comunidad de personas con discapacidad y mejorando la accesibilidad de las elecciones. REV UP son las siglas en inglés de “Regístrese, Edúquese, Vote, Use su Poder”(1) Una forma de hacerlo es a través del Kit de Herramientas para la Capacitación del Votante en la página web de The Arc of Minnesota . Las personas pueden informarse sobre cómo registrarse para votar, conocer sus derechos de voto e informarse sobre cualquier cambio que se haya producido en Minnesota en relación con el acceso al voto.(2)

A veces, lo más difícil de entender el derecho de voto es saber dónde encontrar las respuestas. En 2023, The Arc of Minnesota y la AAPD (Asociación Americana de Personas con Discapacidad) colaboraron y crearon la campaña “How to vote in Minnesota”: A Quick Guide for People with Disabilities Voting in 2023 Local Elections” (Cómo votar en Minnesota: guía rápida para que las personas con discapacidad voten en las elecciones locales de 2023)(3) Aunque es del año pasado, se trata de otra herramienta más para ayudar a alguien a orientarse en la dirección correcta para entender cómo superar los obstáculos para votar. La información está actualizada.

Profesionales de apoyo directo apoyando a las personas en las elecciones

Como profesional de apoyo directo (DSP), puede apoyar a alguien que vota en persona o con un voto por correo. Se le pedirá que firme una declaración jurada en el colegio electoral en la que se indique su papel de apoyo a la persona que le acompaña a votar. También puede ayudar a alguien en un colegio electoral con el “voto en la acera” si bajar del vehículo le supone un obstáculo para votar en el colegio electoral. El voto anticipado, ya sea mediante el voto en ausencia o el voto anticipado in situ, puede ser otra alternativa al voto en persona el día de las elecciones. Minnesota apoya todas estas opciones de voto. Asegúrese de colaborar con la persona a la que apoya y cree un plan para votar con antelación.

Los esfuerzos de base son una forma estupenda de implicarse en la defensa de causas y preocupaciones relacionadas con las personas con discapacidades. Además de Rev Up Minnesota, Capitol Connectors es también un grupo de voluntarios que apoyan la agenda legislativa de The Arc of Minnesota. Puede obtener más información en la página de Facebook de Rev Up Minnesota, “REV UP MN” .

Como DSP, también puede ponerse en contacto con la asociación estatal que se ajuste a su trabajo en el campo de los servicios para personas con discapacidad. En Minnesota hay varias organizaciones de este tipo: ARRM (arrm.org) que apoya los servicios para personas con discapacidad relacionados con los servicios residenciales y MOHR (mohrmn.org) que apoya los servicios para personas con discapacidades relacionados con el empleo y los servicios de apoyo diurnos. ARRM y MOHR celebran Días en el Capitolio, como hicieron el 19 de marzo de 2024, con una concentración en la rotonda.

Invitación para participar

REV UP Minnesota también es una forma fantástica de que los DSP de Minnesota participen. Hay diferentes comités que trabajan en diversos aspectos de la votación y es bastante fácil participar. Si desea unirse a nosotros, póngase en contacto con Gene Martínez en el correo electrónico genemartinez@arcminnesota.org. Gene siempre les da la bienvenida a nuevas personas entusiastas por ayudar a defender el voto de las personas con discapacidad. No es necesario saber nada sobre cuestiones relacionadas con el voto de las personas con discapacidad, basta con tener ganas de participar y aprender. La mejor manera de entender el proceso legislativo es participar en él. ¡REV UP MN es una forma estupenda de empezar!

Por último, quería contarles cómo empecé a defender el derecho al voto de las personas con discapacidad. Creo que muchos de ustedes se sentirán identificados.

Muchas personas no se consideran expertas en el campo en el que trabajan. Pero le garantizo que usted sabe más que su legislador sobre lo que hace y cómo repercute en los asuntos que le importan. Dígales que usted es un experto y ofrezca su opinión sobre temas importantes para usted. Si le preguntan algo que usted no sabe, dígales que lo averiguará y se los comunicará.

Antes me intimidaba el proceso legislativo. Sentía que no era experta en nada relacionado con los temas que no me entusiasmaban. No fue hasta que me reuní al azar con un reportero de televisión en el capitolio del estado de Iowa cuando me di cuenta de que tenía algo que ofrecer. Me dijo: “Muchas personas no se consideran expertas en el campo en el que trabajan. Pero le garantizo que sabe más que su legislador sobre lo que usted hace y cómo influye en los asuntos que le importan”. Dígales que usted es una experta y ofrezca su opinión sobre temas importantes para usted. Si le preguntan algo que no sabe, diga que lo averiguará y se los comunicará”. Me tomé este consejo muy a pecho y empecé a interactuar con los legisladores de mi estado. Eventualmente, tuve el valor suficiente para hablar con mi senador y mi representante en la Cámara de Representantes. El reportero tenía razón. Con el tiempo, me gané la reputación de ser alguien que o bien conocía las cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad o bien sabía cómo conseguir respuestas para ellas. Este tipo de interacción acabó por dar voz a mis pasiones de una forma que nunca habría creído si no hubiera seguido el consejo de aquel reportero de televisión.

Usted tiene experiencia y corazón para las personas con discapacidad. Aprovéchelo para hacer oír su voz y su pasión para ayudar a las personas a las que apoyamos a conocer su derecho al voto.