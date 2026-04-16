¿Están en peligro varias especies marinas en el Golfo de México?

Por José López Zamorano

Para La Red Hispana

Una reciente decisión del Comité de Defensa de la Naturaleza en Estados Unidos ha encendido una intensa polémica al permitir que la explotación de petróleo y gas en el Golfo de México quede exenta de cumplir con la Ley de Especies en Peligro.

Este órgano, integrado por altos funcionarios del gobierno, justificó la medida en nombre de la seguridad nacional, en un contexto de volatilidad energética global marcada por tensiones geopolíticas y el aumento de los precios del petróleo.

Sin embargo, la resolución ha sido interpretada por organizaciones ambientalistas como un retroceso en la protección de la biodiversidad.

El Golfo de México es hogar de una gran diversidad de especies marinas, muchas de ellas en situación vulnerable o crítica.

Entre las más afectadas se encuentran varias especies de tortugas marinas, manatíes y cetáceos como la ballena de Rice, cuya población es extremadamente reducida.

Expertos advierten que las actividades de extracción de hidrocarburos representan amenazas directas para estos animales, especialmente por el incremento del tráfico marítimo y el riesgo de colisiones, así como por posibles derrames y contaminación acústica

Las organizaciones ecologistas consideran que esta exención abre la puerta a prácticas menos rigurosas por parte de la industria energética, debilitando salvaguardas que durante décadas han buscado equilibrar el desarrollo económico con la conservación ambiental.

Argumentan que existen mecanismos probados que permiten compatibilizar ambas agendas sin comprometer la supervivencia de especies en peligro. Aun así, sus intentos por frenar la decisión no prosperaron, aunque ya han anunciado acciones legales.

El contexto en el que se tomó esta medida también resulta relevante. El comité, que no se reunía desde hace más de tres décadas, fue convocado ante la presión generada por la inestabilidad en los mercados energéticos internacionales.

Desde el gobierno, se sostiene que limitar la producción nacional podría debilitar la posición estratégica del país y favorecer a sus adversarios. Esta narrativa refuerza la idea de que la seguridad energética es una prioridad inmediata, incluso por encima de ciertas regulaciones ambientales.

No obstante, críticos advierten que decisiones de este tipo podrían tener consecuencias a largo plazo difíciles de revertir.

El historial del Golfo de México incluye desastres como el derrame de Deepwater Horizon, que dejó una huella profunda en los ecosistemas marinos y en la economía regional. Este antecedente sigue siendo un recordatorio de los riesgos inherentes a la explotación petrolera en aguas profundas.

Sin medidas de mitigación, según estudios independientes, miles de tortugas marinas podrían morir en las próximas décadas como resultado de estas actividades. Para los defensores del medio ambiente, esto evidencia que la nueva política no solo relaja controles, sino que podría acelerar el deterioro de especies ya amenazadas.

El debate, en última instancia, refleja una tensión persistente entre dos objetivos clave: garantizar el suministro energético y preservar el patrimonio natural. La resolución del comité inclina la balanza hacia el primero, pero deja abiertas interrogantes sobre el costo ambiental que pagarán las especies marinas y las próximas generaciones.