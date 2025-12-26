En 2026 se define el futuro de la ciudadanía por nacimiento Por José López Zamorano-Para La Red Hispana La pelea por la defensa de la ciudadanía por nacimiento (Birthright Citizenship) va a llegar a un punto crítico en la Corte Suprema de los Estados Unidos en 2026. Será una de las decisiones constitucionales más trascendentales de las últimas décadas. Aquí tienes un resumen de la disputa: Al asumir el cargo en enero de 2025, el presidente Trump firmó una Orden Ejecutiva (EO 14160) para poner fin a la interpretación tradicional de la 14ª Enmienda. Según su orden, los niños nacidos en suelo estadounidense no recibirán la ciudadanía automáticamente si sus padres son inmigrantes indocumentados o se encuentran en el país con visas temporales De acuerdo con el Pew Research Center, unos 4 millones de estadounidenses tienen al menos un progenitor indocumentado. Y cada año nacen 255,000 bebés en la misma condición. La pelea se centra en la interpretación de una frase de la 14ª Enmienda: “Todas las personas nacidas... en los Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos...”. La mayoría de los jueces federales que han analizado el caso, han concluido que la orden ejecutiva es inconstitucional. Pero el pasado 5 de diciembre de 2025, la Corte Suprema acordó oficialmente revisar el caso principal, conocido como Trump v. Barbara A pesar del precedente jurídico, la orden ejecutiva del presidente Trump argumenta que el espíritu de la enmienda aplica a los esclavos, pero no a las personas que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos. Grupos de defensa de los derechos civiles creen que sí el máximo tribunal termina negando la ciudadanía por nacimiento a hijos de indocumentados, estaría dando pie a la creación de una subclase de personas sin patria y sin derechos claros. “Yo pienso que el presidente Trump va a perder este caso. Un presidente no puede tomar una decisión ejecutiva para cambiar esto. Si lo quieren cambiar tiene que ser una enmienda a la Constitución”, afirma el abogado migratorio de Miami Joseph Gurian. “Si los magistrados consideran la orden ejecutiva como constitucional, vamos a tener personas en este país sin ningún documento, sin país, sin identidades”, sostuvo Por ahora, la orden ejecutiva está congelada por tribunales inferiores en gran parte del país, lo que significa que los bebés nacidos hoy en EE. UU. siguen siendo ciudadanos estadounidenses mientras la Corte no diga lo contrario. A mediados de año, la Corte limitó la capacidad de los jueces para emitir "mandatos nacionales" (universal injunctions), lo que facilitó que la administración intentara aplicar la orden en ciertas regiones, aunque el bloqueo general sigue mayormente vigente. Los argumentos orales se esperan para la primavera de 2026 y la expectativa es que la Corte Suprema emitirá su decisión definitiva probablemente en junio o julio de 2026. Esta decisión definirá no solo el futuro de miles de familias, sino el significado mismo de la Constitución estadounidense para las próximas generaciones.