Años atrás, Trump advirtió que “se perderían vidas sin razón” en una guerra con Irán. Ahora él la lidera

Por Andrew Kaczynski, CNN

Mientras las fuerzas estadounidenses realizan operaciones de bombardeo dentro de Irán, el presidente Donald Trump y varios de sus principales funcionarios de seguridad nacional presiden ahora una guerra que en su momento advirtieron sería costosa, desestabilizadora y contraria a los intereses estadounidenses.

Hace más de una década, Trump predijo repetidamente (y de manera incorrecta) que el entonces presidente Barack Obama iniciaría una guerra con Irán por beneficio político, advirtiendo que “se perderían vidas sin razón”.

A lo largo de 2011 y 2012, Trump regresó una y otra vez a la idea de que un enfrentamiento con Irán sería políticamente motivado, estratégicamente innecesario y probablemente causaría bajas estadounidenses.

No estaba solo. Varios de sus actuales principales funcionarios de seguridad nacional se habían mostrado previamente en contra de la acción militar de EE.UU. contra Irán. El vicepresidente J. D. Vance, la directora de Inteligencia Nacional Tulsi Gabbard y el director del Centro Nacional Contra el Terrorismo, Joe Kent, habían sido críticos del tipo de campaña que el Gobierno ha lanzado ahora.

Su escepticismo pasado subrayaba un tema más amplio que ha definido el ascenso político de Trump y que ha sido un pilar clave de su movimiento MAGA durante más de una década: las promesas de evitar lo que Trump y sus aliados han descrito como guerras “interminables” o “estúpidas” en Medio Oriente y más allá.

A pesar de haber hecho campaña prometiendo evitar “guerras interminables” e intervenciones extranjeras costosas, los dos mandatos de Trump han visto una serie de operaciones militares en el extranjero, incluyendo el asesinato en 2020 del general iraní Qasem Soleimani, ataques a las instalaciones nucleares de Irán en 2025 y la captura del líder venezolano Nicolás Maduro a comienzos de este año.

Su guerra sin límites con Irán es, con diferencia, la operación militar más grande que ha iniciado y la que contradice más directamente su retórica pasada contra la intervención estadounidense en el extranjero.

Anna Kelly, portavoz de la Casa Blanca, dijo que la postura del presidente Trump para impedir que Irán obtenga un arma nuclear ha sido consistentemente compartida por sus predecesores en la Casa Blanca. Kelly también proporcionó una declaración oficial de la secretaria de Prensa, Karoline Leavitt.

“La valiente decisión del presidente Trump de lanzar la Operación Furia Épica se basa en una verdad sobre la que los presidentes han hablado durante casi 50 años, pero que ningún presidente había tenido el coraje de enfrentar: Irán representa una amenaza directa e inminente para Estados Unidos y nuestras tropas en Medio Oriente. El régimen iraní, bajo la mano malvada del ayatola, ha matado y mutilado a miles de ciudadanos y soldados estadounidenses a lo largo de los años y eso se acaba con el presidente Trump”.

“Él iniciará una guerra”

Durante la campaña electoral de Trump y Vance en 2024, Vance desestimó las críticas al estilo combativo de Trump, argumentando que, aunque su retórica era provocadora, sus acciones eran menos combativas y más pacíficas.

“Tweets agresivos y paz mundial suena bastante bien.”, dijo Vance.

Ese mensaje anti-intervencionista fue central en la retórica de Trump incluso antes de su primera campaña presidencial.

“Digo que él iniciará una guerra en Irán antes de las elecciones, lo que hará muy difícil que el republicano gane.”, dijo Trump sobre el entonces presidente Barack Obama en enero de 2012 en el programa de radio de Sean Hannity. “Él iniciará una guerra, ya saben, se perderán vidas sin razón.”.

El comentario de 2012 de Trump, que por entonces hacía sus primeras incursiones en la política conservadora con apariciones en CPAC y Fox News, llevó a Hannity a calificar la idea de bombardear Irán como “el abuso de poder más escalofriante de la historia estadounidense, eso es lo que está describiendo”.

“Sí, creo que va a suceder”, respondió Trump. “Se iniciará algún tipo de guerra. En lugar de resolverlo, lo que se puede hacer muy fácilmente. Y no por debilidad, miren, se trata de ser un negociador fuerte. Tienes mucha fuerza. Pero en lugar de hacer eso, predigo que iniciará algún tipo de guerra, escaramuza o conflicto.”.

Trump no ofreció evidencias para su predicción, y no hubo indicios públicos de que la administración Obama planease una guerra con Irán. Ese conflicto nunca ocurrió durante la presidencia de Obama.

Hannity ahora dice que los presidentes estadounidenses pasados “no tuvieron el coraje político” de atacar a Irán.

El Gobierno de Trump ha confirmado que al menos seis militares han muerto y varios más resultaron gravemente heridos durante las operaciones.

Trump, en un mensaje en video difundido el domingo, reconoció las bajas y advirtió que

En 2011 y 2012, Trump volvió repetidamente a la afirmación infundada de que Obama iniciaría una guerra con Irán.

“Creo que lo haría. Creo que lo hará, ya sea que lo haga bajo la apariencia de Israel o no, pero creo que lo haría”, dijo Trump sobre una guerra con Irán en otra entrevista con la presentadora de Fox, Jeannine Pirro, en abril de 2012.

En un videoblog de 2011, luego eliminado, afirmó: “Nuestro presidente iniciará una guerra con Irán porque no tiene absolutamente ninguna capacidad para negociar. Es débil e ineficaz. Así que la única forma en que cree que será reelegido, tan seguro como estás sentado, es iniciar una guerra con Irán” .

En “The Laura Ingraham Show” en abril de 2012, Trump volvió a prever conflicto: “Sucede que creo que el presidente va a iniciar una guerra con Irán”, dijo. “Creo que será algo popular a corto plazo. Y creo que lo hará por razones políticas”.

Otros funcionarios del Gobierno critican los ataques contra Irán

En 2024, el entonces senador Vance sostuvo que ese conflicto no serviría a los intereses estadounidenses y drenaría recursos del país.

“Nuestro interés, creo, está muy enfocado en no ir a la guerra con Irán”, dijo Vance en una entrevista con el comediante Tim Dillon en octubre de 2024. “Sería una enorme distracción de recursos y muy costoso para nuestro país”.

“No quiero que Estados Unidos sea el policía del mundo”, añadió.

En fotografías difundidas por la Casa Blanca, Vance y Gabbard aparecen sentados en la sala de crisis mientras se desarrollaban los ataques, como parte del equipo que monitorea y coordina la operación.

Gabbard, quien ahora es directora de inteligencia nacional, construyó gran parte de su identidad política a partir de la oposición vehemente a las guerras de intervención de EE.UU., incluyendo lo que pudiera pasa con Irán.

Como candidata demócrata al Congreso en 2018, Gabbard, veterana de la guerra de Iraq, advirtió que “cada dólar gastado en guerras intervencionistas de cambio de régimen es un dólar no invertido en educación, salud, infraestructura y una infinidad de otras necesidades urgentes aquí en casa”.

Gabbard mantuvo su postura anti-intervencionista como congresista, diciendo a Fox News en 2019: “Actualmente, Irán no representa una amenaza directa para Estados Unidos”.

Tras la muerte de Soleimani en 2020, Gabbard, ya candidata presidencial, advirtió que el ataque empujaría a EE.UU. hacia un conflicto catastrófico y pidió el fin inmediato de la escalada.

Publicó en sus redes sociales “No a la guerra con Irán” y vendió mercancía con el lema, incluyendo camisetas con la frase “NO A LA GUERRA CON IRÁN”.

“‘La guerra con Irán haría que las guerras en Iraq y Afganistán parezcan un picnic. #StandWithTulsi #NoWarWithIran’”, dijo en un tuit del 7 de enero de 2020 enlazando a una aparición en Fox News ese mes.

“Será mucho más costosa en vidas, vidas estadounidenses y dólares de los contribuyentes estadounidenses”, añadió .

En 2025, antes de que EE.UU. bombardeara las instalaciones nucleares de Irán, Gabbard provocó la ira de Trump por un video en el que advertía que el mundo está “más cerca del borde de la aniquilación nuclear que nunca”. Trump interpretó el video como una crítica velada a su consideración de permitir que Israel atacara Irán.

En la línea de Gabbard, Joe Kent ingresó a la política adoptando una postura firmemente anti-guerra.

Kent, exboina verde, dijo que se inclinó por la política después de presenciar “los fracasos del Gobierno al mantenernos en guerra en Medio Oriente” y ver a los funcionarios “mentir sobre guerras de cambio de régimen”.

En entrevistas, criticó al “complejo militar-industrial” y argumentó que Washington había llevado al país en “guerras interminables desconectadas del interés nacional”.

“No iniciemos una nueva guerra con Irán”, dijo Kent en una entrevista de radio de 2021, en la que también elogió a Trump.