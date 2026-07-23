El gasto hormiga: los pequeños antojos que devoran tu presupuesto

Por José López Zamorano

Para La Red Hispana

Cuando pensamos en las razones por las que el dinero no alcanza, solemos señalar los grandes gastos: la renta, el seguro del automóvil o la comida.

Sin embargo, existe otro enemigo mucho más discreto que, sin hacer ruido, puede afectar seriamente nuestras finanzas: el gasto hormiga.

Así como una colonia de hormigas transporta diminutas partículas hasta formar un enorme montículo, nuestros pequeños desembolsos diarios terminan convirtiéndose en una cantidad considerable al final del mes.

Un café de cinco dólares, un refresco, un chocolate, una bolsa de papas fritas, una compra impulsiva en línea o una aplicación que cobra unos cuantos dólares al mes parecen insignificantes por separado. Pero juntos cuentan una historia diferente.

Imagine que cada día compra un café y un bocadillo por diez dólares. Al cabo de una semana laboral habrá gastado unos 50 dólares. En un mes, esa cifra ronda los 200, y en un año supera los 2,400 dólares.

Es dinero suficiente para cubrir varios pagos de servicios, iniciar un fondo de emergencia o reducir una deuda.

En tiempos de alta inflación, este tipo de gastos cobra una importancia aún mayor.

El problema es que el gasto hormiga suele pasar desapercibido porque está asociado a recompensas inmediatas “Solo es un café”, “solo un dulce”, “solo una compra pequeña”.

Esto no significa que debamos renunciar a todos los pequeños placeres de la vida.

El objetivo no es vivir contando cada centavo ni eliminar cualquier gusto personal.

La clave está en consumir con intención y no por costumbre. Tipos de gasto hormiga:

Comprar café todos los días en una cafetería en lugar de prepararlo en casa. Refrescos, bebidas energéticas o agua embotellada comprados en tiendas de conveniencia. Dulces, chocolates, chicles o golosinas adquiridos al pasar por la caja del supermercado. Botanas o snacks como papas fritas, galletas o nueces compradas diariamente. Comidas rápidas o desayunos comprados por comodidad en lugar de llevar comida preparada. Aplicaciones y suscripciones digitales que apenas se utilizan (música, videojuegos, almacenamiento en la nube, plataformas de streaming). Viajes cortos en Uber o Lyft que podrían hacerse caminando, en bicicleta o en transporte público. Compras impulsivas en línea, como artículos de bajo costo que se adquieren “en oferta”. Propinas excesivas o cargos adicionales por pedir comida a domicilio con frecuencia. Compras en máquinas expendedoras, como refrescos, café o snacks.

Un buen ejercicio consiste en registrar durante un mes todos esos gastos, para decidir cuáles realmente aportan valor y cuáles pueden reducirse sin afectar la calidad de vida.

Ahorrar no siempre requiere ganar más dinero. Con frecuencia comienza identificando esos pequeños hábitos cotidianos que parecen inofensivos, pero que hacen un hoyo enorme en el presupuesto familiar

Controlar el gasto hormiga no significa dejar de disfrutar; significa asegurarse de que cada dólar trabaje a favor de nuestros objetivos y no desaparezca sin darnos cuenta.