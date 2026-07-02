La Patrulla Estatal de Minnesota les recuerda a quienes visiten el Capitolio el Cuatro de Julio las reglas del recinto y la información de seguridad

La Patrulla Estatal de Minnesota y la Seguridad del Capitolio se están preparando para un aumento en la actividad en el recinto del Capitolio Estatal de Minnesota durante las celebraciones del Día de la Independencia.

El espectáculo de fuegos artificiales Red, White & BOOM! y los eventos del Día de la Independencia se llevarán a cabo en Cathedral Hill Park el 4 de julio. Debido a que el recinto del Capitolio está cerca, la Patrulla Estatal de Minnesota anticipa que miembros del público también podrían reunirse allí para ver los fuegos artificiales. Los oficiales de la Patrulla Estatal y de la Seguridad del Capitolio tendrán una mayor presencia durante la noche para ayudar a garantizar una experiencia segura y agradable.

Quienes tengan previsto visitar el recinto del Capitolio deben tener en cuenta lo siguiente:

•Está prohibido el uso de drones en o sobre el recinto del Capitolio.

•Están prohibidos los fuegos artificiales, las luces de bengala, la llama abierta, las velas y las fogatas.

•Está prohibido el alcohol en el recinto del Capitolio.

•Las personas visitantes no deben subirse a monumentos, memoriales, edificios ni otras estructuras.

•Favor de desechar la basura correctamente y mantener limpio el recinto del Capitolio.

•Siga las instrucciones de los oficiales de la Patrulla Estatal y de la Seguridad del Capitolio.

•Puede encontrar una lista completa de reglas aquí.

Se recomienda a los conductores en el área planificar con anticipación debido a los cierres de calles alrededor del recinto del Capitolio, que comenzarán a las 3 p. m. el sábado 4 de julio. Los visitantes deben estar atentos al tráfico de vehículos y peatones, que será más intenso de lo normal antes y después del espectáculo de fuegos artificiales. La Patrulla Estatal de Minnesota anima a todas las personas que celebren el Día de la Independencia a hacer de la seguridad una prioridad: conduzca sobrio(a), use el cinturón de seguridad, evite las distracciones y esté atento(a) a los peatones.