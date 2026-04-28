Los solicitantes de asilo podrían perder el derecho a trabajar según las normas propuestas por la Administración Trump

Por: Tim Henderson

Artículo de MN Reformer

Amal Khalifa «se sintió humana» por primera vez después de huir de Egipto en 2019 hacia Estados Unidos y recibir un trato amable por parte de la policía cuando denunció ser víctima de violencia doméstica.

«Cuando entré en esa comisaría me sentí como un ser humano por primera vez en toda mi vida», dijo Khalifa. «Me gusta el sistema de aquí: está ahí para ayudar a la gente».

A Khalifa aún le quedaba un largo camino por recorrer hasta obtener el asilo, que consiguió el año pasado, basándose en su temor a regresar a su país, Egipto. Según contó, como funcionaria pública allí se enfrentó a persecución por denunciar actividades corruptas de delincuentes y a presiones ilegales por parte de la ilegalizada pero poderosa Hermandad Musulmana.

Pero dejar a su antiguo prometido tras llegar a Estados Unidos significó que tuvo que mantenerse por sí misma mientras se tramitaba su caso de asilo, y pudo hacerlo trabajando como auditora para el Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York. Atribuye su capacidad para ganarse la vida al permiso de trabajo legal que pudo obtener tras demostrar su caso.

Esa opción de trabajar podría desaparecer pronto para los solicitantes de asilo en un futuro próximo.

Actualmente, los solicitantes de asilo deben esperar seis meses tras presentar una solicitud de asilo antes de poder trabajar legalmente, pero la Administración Trump pretende ampliar ese plazo a un año. La nueva norma está abierta a comentarios hasta el viernes. No se ha anunciado ninguna fecha de entrada en vigor.

La propuesta también suspendería cualquier nueva solicitud de permiso de trabajo durante los periodos en los que se registren grandes atrasos en la tramitación de los casos de asilo. Dado que el atraso asciende actualmente a 1,4 millones de casos de asilo, esto supondría, según las estimaciones del Gobierno, la suspensión efectiva de las solicitudes de permiso de trabajo —tanto nuevas como de renovación— durante un periodo de entre 14 y 173 años.

La norma «haría imposible que los solicitantes de asilo trabajaran legalmente para mantenerse» y provocaría un aumento de la pobreza y de los trabajadores en negro que compiten con los trabajadores legales por los puestos de trabajo, según una declaración de febrero de The Forum, una coalición de grupos de defensa relacionados con la inmigración.

Al menos medio millón de casos de asilo se verían afectados de inmediato si la norma entrara en vigor, lo que provocaría una pérdida salarial de entre 27 000 y 127 000 millones de dólares al año, según estimaciones del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU.

No solo se ven afectadas las nuevas solicitudes: las renovaciones tendrán que pasar por el mismo proceso y, si es que se conceden, tendrán una duración más corta debido a un cambio normativo a partir de diciembre de 2025. Esa nueva norma limita la autorización de empleo y las renovaciones a 18 meses, en lugar del límite anterior de cinco años.

«Esto dificulta que las personas obtengan un permiso de trabajo y también hace más complicado mantenerlo», afirmó Colleen Putzel-Kavanaugh, analista política adjunta del Instituto de Política Migratoria, un centro de estudios con sede en Washington D. C. dedicado a la investigación de políticas de inmigración.

La norma tiene por objeto desalentar los casos de asilo «frívolos» y «permitir que nuestro sistema de asilo dé prioridad a quienes realmente buscan refugio del peligro», según un comunicado de febrero del Departamento Federal de Seguridad Nacional.

«Durante demasiado tiempo, una solicitud de asilo fraudulenta ha sido una vía fácil para trabajar en Estados Unidos, saturando nuestro sistema de inmigración con solicitudes sin fundamento», señalaba el comunicado.

Amy Grenier, directora adjunta de asuntos gubernamentales de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, un grupo profesional, afirmó que existen formas menos drásticas de frenar las solicitudes de asilo frívolas. Por ejemplo, el Instituto de Política Migratoria ha propuesto nuevas políticas, como el despliegue en las fronteras de funcionarios de asilo capacitados para tomar decisiones rápidas sobre los casos antes de que las solicitudes saturen los tribunales de inmigración.

«Esta norma parece diseñada para impedir que las personas soliciten asilo en primer lugar, un derecho que está protegido por nuestras leyes», afirmó Grenier. «La Administración causará dificultades a las empresas estadounidenses que dependen de estos trabajadores legales, agravará los retrasos en la tramitación de los asilos y perjudicará a las personas que ya están huyendo para salvar sus vidas».

Es probable que esta medida aumente el número de inmigrantes sin permiso de trabajo, especialmente los millones que llegaron a principios de esta década y solicitaron asilo.

Un análisis del Banco de la Reserva Federal de Dallas reveló que casi 550 000 inmigrantes sin estatus legal abandonaron Estados Unidos el año pasado, ya fuera mediante deportaciones o salidas voluntarias. Según concluye el informe, esto ha frenado el crecimiento del empleo, pero también ha mantenido estable la tasa de desempleo.

Dos grupos que contratan a solicitantes de asilo para puestos de trabajo declararon a Stateline que se oponen a las nuevas normas propuestas. Muchos sectores necesitan inmigrantes como Khalifa, con expedientes de asilo válidos y experiencia profesional en sus países de origen.

«La inmigración es una parte vital de la solución a la escasez de mano de obra, especialmente en el sector sanitario», afirmó Avigail Ziv, directora de programas de Upwardly Global, una organización que ayuda a inmigrantes con permiso de trabajo, refugiados y asilados a reiniciar sus carreras en EE. UU. El grupo ayudó a Khalifa a encontrar su empleo público en Nueva York.

«En este momento, en Estados Unidos hay más de 270 000 inmigrantes subempleados que han recibido formación en el sector sanitario en sus países de origen», señaló Ziv.

Otro grupo que ayuda a los solicitantes de asilo a encontrar trabajo es Tent Partnership for Refugees, cuyo director ejecutivo, Gideon Maltz, afirmó: «Cuando el Gobierno de EE. UU. restringe los permisos de trabajo para quienes ya están aquí y trabajan, no solo perjudica a las personas que buscan refugio, sino que también perjudica a las empresas y comunidades que dependen de su mano de obra».

Es probable que esta medida aumente el número de inmigrantes sin permiso de trabajo, especialmente los millones que llegaron a principios de esta década y solicitaron asilo.

Los empresarios de los sectores manufacturero, hotelero y logístico necesitan más trabajadores, señaló Maltz, y «los refugiados y solicitantes de asilo han contribuido a mantener en marcha esos sectores, ocupando con fiabilidad los puestos más difíciles de cubrir y aportando su granito de arena desde el primer día».

Muchos solicitantes de asilo que esperan la autorización de trabajo desempeñan empleos mal remunerados en la economía gig, como la entrega de comida a domicilio, señaló Ernesto Castañeda,

director del Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos de la American University, que entrevistó a cientos de solicitantes de asilo en la ciudad de Nueva York y el área de Washington, D.C., para un proyecto de investigación.

El Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York, en un intento por descongestionar los atestados centros de acogida de migrantes, puso en marcha en 2023 un programa para poner en contacto a los solicitantes de asilo con permiso de trabajo válido con puestos de trabajo. Entre los empleadores que participaron se encontraban empresas de los sectores de la asistencia sanitaria a domicilio, el procesamiento de alimentos, los servicios de aparcamiento y los servicios de limpieza de edificios, según la información que el departamento envió a Stateline en aquel momento.

La norma federal propuesta sugiere que los trabajadores estadounidenses podrían beneficiarse de los cambios, y que los empleadores se beneficiarían al contratar a estadounidenses disponibles. Los estados también podrían beneficiarse, según el departamento, si la reducción de las cifras de inmigración alivia la presión sobre los servicios sociales.

La primera administración Trump llevó a cabo intentos similares para restringir los permisos de trabajo de los solicitantes de asilo, pero todos ellos fueron anulados por los tribunales, en algunos casos por motivos técnicos.

Una norma que imponía un periodo de espera de un año, así como plazos de tramitación más largos, fue anulada en 2022 después de que un juez dictaminara que el secretario en funciones del Departamento de Seguridad Nacional no tenía autoridad para aplicar dichas normas en 2020. Una sentencia judicial de 2018 también obligó a tramitar en un plazo máximo de 30 días las solicitudes de permiso de trabajo de los solicitantes de asilo.

Nota del editor: Esta noticia se ha actualizado para aclarar el papel de Upwardly Global a la hora de ayudar a los solicitantes de asilo a conseguir trabajo.

Puede ponerse en contacto con el reportero de Stateline Tim Henderson en thenderson@stateline.org.

Esta noticia fue elaborada originalmente por Stateline, que forma parte de States Newsroom, una red de noticias sin ánimo de lucro que incluye a Minnesota Reformer, y está financiada por subvenciones y una coalición de donantes como organización benéfica pública 501c(3).