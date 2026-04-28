Las detenciones de ICE caen casi un 12 % tras los asesinatos de Minneapolis y la reorganización de la política migratoria

The Associated Press

En el punto álgido de la campaña de represión, era habitual ver por las calles de Minneapolis furgonetas repletas de agentes de inmigración enmascarados, mientras que cada semana se detenía a miles de personas en Texas, Florida y California.

«Turn and burn» (dar la vuelta y quemar), así denominó el comandante en jefe de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, a la estrategia, que consistía en implacables demostraciones de fuerza y equipos de agentes que irrumpían en cocinas de restaurantes, paradas de autobús y aparcamientos de Home Depot.

En diciembre, las detenciones por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) alcanzaron su punto álgido con casi 40 000 en todo el país y se mantuvieron casi al mismo nivel al mes siguiente, según datos facilitados al Proyecto de Datos sobre Deportaciones de la Universidad de California en Berkeley y analizados por The Associated Press.

A finales de enero, los asesinatos en Minneapolis de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes de inmigración y la creciente preocupación por las tácticas de mano dura del Gobierno provocaron una reorganización de los altos cargos de inmigración. En las semanas siguientes, las detenciones de ICE en todo el país se redujeron de media en casi un 12 %.

Las encuestas han revelado que la opinión pública consideraba que la operación de control de inmigración en Minnesota había ido demasiado lejos, un factor que pudo haber contribuido al repentino despido de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a principios de marzo.

Las cifras no siguen el mismo patrón en todas partes

Bovino, quien se pavoneaba en las redadas vestido con equipo táctico y era el rostro público de la campaña de mano dura de la administración Trump, fue apartado de su cargo tras los asesinatos en Minneapolis de Renee Good y Alex Pretti. El responsable de la frontera, Tom Homan, fue enviado entonces a las Ciudades Gemelas para trazar un nuevo rumbo en la aplicación de la ley de inmigración, y anunció la reducción del número de agentes de inmigración en el estado el 4 de febrero.

Un análisis de la AP de los registros de detenciones de ICE muestra que el departamento realizó una media de 7.369 detenciones semanales en todo el país durante las cinco semanas posteriores al anuncio de la reducción de Homan —el periodo más reciente para el que hay datos disponibles—, frente a las 8.347 semanales de las cinco semanas anteriores. Esas cifras de detenciones seguían siendo, de media,

más altas que durante gran parte del primer año del segundo mandato del presidente Donald Trump, y eran drásticamente más altas que durante la administración Biden.

Sin embargo, las cifras no fueron uniformes en todo el país.

Las detenciones de ICE aumentaron significativamente en Kentucky, Indiana, Carolina del Norte y Florida durante esas cinco semanas, alcanzando en algunos casos su cifra semanal más alta desde el inicio del segundo mandato de Trump. Solo en Kentucky, las detenciones semanales se duplicaron con creces, llegando a 86 a principios de marzo.

Esos aumentos se vieron compensados por fuertes caídas en un puñado de estados grandes, entre ellos Minnesota y Texas.

Muchos de los detenidos no eran «lo peor de lo peor» de Trump

La Administración Trump insiste en que su objetivo son los delincuentes más peligrosos que residen ilegalmente en EE. UU., y el presidente se ha referido a ellos como «lo peor de lo peor».

En algunos casos, la descripción es acertada, pero la realidad es más compleja.

Muchos de los delincuentes más peligrosos puestos bajo custodia del ICE ya se encontraban en prisión, pero muchos otros de los detenidos no tienen antecedentes penales.

A nivel nacional, alrededor del 46 % de las personas detenidas por el ICE en las cinco semanas anteriores al 4 de febrero no tenían cargos ni condenas penales, porcentaje que descendió al 41 % en las cinco semanas siguientes.

Sin embargo, esa cifra sigue estando por encima de la media semanal del 35 % registrada desde que Trump volvió al cargo. Y en varios estados, incluso después del 4 de febrero, la proporción de personas sin antecedentes penales detenidas aumentó, en lugar de disminuir.

¿Ha habido un cambio de enfoque?

En todo el país, miles de expedientes judiciales federales ofrecen una visión imperfecta de cómo las tácticas de deportación de la administración Trump siguen a toda marcha, aunque la actividad haya disminuido.

Como el hondureño de 21 años sin antecedentes penales que ha presentado una petición de libertad tras ser detenido el 22 de febrero en un control de tráfico en las afueras de San Diego. El padre de tres hijos ciudadanos estadounidenses —de 5, 3 y 10 meses— había estado bajo vigilancia del ICE, según la petición, antes de que unos agentes con equipo táctico le detuvieran.

O la mujer venezolana de 33 años, una conocida médica del sur de Texas que trabajaba en una región considerada con carencias sanitarias, que fue detenida a principios de este mes junto a su hija de cinco años, ciudadana estadounidense, cuando se dirigía a la vista de asilo de su marido.

Según las autoridades, fue detenida por haber excedido la duración de su visado.

Aaron Reichlin-Melnick, investigador principal del grupo de investigación y defensa American Immigration Council, afirma que ve indicios de cambio en el descenso de las cifras de detenciones y arrestos, pero advierte de que es demasiado pronto para saber si esos cambios son permanentes.

«La administración Trump dice: “No vamos a bajar el ritmo”, “No ha cambiado nada”», en materia de control de la inmigración, afirmó. «Pero está muy claro que han dado marcha atrás en algunas de las tácticas de la Operación Metro Surge», la campaña de represión que se extendió por Minneapolis.