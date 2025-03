Día de COPAL en el Capitolio: Un Rally y Día de Abogacía

Mientras las comunidades inmigrantes enfrentan ataques crecientes, COPAL está movilizando a

latinos de Minnesota para un Día en el Capitolio, un día de celebración, abogacía y acción

directa. Este evento brinda a los miembros de la comunidad la oportunidad de interactuar con

funcionarios electos, hacer escuchar sus voces y promover una agenda legislativa que refleje las

necesidades y sueños de nuestras comunidades.

El día comenzará con el Rally Orgullo y Poder a las 10:00 AM en la Rotonda del Capitolio, una

celebración de la resiliencia comunitaria y el orgullo cultural. El rally contará con oradores,

presentaciones culturales y testimonios personales que resaltan la fortaleza de nuestra

comunidad. Después del rally, los participantes se reunirán con legisladores para abogar por

políticas que promuevan la justicia y la inclusión, y para exigir a los funcionarios electos que

escuchen a las comunidades a las que representan.

QUÉ: Día de COPAL en el Capitolio

CUÁNDO: Lunes, 10 de marzo 2025 | 9:30 AM – 1:00 PM (Rally 10:00 AM – 11:00 AM)

DÓNDE: Minnesota State Capitol, 75 Rev Dr Martin Luther King Jr Boulevard, St. Paul, MN

55155