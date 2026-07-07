Este pasado lunes se cumplió 10 años desde que Philando Castile fuera abatido a tiros por un agente de policía de St. Anthony

Este lunes se cumplen 10 años desde que Philando Castile fuera abatido a tiros por un agente de policía de St. Anthony

Por: Phineas Pope

Artículo de Minnesota Today

Este lunes se cumplen 10 años desde que Philando Castile fuera abatido a tiros por un agente de policía de St. Anthony en Falcon Heights, un barrio residencial de las Ciudades Gemelas. La madre de Castile, Valerie, ha trabajado durante la última década para lograr que el sistema de justicia penal sea más equitativo.

Los católicos de Minnesota pertenecientes a una facción ultratradicionalista se enfrentan a sanciones después de que el Vaticano excomulgara a varios clérigos la semana pasada. Vincent Hernández, feligrés de la parroquia de Nuestra Señora, afirma que entiende por qué el Vaticano excomulgó a los clérigos, pero no cree que haya sido justo.

Dos antiguos investigadores del laboratorio de la Agencia de Protección Medioambiental de EE. UU. (EPA) en Duluth han demandado al Gobierno por haberles despedido de sus puestos de trabajo el año pasado. Forman parte de un grupo de siete antiguos empleados de la EPA de todo el país que alegan que fueron despedidos ilegalmente tras firmar una carta abierta en la que criticaban a la Administración Trump.

Dos docenas de proyectos destinados a restaurar el hábitat de la fauna silvestre o a mejorar las actividades recreativas al aire libre recibirán fondos procedentes del acuerdo alcanzado por Minnesota con 3M en relación con los «químicos eternos». Entre los proyectos seleccionados se incluyen mejoras en parques, programas de pesca y restauraciones de cursos de agua en la zona metropolitana este de las Ciudades Gemelas y aguas abajo de los ríos Misisipi y St. Croix. Recibirán un total de 20 millones de dólares.

Los distritos escolares de Minnesota afirman que siguen notando los efectos de la intensificación de las medidas federales contra la inmigración, incluso después de que muchos agentes federales hayan abandonado el estado. En el distrito escolar de Columbia Heights, los responsables señalan que, aunque el número de agentes federales en Minnesota haya disminuido, los alumnos y las familias siguen sufriendo las repercusiones de la campaña de represión migratoria del Gobierno de Trump.