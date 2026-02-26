“Has matado estadounidenses”: Ilhan Omar intenta acallar los ataques de Trump sobre inmigración

Por Adam Cancryn, CNN

Durante la primera hora del discurso sobre el Estado de la Unión del presidente Donald Trump el martes, los demócratas en la Cámara de Representantes se mantuvieron en gran medida fieles a su plan: permanecer en un silencio sepulcral y desafiante.

Pero una vez que Trump comenzó a atacar a los inmigrantes, esa estrategia quedó en nada.

Las representantes demócratas Ilhan Omar y Rashida Talib le gritaron repetidamente a Trump, objetando su caracterización de la comunidad somalí de Minnesota como “piratas” y acusándolo de permitir la muerte de ciudadanos estadounidenses a través de su dura ofensiva inmigratoria en el estado.

El intercambio llegó a su punto máximo después de que Trump dijera a los demócratas en la cámara que “deberían estar avergonzados” por negarse a ponerse de pie y aplaudir en respuesta a su declaración de que el deber principal del Gobierno es “proteger a los ciudadanos estadounidenses, no a los inmigrantes ilegales”.

“Has matado estadounidenses”, gritó a Trump varias veces Omar, una somalí-estadounidense que representa a un distrito de Minnesota, antes de señalar al presidente y agregar: “Deberías estar avergonzado”.

El estallido provocó que Trump respondiera acusando a los demócratas de amañar las elecciones, afirmando sin pruebas que “quieren hacer trampa”.

“Han hecho trampa, y su política es tan mala que la única manera de que salgan elegidos es haciendo trampa”, manifestó Trump, provocando otra ronda de abucheos de los legisladores demócratas. “Esta gente está loca. Les digo que está loca”.

Los funcionarios de Trump aprovecharon las interrupciones de Omar y Tlaib después del discurso, y el secretario de Transporte, Sean Duffy, las calificó de “increíblemente distractoras”.

“Incluso si no estás de acuerdo con (Trump), deberías respetarlo lo suficiente como para escucharlo”, declaró Duffy en CNN.

Cuando se presionó sobre el episodio durante una entrevista separada con CNN, la representante demócrata Nancy Pelosi lo minimizó diciendo que “apenas se notó en la sala”.

“No creo que haya habido mucha, digamos, desviación de lo que el líder nos había guiado a hacer”, manifestó la expresidenta de la Cámara de Representantes.

Los líderes demócratas, antes del discurso, habían advertido repetidamente a sus miembros que no reaccionaran a la retórica de Trump ni se convirtieran en el centro de atención, por temor a que se repitiera lo del año pasado, cuando varios demócratas usaron carteles u otros accesorios para protestar contra el presidente.

En cambio, docenas de demócratas optaron por no asistir al discurso.

Y salvo el representante Al Green —cuya protesta individual en los primeros momentos del evento le valió ser escoltado inmediatamente fuera de la cámara por segundo año consecutivo—, quienes asistieron pasaron la primera parte del discurso de Trump sin hacer mucho más que negar con la cabeza en señal de desacuerdo.

Pero a medida que el presidente se inclinaba por políticas más divisivas, incluida su ofensiva contra la inmigración que condujo a los tiroteos fatales de dos ciudadanos estadounidenses en Minnesota, las protestas del lado demócrata comenzaron a hacerse más audibles.

Trump atribuyó a sus políticas de inmigración el cierre de la frontera sur y la rápida deportación de inmigrantes indocumentados en múltiples ocasiones, sin mencionar la muerte de los manifestantes Renee Good y Alex Pretti por parte de agentes federales de inmigración el mes pasado.

El presidente provocó la ira de Omar en particular cuando señaló a Minnesota como un “ejemplo sorprendente” del fraude que, según Trump y con poca evidencia, está proliferando en los estados azules, culpando a la comunidad somalí del estado.