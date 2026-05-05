El festival del Primero de Mayo en Minneapolis, que suele ser una celebración de la primavera, llora a los vecinos desaparecidos a causa de la ofensiva del ICE

Por: Ben Hovland

Artículo de MPR

Miles de personas se reunieron el domingo en el sur de Minneapolis para el desfile, la ceremonia y el festival del Primero de Mayo. La celebración anual de primavera estuvo marcada por temas como la resiliencia, el duelo y el rechazo al ICE.

En la avenida Bloomington, en el barrio de Powderhorn Park —una comunidad especialmente afectada por las medidas de control de inmigración en diciembre y enero—, una carroza con forma de quitanieves a tamaño real apartaba con su pala una pila de vehículos destrozados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU., mientras una brigada de silbadores de papel maché en bicicleta se desplazaba de un lado a otro.

Los organizadores equilibraron los elementos festivos característicos del Primero de Mayo —como el estruendoso Southside Battletrain y la resplandeciente flotilla del sol— con el reconocimiento del trauma y el duelo que muchos vecinos del sur de Minneapolis dicen sentir como consecuencia del aumento de las redadas de inmigración durante el invierno.

La Ceremonia del Árbol de la Vida incluyó un homenaje a Renee Good, Alex Pretti y otras personas fallecidas a causa de la violencia estatal, así como una escena transformadora en la que el capullo de dolor de una familia tras una redada del ICE se transforma en una mariposa.

El final del festival contó con la elevación de la majestuosa marioneta del Árbol de la Vida, rodeada de docenas de mariposas monarca de tela que revoloteaban, mientras la banda callejera local Brass Solidarity interpretaba una versión de «Love Train» de los O’Jays.