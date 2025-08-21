El GED una segunda oportunidad para el futuro

Por José López Zamorano- Para La Red Hispana

Muchos de nosotros crecimos con el sueño de un título escolar, pero la vida a veces nos pone en caminos diferentes. Tal vez hubo que trabajar para ayudar en casa, cuidar a la familia o enfrentar barreras como el idioma. Y ese diploma de preparatoria o “high school” quedó en el cajón de los anhelos. La buena noticia es que nunca es tarde. El GED (General Educational Development) —el equivalente a un diploma de “high school” — es una segunda oportunidad que puede cambiar tu vida y la de tu familia.

El examen GED es una serie de cuatro pruebas separadas. Razonamiento a través de las Artes del Lenguaje: Evalúa habilidades de lectura, escritura y gramática. Razonamiento Matemático: Cubre conceptos de matemáticas básicas, álgebra y geometría. Ciencias: Aborda temas de biología, física, química y ciencias de la Tierra.

Estudios Sociales: Incluye historia de Estados Unidos, gobierno, economía, geografía y educación cívica. Los exámenes se pueden tomar de forma individual y no es necesario completarlos todos a la vez.

Con un GED puedes acceder a mejores empleos, seguir estudiando en la universidad o entrar a programas técnicos y de entrenamiento que te abren un mundo de posibilidades. Una persona con diploma de preparatoria puede ganar hasta $10,000 dólares más al año que alguien sin ese título.

Para nosotros, los latinos, el GED tiene un valor especial. Representa romper con las estadísticas, demostrar que sí se puede y dar un ejemplo poderoso a nuestros hijos y a las nuevas generaciones. Cada vez que un padre, una madre o un joven logra su GED, no solo gana un papel: gana confianza, esperanza y la certeza de que los sueños se pueden retomar.

Conseguir el GED requiere disciplina, esfuerzo y valentía. Pero quienes lo han hecho saben que la recompensa es enorme: es abrir un nuevo capítulo lleno de oportunidades.

Así que, si alguna vez pensaste que ya era tarde, recuerda: la educación no tiene fecha de vencimiento. El GED es tu llave para un futuro mejor. Y dar ese paso no solo te cambia a ti: cambia a tu familia, cambia a tu comunidad, y demuestra que cuando un latino dice “sí se puede”, es porque de verdad se puede.

Cada persona que lo consigue no sólo transforma su vida, sino que inspira a sus hijos, sobrinos o hermanos a seguir creyendo en la educación como herramienta de progreso.

El diploma de GED no es solo un papel colgado en la pared, sino una llave que abre puertas al futuro, rompe cadenas de desigualdad y nos recuerda que los sueños no tienen fecha de caducidad. Visita finishyourdiploma.org en inglés y en español para encontrar citas gratuitas cerca de tí.