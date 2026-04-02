Opinión-Salud

Por José López Zamorano

Para La Red Hispana

En un mundo donde los diagnósticos médicos parecen acelerarse cada vez más, la historia de Pilar Mora nos invita a detenernos y cuestionar una idea incómoda pero esencial: ¿y si no siempre estamos identificando la verdadera causa?

Pilar, investigadora con formación doctoral y quien compartió la historia de su familia para el programa del Doctor Ilán Shapiro en La Red Hispana, vivía en Estados Unidos cuando recibió una llamada que ningún padre quiere recibir.

Su hija, quien hasta ese momento había tenido un desarrollo completamente normal, fue reportada por su escuela con dificultades severas: no leía, ni escribía, no se comunicaba adecuadamente, de acuerdo con sus maestros.

Lo que siguió fue una cadena de diagnósticos que escaló rápidamente: primero déficit de atención, hiperactividad y finalmente trastorno del espectro autista.

Como muchas familias, Pilar confió en el sistema. Siguió indicaciones médicas, aceptó tratamientos y recomendaciones. Sin embargo, en lugar de mejorar, su hija empeoró. Al principio estaba en negación, pero luego entendió algo clave: si no hacía algo por su hija, nadie lo haría.

Pilar decidió hacer algo poco común: cuestionar. No desde la rebeldía, sino desde la curiosidad informada. Cambió el rumbo de su investigación académica y comenzó a estudiar el caso de su hija con rigor científico. Lo que encontró no solo cambió la vida de su familia, sino que abrió una conversación mucho más amplia.

Al analizar otros casos similares, identificó patrones que no encajaban con los diagnósticos tradicionales. Niños con desarrollo normal que, tras eventos estresantes, comenzaban a presentar síntomas severos. Pero lo más llamativo no estaba solo en lo emocional, sino en lo físico: la alimentación.

Solo querían comer: tomate, cebolla, fresas, mango, plátano y gomitas. Incluso comían cebolla como si fuera manzana.

Esto llevó a Pilar a explorar un terreno que cada vez cobra más relevancia en la ciencia: la relación entre la microbiota intestinal y la salud mental.

Su investigación la conectó con expertos internacionales y finalmente con una hipótesis potente: el problema no era únicamente neurológico, sino también ambiental. La contaminación en ciertos alimentos, combinada con estrés, podría generar desequilibrios que se manifiestan como trastornos del desarrollo.

La recuperación de su hija, tras cambiar el enfoque, refuerza una idea clave: los síntomas no siempre cuentan toda la historia.

Esto no significa que los diagnósticos médicos sean incorrectos por defecto, ni que los tratamientos convencionales deban descartarse. Pero sí plantea una reflexión urgente: estamos, muchas veces, tratando síntomas sin entender completamente las causas.

Las recomendaciones:

Cambiar la alimentación (especialmente eliminar alimentos “adictivos”)

No asumir que más suplementos es mejor

Estar atentos a efectos secundarios de medicamentos

Considerar la desparasitación infantil

Buscar siempre la causa, no solo tratar síntomas

Para padres, cuidadores y profesionales de la salud, el mensaje es: cuestionar no es desobedecer, es participar activamente en el proceso. Observar, preguntar, buscar segundas opiniones y, sobre todo, entender que la salud —especialmente la infantil— es multifactorial.

Como padres, debemos confiar en nuestro instinto, hacer preguntas y no quedarnos con una sola opinión. Alimentación, entorno, emociones, microbiota, estrés… todo juega un papel. Cada niño es único, y su historia también.

Y a veces, la respuesta no está en el diagnóstico… sino en lo que decidimos hacer después de recibirlo.