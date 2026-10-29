El caso Clancy: recordatorio de la necesidad de comprender la depresión posparto

Por Luz Towns-Miranda

Para La Red Hispana

El reciente caso legal de Lindsay Clancy, en Massachusetts, ha puesto sobre la mirilla la urgente necesidad de seguir creando conciencia sobre la depresión posparto. Independientemente de la opinión que se tenga sobre el veredicto, debemos reconocer que la depresión posparto es real: existe.

En promedio, la depresión posparto puede afectar a las mujeres durante el primer año tras dar a luz. Esta condición sigue siendo ampliamente incomprendida, mal diagnosticada y tratada de forma inadecuada, lo que a menudo, conlleva a consecuencias trágicas. Sin embargo, con un diagnóstico, tratamiento adecuado, e intervención rápida, la recuperación de la madre es posible y se pueden prevenir tragedias.

Desde una perspectiva médica, el caso Clancy no se trataba de un veredicto de culpabilidad o inocencia. Se trataba del fracaso sistemático, a la redonda, en reconocer la enfermedad mental de una madre, y de alguna manera pretender que rindiera cuentas y fuera castigada, en lugar de reconocer que la complejidad del diagnóstico de la depresión posparto puede tener consecuencias reales – cuando no se recibe la atención médica adecuada puede conducir a una tragedia.

El sistema le falló a Clancy. Fue atendida por una psiquiatra principiante que carecía de experiencia real en el tratamiento de la depresión posparto. Un profesional de la salud experimentado o especializado, probablemente habría identificado el peligro de la situación y habría intervenido de manera eficaz.

Actualmente, se suele alentar a las mujeres a informarse sobre la depresión posparto, pero muchas no comprenden del todo lo que les está sucediendo cuando atraviesan esta condición. Los síntomas pueden incluir sentimientos de tristeza, impotencia y ansiedad, inquietud, agotamiento mental y físico; y la sensación de estar abrumadas, sobre estimuladas o paralizadas por las responsabilidades, el ruido, las interrupciones, la presencia de otras personas y los nuevos cambios en sus vidas.

La vergüenza a menudo hace que las madres sean renuentes a describir sus sentimientos y pensamientos. El argumento gira en torno a la pregunta “¿Cómo puedo sentirme así respecto a mi bebé? ¿Acaso soy un monstruo?”. Esto da vueltas en su cabeza mientras experimentan el deseo de no mirar, no tocar ni estar cerca del bebé, y en algunos casos, el deseo de hacerse daño a sí mismas y al menor.

Y a veces no se toma en serio a las pacientes que logran comunicar sus pensamientos, como se alegó en el caso de Clancy. Estas pacientes tienden a guardar silencio y a seguir luchando en soledad.

Al comienzo de mi carrera, escuché la historia de una madre primeriza que sufría depresión y que, durante las sesiones de terapia con su psiquiatra, había negado querer hacerle daño a su bebé. Sin embargo, pocos días después de haber visto al especialista, saltó por la ventana con el bebé en brazos y ambos fallecieron.

Otro caso que recuerdo involucró a una madre reciente que recibía terapia e intentó ahogar a su bebé. Por fortuna, hubo una intervención en el momento en que ella mantenía al bebé bajo el agua, y fue apartada del menor.

Al igual que estas mujeres, Clancy se encontraba en una situación difícil, pero no recibió la atención adecuada. Para prevenir tragedias, los profesionales de la salud conductual deben entrevistar y supervisar minuciosamente a la paciente, además de tratar de comprender a fondo la depresión que ésta presenta. Los familiares y amigos cercanos a la madre también deben mantenerse alerta y actuar de manera proactiva, haciéndose cargo del cuidado del menor (o los menores) hasta que la madre pueda recibir la atención necesaria.

Todavía no está claro qué causa la depresión posparto. Sin embargo, sí sabemos que el riesgo aumenta en mujeres con antecedentes de depresión previos al embarazo. La situación se vuelve más arriesgada para las mujeres con depresión que nunca han buscado tratamiento, ya que la depresión no diagnosticada o no tratada, dificulta el seguimiento, la supervisión del caso y la evaluación de los riesgos.

Una triste realidad es que, en algún lugar del país, inevitablemente ocurrirá otra tragedia relacionada con la depresión posparto que resultará en daños a un menor (o a varios) o afectará a la propia madre. La mortalidad materna es una realidad, y es un hecho que las madres corren un mayor riesgo de suicidio durante el primer año tras dar a luz. Existe la creencia errónea de que las madres están a salvo y fuera de peligro de muerte simplemente por haber sobrevivido al parto, pero el riesgo no ha terminado.

Debemos seguir creando conciencia sobre los riesgos y síntomas de la depresión posparto, a los que hay que prestar atención, y una vez identificados, mantener al bebé alejado de la madre mientras ésta recibe la atención adecuada. Si hubieran separado a los niños de la madre en el caso Clancy y permitido que ella se recuperara, es posible que esta tragedia no se hubiera desencadenado.

La Dra. Luz Towns-Miranda es psicóloga clínica con práctica en la ciudad de Nueva York.