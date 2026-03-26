Markwayne Mullins y el giro en la migración:

¿cambio de formas o de fondo?

Por José López Zamorano

Para La Red Hispana

Por 54 votos a favor y 45 en contra fue confirmado esta semana el entrante secretario de seguridad nacional (DHS), el senador republicano de Oklahoma Markwayne Mullins.

Antes de su carrera política, Mullins se destacó como un exitoso empresario en el sector de servicios de plomería y ex luchador de artes marciales con récord invicto.

De ascendencia cheroqui, es uno de los pocos nativos americanos en el Congreso, lo que ha marcado parte de su identidad pública.

Con un estilo directo y a menudo confrontativo, Mullin ha sabido posicionarse como una voz influyente dentro del ala conservadora del Partido Republicano. Es un aliado cercano al presidente Trump.

Su reto es manejar a un Departamento con más de 250,000 empleados que incluye al ICE, CBP, USCIS, TSA, FEMA, Guardia Costera y Servicio Secreto en medio de una pelea presupuestal y exigencias de los demócratas para normar un nuevo código de conducta en migración.

¿Qué se puede esperar con su llegada al DHS a partir del primer día de abril?

Su liderazgo puede marcar una recalibración en las formas de ejecutar la política migratoria: una etapa más moderada en el discurso, pero igual de firme en los objetivos.

Desde su audiencia de confirmación en el Senado, Mullin dejó en claro que la estrategia migratoria no se desmonta, se reorganiza.

En un contexto político donde la migración sigue siendo uno de los temas más polarizantes, el nuevo titular del DHS parece apostar por bajar la temperatura sin renunciar al control.

El primer cambio está en el terreno operativo. La decisión de exigir órdenes judiciales para que ICE ingrese a viviendas o negocios —salvo excepciones— introduce un matiz importante en términos de legalidad y percepción pública.

No elimina la capacidad de acción de las autoridades, pero sí busca blindarla frente a críticas sobre abusos o excesos.

Es, en esencia, una corrección de procedimiento que podría reducir tensiones con comunidades migrantes y actores legales, sin frenar el ritmo de las detenciones.

Algo similar ocurre con el enfoque en priorizar arrestos en cárceles sobre operativos en espacios públicos. Esta medida no implica una reducción en la aplicación de la ley, sino una reconfiguración de dónde y cómo se ejecuta.

Menos imágenes de redadas mediáticas, más trabajo estratégico dentro del sistema judicial. Una estrategia menos visible, pero potencialmente igual de efectiva.

Pero Mullins ha sido enfático en que las deportaciones siguen sobre la mesa. El objetivo de incrementar las expulsiones permanece intacto. En ese sentido, el fondo de la política migratoria continúa alineado con una lógica de cumplimiento estricto.

Pero quizás el elemento más significativo sea el tono. Mullins promete cooperación con el Congreso y un liderazgo más técnico que político.

En resumen, lo que parece venir es una nueva manera de ejecutar la política migratoria. Menos confrontación abierta, más institucionalidad. Menos ruido mediático, más procedimiento. Para algunos, será un alivio. Para otros, sólo un cambio de método.

No es un detalle menor: la forma puede terminar siendo tan determinante como el fondo.