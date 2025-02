El Gobierno de Sheinbaum enviará una carta a Google para defender el nombre del Golfo de México en Maps

La mandataria afirma que Estados Unidos no tiene facultades para renombrar aguas internacionales

Por: Zedryk Raziel-El Pais

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha anunciado que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) enviará a Google una carta en la que le pedirá que no cambie el nombre del Golfo de México en su aplicación Maps. La empresa tecnológica ha anunciado que usará el nombre de Golfo de América (Gulf of América) en su aplicación de mapas para Estados Unidos, acatando el decreto mediante el cual el presidente del país norteamericano, Donald Trump, ordenó el cambio de nomenclatura. Sheinbaum ha argumentado este miércoles que un país no tiene facultades sobre el nombre de aguas internacionales.

La mandataria mexicana ha explicado que, a lo mucho, un país puede renombrar aguas de su plataforma continental y ha ilustrado con el caso del río que marca la frontera entre México y Estados Unidos: el río Bravo para el primero, el río Grande para el segundo. “El decreto del presidente Trump tiene que ver con su plataforma continental, que es distinto a lo que es todo el Golfo”, ha indicado en la conferencia Mañanera de este miércoles. “Supongo que Google Maps sabrá esta división internacional; sabrá también qué organismo es el que le pone el nombre a los mares internacionales”, ha agregado, en referencia a las Naciones Unidas.

Sheinbaum ha proyectado en su conferencia en Palacio Nacional el anuncio que hizo Google sobre el cambio de nomenclatura del Golfo de México. La multinacional precisó que la modificación tendrá efecto cuando se actualice así en el Sistema de Información de Nombres Geográficos (GNIS, por sus siglas en inglés) del Departamento del Interior de EE UU. “Hemos recibido algunas preguntas sobre los nombres en Google Maps. Tenemos una práctica de larga data a la hora de aplicar cambios de nombre cuando se han actualizado en fuentes gubernamentales oficiales”, señaló Google a través de X el martes. El cambio también afectará al Monte Denali, renombrado por Trump Monte McKinley, ha añadido la compañía tecnológica.

La mandataria mexicana ha defendido que en el derecho internacional existe mar territorial, plataforma continental, zona contigua y zona económica exclusiva, que delimitan los poderes de cada país. “Es muy importante que se ponga todo en su justo contexto de acuerdo con las publicaciones; para poder cambiar un nombre de un mar internacional, pues no es un país quien lo cambia, es una organización internacional”, ha insistido. La mandataria ha señalado que en la zona del Golfo convergen las zonas marítimas de México, Estados Unidos y Cuba.

Sheinbaum ha afirmado que en la carta que se enviará a Google a través del canciller, Juan Ramón de la Fuente, se le pedirá además que en la aplicación de mapas aparezca identificada la “América Mexicana”, una provocación de vuelta a Trump. Los primeros días de enero, antes de que el republicano tomara posesión del cargo de presidente de Estados Unidos y en respuesta a su amenaza de renombrar el Golfo de México, Sheinbaum mostró en la conferencia Mañanera un mapa de 1607 en el que los cartógrafos reconocían a la América Mexicana antes de la llegada de los primeros colonos de EE UU.