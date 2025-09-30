La mayoría de los distritos escolares de Minnesota no han recuperado las calificaciones de las pruebas tras la pandemia

Hablamos con dos distritos que sí lo han hecho

Por: Alyssa Chen y Melissa Whitler-MN Reformer

Los resultados académicos de los estudiantes de Minnesota se han estancado desde la pandemia, tanto en lectura como en matemáticas, y las evaluaciones estatales de 2025 muestran pocos cambios desde que se reanudaron las pruebas de los estudiantes de 3.º a 8.º grado en 2022.

Un análisis de Reformer de las calificaciones de las pruebas de 2019 a 2025 reveló que menos de uno de cada ocho distritos escolares de Minnesota ha vuelto a los índices de competencia previos a la pandemia en cualquiera de las dos materias desde que los estudiantes se vieron obligados a pasar al aprendizaje en línea en marzo de 2020. Los distritos que sí se recuperaron atienden a menos del 4 % de los estudiantes del estado y son en su mayoría distritos más pequeños.

De los 155 distritos con al menos 1000 alumnos en 2019, solo seis han vuelto a alcanzar o superado en 2025 sus índices de competencia de 2019 en cualquiera de las dos materias.

A nivel nacional, todos los estados están obteniendo peores resultados académicos que en 2019, según la Education Recovery Scorecard. Pero, a diferencia de Minnesota, algunos estados han empezado a mostrar una trayectoria ascendente en los alumnos.

Utilizando datos de evaluaciones nacionales y estatales de 2024, la tarjeta de puntuación clasificó la recuperación de los estudiantes de Minnesota tras la pandemia en el puesto 45 en matemáticas y en el 38 en lectura. El informe estimó que los estudiantes de Minnesota seguían estando aproximadamente tres cuartos de año por detrás en matemáticas y medio año por detrás en lectura en comparación con el nivel que tenían antes de la pandemia. En otras palabras, un alumno de cuarto curso de Minnesota sabía en 2019 lo mismo que un niño de quinto curso en 2025. Del mismo modo, según el informe, los estudiantes siguen estando medio año por detrás tanto en lectura como en matemáticas en todo el país.

Algunos de los estados con mejor recuperación académica son Alabama, Tennessee, Luisiana y Misisipi, ninguno de los cuales suele figurar en las listas de los mejores estados en materia de educación pública.

El distrito escolar del este del condado de Carver es uno de los pocos distritos grandes de Minnesota en los que han aumentado las calificaciones en matemáticas. En 2019, el 60 % de los alumnos del distrito cumplían o superaban los estándares estatales en matemáticas, porcentaje que descendió al 56 % en 2022. Las calificaciones se han recuperado y ahora el 61 % de los alumnos obtienen calificaciones de competente en matemáticas*.

La superintendente Erin Rathke y el superintendente adjunto Nate Manaen afirmaron que la cultura del distrito en torno a la mejora continua de la escuela —analizar los datos de los alumnos y cambiar las prácticas educativas para mejorar los resultados de los alumnos— es sólida.

«Es importante que demos crédito a nuestros profesores. Contamos con excelentes profesores que se implican en el plan de estudios, analizan los datos y realizan ajustes para nuestros alumnos», afirmó Rathke en una entrevista con The Reformer.

El distrito también se centró en acelerar el aprendizaje de los estudiantes después de la pandemia, en lugar de rebajar los estándares.

«El condado de Eastern Carver fue muy claro al afirmar que no íbamos a rebajar el nivel de aprendizaje. En cambio, nos propusimos acelerar el aprendizaje de los estudiantes a su regreso», afirmó Manaen.

Según Manaen, los profesores, los directores y los responsables del distrito se centraron en garantizar que las clases de matemáticas fueran rigurosas y atractivas para los alumnos cuando volvieran a las clases presenciales.

En la escuela secundaria, eso significó implementar un modelo de enseñanza llamado «creación de aulas de pensamiento», que es una forma de lo que se conoce como enseñanza basada en la investigación. Esto implica que los estudiantes participen más en los debates en la clase de matemáticas, resuelvan problemas en grupos y discutan sus estrategias. Manaen y Rathke afirman que mantener a los estudiantes interesados en la clase ha sido clave para las mejoras del distrito.

El distrito escolar de Pillager, un pequeño distrito rural cerca de Brainerd, fue otro de los pocos distritos escolares que registró un mayor dominio de las matemáticas en 2025 en comparación con 2019*. Ryan Krominga, director de currículo y enseñanza, atribuye la mejora en parte al tamaño manejable del distrito.

Mientras que los distritos grandes tuvieron que coordinar más el transporte, la alimentación y otros aspectos logísticos durante la pandemia, los distritos más pequeños «tienen menos gente con la que hablar por teléfono y empezar a cambiar las cosas», dijo Krominga. Como resultado, Pillager pudo volver a las aulas antes, con algunas clases presenciales a partir del otoño de 2020.

La enseñanza presencial es mucho más eficaz que la online, especialmente para los alumnos más jóvenes.

Otro factor fue el uso estratégico que hizo el distrito de los fondos federales de ayuda para la COVID-19. Para apoyar la recuperación de la pandemia, el gobierno federal concedió a las escuelas de primaria y secundaria 190 000 millones de dólares en ayudas económicas. Las escuelas de Minnesota recibieron alrededor de 2600 millones de dólares.

Los estados tenían amplia libertad para orientar a los distritos sobre cómo utilizar los fondos. Mientras que algunos estados adoptaron un enfoque restrictivo, limitando a los distritos a unas pocas estrategias, Minnesota adoptó un enfoque más amplio, permitiendo a los distritos invertir en 18 estrategias diferentes.

Algunos distritos, como las Escuelas Públicas de Minneapolis, destinaron la mayor parte de sus fondos federales a conceder bonificaciones y aumentos salariales a los educadores, y a cerrar su déficit

presupuestario estructural preexistente, al tiempo que acumulaban reservas financieras, lo que también estaba permitido.

Los primeros datos de California muestran que los distritos que gastaron más en apoyo académico han tenido una mayor recuperación académica.

El distrito escolar de Pillager utilizó parte de su dinero federal en tecnología de puntos de acceso para mantener conectados a sus estudiantes en una zona rural con acceso a Internet más irregular. Krominga dijo que la conectividad entre profesores y estudiantes era una prioridad a la hora de pensar en cómo usar los fondos.

Pillager destinó otra parte de los fondos federales, que ya se han agotado, a ampliar los servicios de la escuela de verano a todos los estudiantes: tres semanas de aprendizaje específico por la mañana y actividades de campamento de verano por la tarde, con transporte incluido.

En Minnesota, los programas ampliados de la escuela de verano se utilizaron para atender a alrededor del 6 % de los estudiantes, según datos de 2023. Por el contrario, casi el 7 % de los estudiantes de Luisiana recibieron clases particulares y el 11 % de los estudiantes tuvieron acceso a programas ampliados de la escuela de verano gracias a la ayuda federal para la pandemia.

Krominga, que tiene un hijo de 12 años, dijo que tiene esperanzas en el futuro de la educación en Minnesota a pesar del descenso provocado por la pandemia en todo el estado, en parte debido a la revisión de los estándares matemáticos en 2022 y a la Ley READ de 2023, que reformó la enseñanza de la lectoescritura.

«La formación que estamos impartiendo a los profesores está teniendo un impacto», dijo Krominga. «Probablemente pasarán un par de años antes de que empecemos a ver cambios en las pruebas estatales».