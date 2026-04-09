En manos de la Corte Suprema, ¿qué significa ser ciudadano en EE. UU

Por José López Zamorano

Para La Red Hispana

En una sesión histórica, con la presencia sin precedentes del propio presidente Donald Trump. Los magistrados de la Suprema Corte de Justicia escucharon los argumentos orales sobre si el gobierno puede restringir la ciudadanía automática por nacimiento a hijos con al menos uno de los padres sin estatus legal.

Se trataba de un principio que parecía tan sólido como el mármol del propio tribunal, pero que fue sometido a un debate constitucional a través de una orden ejecutiva, desde el primer día del segundo mandato del presidente Trump.

Aunque la corte emitirá su fallo hasta el verano, tentativamente en junio o julio, la sesión dejó en claro un primer dato central: el escepticismo de los miembros de la Corte.

Una mayoría de los magistrados —incluidos varios conservadores— cuestionó la reinterpretación de la Enmienda 14 propuesta por la administración Trump.

No se trató solo de desacuerdos técnicos. Fue, más bien, una incomodidad visible con la idea de que un principio constitucional de más de 150 años pueda ser redefinido por decreto.

El mensaje implícito parece claro: si se quiere cambiar el significado de la ciudadanía, el camino no es una orden ejecutiva.

Un segundo dato es la reactivación de un debate que muchos creían cerrado. Durante generaciones, la ciudadanía por nacimiento fue una realidad de la ley estadounidense, respaldada por precedentes como United States v. Wong Kim Ark (1898).

Sin embargo, el solo hecho de que la Corte haya aceptado escuchar este caso rompe esa sensación de permanencia. Hoy, lo que antes era incuestionable vuelve a ser discutible. Y eso, en derecho constitucional, nunca es trivial.

El tercer dato se juega fuera del tribunal: la ansiedad social. Para millones de familias inmigrantes, especialmente latinas, el caso no es un ejercicio abstracto, sino una pregunta existencial: ¿qué significa pertenecer?

La posibilidad —aunque remota— de que cientos de miles de niños nacidos en Estados Unidos queden en un limbo legal ha reavivado temores sobre una “subclase” sin ciudadanía plena. En ese sentido, el litigio ya está teniendo efectos reales, incluso antes de que haya fallo.

La presencia del propio Trump en la audiencia subraya que este no es solo un caso jurídico, sino una batalla ideológica sobre la identidad nacional.

La ciudadanía por nacimiento se ha convertido en un símbolo: para unos, de inclusión y continuidad histórica; para otros, de un sistema que debe ser revisado frente a nuevas dinámicas migratorias. La Corte, quiera o no, está en el centro de ese choque.

Finalmente, queda el dato más incierto: el alcance del fallo. Aunque el escepticismo de los jueces sugiere una posible derrota para la restricción propuesta, el tono de las preguntas también dejó ver que algunos magistrados exploran matices y caminos intermedios.

No es descabellado imaginar una decisión que reafirme el principio general, pero abra grietas interpretativas para futuros litigios.

En resumen, la audiencia no resolvió el debate; lo amplificó. La Corte Suprema no solo está evaluando una política migratoria, sino el significado mismo de la ciudadanía en Estados Unidos. Y esa es una conversación que, pase lo que pase en junio, está lejos de terminar.