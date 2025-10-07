Las tarifas de los seguros médicos en Minnesota se dispararán en 2026

Por: Madison McVan-MN Reformer

Las primas de la mayoría de los planes de seguro médico adquiridos en el mercado individual aumentarán una media del 22 % cuando comience el periodo de inscripción abierta para 2026 el 1 de noviembre.

El Departamento de Comercio de Minnesota, que regula el sector de los seguros, ha publicado los cambios medios en las tarifas entre 2025 y 2026, que oscilan entre el 7 % y el 31 %. El plan específico, la ubicación y la edad del beneficiario también pueden influir en el coste.

Las tarifas de los planes para grupos pequeños, es decir, los contratados por pequeñas empresas, también aumentarán, pero no tanto como los planes individuales: un 14 % de media.

En conjunto, los planes individuales y para grupos pequeños aseguran a unos 391 000 habitantes de Minnesota.

Sin embargo, para muchos habitantes de Minnesota, la situación será peor de lo que reflejan las cifras del Departamento de Comercio.

Esto se debe a que los aumentos no tienen en cuenta el impacto de la expiración de un crédito fiscal federal mejorado que ha estado reduciendo los precios desde 2021.

Los créditos mejorados proporcionan más dinero a un mayor número de hogares para pagar los planes individuales del mercado, en comparación con los créditos fiscales básicos de la Ley de Asistencia Asequible. Pero los créditos mejorados no se renovaron como parte de la gigantesca ley aprobada por los republicanos en julio, y están previstos que expiren a finales de 2025, lo que hará que los costes aumenten aún más.

La prórroga del crédito fiscal mejorado de la ACA es la cuestión que ha provocado el cierre del Gobierno que comenzó el miércoles. Los republicanos, que controlan el Senado, necesitan varios votos demócratas para reabrir el Gobierno, y los demócratas del Congreso quieren que los créditos fiscales continúen como parte de un proyecto de ley de gastos. Los republicanos se han negado.

Si el Congreso no renueva el crédito fiscal mejorado, se espera que alrededor de 4 millones de estadounidenses pierdan la cobertura del seguro médico, y los precios podrían subir otro 50 % para aquellos que sigan teniendo planes individuales del mercado.

«Los agricultores, los propietarios de pequeñas empresas, los adultos mayores y las familias de las comunidades rurales serán los más afectados. Eso es inconcebible», afirmó el representante Robert Bierman, del DFL-Apple Valley, en una declaración en la que criticaba la negativa de los republicanos a ampliar los créditos fiscales mejorados.

No es la primera vez que las tarifas suben de forma tan pronunciada. En 2016, el entonces gobernador demócrata Mark Dayton afirmó que «la Ley de Asistencia Asequible ya no es asequible para un número cada vez mayor de personas» tras el anuncio de importantes subidas de tarifas ese año. Los republicanos atacaron a los demócratas por este tema en las semanas previas a las elecciones y acabaron aumentando su mayoría en la Cámara de Representantes estatal y logrando una sorprendente victoria al hacerse con la mayoría en el Senado.

En 2017, la Legislatura controlada por los republicanos introdujo un sistema de reaseguro, por el cual el estado paga una parte de las reclamaciones de seguro médico más caras, lo que mantiene bajas las tarifas para todos.

El Departamento de Comercio afirma que, sin la reciente ampliación del reaseguro, las primas habrían aumentado un 47 % más en 2026.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Lisa Demuth, republicana por Cold Spring, elogió en un comunicado la labor de los republicanos para ampliar el programa de reaseguros.

«Cuando tenían el control total del gobierno estatal, los demócratas aprobaron más de una docena de nuevas obligaciones en materia de seguros médicos, lo que elevó el coste de la cobertura sanitaria», afirmó Demuth.

La mejora del crédito fiscal federal fue aprobada por el Congreso, controlado por los demócratas, en 2021 y prorrogada como parte de la Ley de Reducción de la Inflación de 2022, con el objetivo de ampliar la ayuda a las personas con bajos ingresos y hacer que los planes sean más asequibles para la clase media.