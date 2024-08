Grupos locales se movilizan para apoyar el acceso de los inmigrantes a las urnas

Por: Sarah Thamer-MPR

Las elecciones primarias de Minnesota están fijadas para el 13 de agosto y la votación ya ha comenzado. Los votantes elegirán a los candidatos para las elecciones generales de noviembre en varias carreras, incluyendo el Senado de EE.UU., la Cámara de EE.UU., escaños legislativos estatales, y las posiciones locales no partidistas.

Entre las principales contiendas figuran las primarias demócratas para el Quinto Distrito del Congreso, en las que se enfrentarán la representante Ilhan Omar y el ex concejal de Minneapolis Don Samuels, y las primarias republicanas para el Senado, en las que el ex jugador de la NBA Royce White y el empresario Joe Fraser compiten para desafiar a la actual senadora Amy Klobuchar.

Algunas organizaciones locales están trabajando para garantizar que los votantes de las comunidades latina, somalí, de la diáspora africana y hmong dispongan de la información y el apoyo necesarios para inscribirse para votar en las próximas elecciones primarias.

El director de organización de COPAL, Ryan Pérez, explica que algunas de sus iniciativas de captación de votantes incluyen la creación de un centro de información al votante, la realización de programas bilingües de llamadas telefónicas y prospección electoral, y la producción de vídeos para llegar a la comunidad latina (término neutro en cuanto al género que COPAL prefiere utilizar) de Minnesota.

“Cuando nos encontramos con la gente donde está y le decimos que la vida en Minnesota, la vida en Estados Unidos, no es perfecta. Pero tenemos visiones, y tenemos sueños de cómo será una vida digna, entonces podemos motivar a la gente y explicar cómo votar y no sólo votar, sino la participación cívica puede ser un vehículo para ello”, dijo Pérez.

Ayada Leads realiza una labor similar. Esta organización sin ánimo de lucro con sede en Minneapolis ayuda a mujeres con raíces en la diáspora africana a destacar en puestos de liderazgo en sus comunidades.

Fadumo Mohamed ayuda a dirigir los esfuerzos de participación cívica de Ayada y dice que la organización ha estado utilizando Instagram, LinkedIn y otras plataformas de medios sociales para crear conciencia sobre cuándo se celebran las primarias, qué es una primaria, qué es una elección general, quién está en la papeleta y dónde se puede ir a votar.

Mohamed afirma que su equipo también ha ido de puerta en puerta a las comunidades somalíes para informar a los votantes de que pueden solicitar una papeleta en su idioma. Dice que estos esfuerzos garantizan que los votantes de la comunidad somalí no se sientan silenciados.

“Si no nos aseguramos de que la gente entienda lo que está leyendo y entienda a quién está votando, y entienda de qué serán responsables las personas que elija, ya sea en la legislatura estatal o en el ayuntamiento, estamos desempoderando intrínsecamente a esos miembros de la comunidad”, dijo Mohamed. “E incluso más allá de la accesibilidad lingüística, la accesibilidad física, asegurándonos de que la gente, ande o ruede, pueda entrar en un espacio de votación”.

La concejala de St. Paul Nelsie Yang es hmong-americana y representa al Distrito 6. Yang afirma que organizaciones como Hmong American Partnership y Asian American Organizing Project implican a los votantes de la comunidad hmong llamando a las puertas, haciendo llamadas telefónicas y organizando actos culturales.

Yang afirma que la educación del votante en la comunidad hmong ayuda a los votantes a comprender que tienen poder para cambiar las políticas y marcar la diferencia en sus comunidades.

“Nuestro pueblo hmong ha sufrido mucho durante la Guerra Secreta, y muchos de nuestros veteranos están muy comprometidos con la labor electoral porque lucharon mucho para que pudiéramos venir a Estados Unidos, para luchar por la libertad, para asegurarse de que tuviéramos educación y una vida mejor en general”, dijo Yang.

Sólo los ciudadanos estadounidenses pueden registrarse y votar en Minnesota, lo que incluye elecciones locales como las de ciudad, pueblo o distrito escolar. Los votantes también deben tener al menos 18 años el día de las elecciones, ser residentes de Minnesota durante 20 días, no estar encarcelados por una condena por delito grave y no estar bajo una orden judicial que revoque el derecho al voto. Los titulares de la tarjeta verde no son elegibles. Los votantes que obtienen la ciudadanía tienen que esperar hasta después de la ceremonia de naturalización para registrarse.

En 2022, había unos 481.700 inmigrantes viviendo en Minnesota, según el Consejo Americano de Inmigración. Los principales países de origen de los inmigrantes en el estado son México, Somalia, India, Etiopía y Laos.