La nueva campaña del ICE se centra en los menores no acompañados, según grupos defensores de los derechos humanos de Minnesota

Por: Katelyn Vue, Katrina Pross y Mohamed Ibrahim

Los defensores de los inmigrantes de Minnesota y el distrito escolar más grande del estado se apresuraron a responder el viernes a las noticias sobre una operación federal dirigida a los niños que se encuentran en Estados Unidos sin padres ni estatus legal.

La operación, bautizada como «Freaky Friday» por los grupos defensores de los derechos de los inmigrantes, pide a los jóvenes que se autoexpulsen a cambio de 2500 dólares. Las cartas enviadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) sugieren que sus familiares que viven en Estados Unidos serán arrestados si se niegan a cumplir.

La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) envió un correo electrónico masivo a los abogados para informarles de la operación y les instó a estar atentos a cualquier indicio. Los niños que se encuentran en Estados Unidos sin padres ni estatus legal están clasificados como «menores no acompañados» en el sistema federal de inmigración.

La operación se dirige a menores no acompañados de entre 14 y 18 años, según varios abogados locales especializados en inmigración que recibieron la notificación por correo electrónico de la AILA y la compartieron con Sahan Journal. El ICE podría reducir la edad a 10 años, según los abogados locales.

Cuando recibió la noticia de la operación, «me alarmé mucho», dijo la abogada de inmigración Maria Miller.

Muchos menores no acompañados solicitan asilo a través de diferentes opciones legales, dijo, incluida la Ley de Reautorización de Protección a las Víctimas de la Trata. A menudo, los menores no acompañados entran en Estados Unidos cruzando la frontera entre Estados Unidos y México y son procesados por el ICE. Mientras esperan el resultado de sus casos de deportación, se les permite permanecer en el país, normalmente con un familiar o cuidador.

«Están protegidos por la ley y el Gobierno de Estados Unidos no puede quitarles ese derecho», dijo Miller.

Más de 4000 menores no acompañados fueron enviados a hogares en Minnesota entre 2021 y 2024. La mayoría se concentran en Minneapolis, St. Paul, Worthington y Windom. Varios abogados locales dijeron al Sahan Journal que, hasta el viernes, no tenían constancia de que ningún menor no acompañado en Minnesota hubiera recibido cartas.

En un comunicado, los funcionarios del ICE rechazaron las acusaciones de que están coaccionando a los jóvenes para que retiren sus solicitudes de asilo.

«Estas acusaciones son categóricamente falsas», afirmó la portavoz del ICE, Emily Covington, en un comunicado. «Los activistas anti-ICE han inventado un término ridículo, “Freaky Friday”, para infundir miedo y difundir información errónea que fomenta el aumento de la violencia contra las fuerzas del orden federales».

Las cartas de oferta son una «opción estrictamente voluntaria para regresar a casa con sus familias», afirmó. El pago a los menores por colaborar en su deportación se realizaría después de que un juez de inmigración concediera la solicitud, añadió.

«Los cárteles traficaron con innumerables niños no acompañados hacia Estados Unidos durante la Administración Biden, y el DHS y el HHS han estado trabajando diligentemente para garantizar la seguridad y el bienestar de esos niños», se lee en su comunicado.

Erika Zurawski, del Comité de Acción por los Derechos de los Inmigrantes de Minnesota (MIRAC), dijo que, aunque la información inicial indica que la operación comenzará con cartas, teme que también pueda dar lugar a futuras acciones del ICE en las escuelas o cerca de ellas.

«Es motivo de preocupación que su objetivo principal en este momento sea deportar a los niños», dijo Zurawski.

Jim Skelly, director de comunicaciones del distrito escolar de Anoka-Hennepin, dijo que el distrito, que es el más grande del estado con más de 38 000 estudiantes, se enteró de la operación alrededor del mediodía del viernes. A continuación, la oficina del distrito envió un memorándum a los directores y directores de cada una de las 36 escuelas del distrito advirtiéndoles sobre la supuesta operación y recordándoles las políticas del distrito sobre cómo actuar ante los funcionarios de inmigración en caso de que lleguen a una escuela.

Skelly declaró a Sahan Journal que no se ha informado a los padres, pero que los responsables escolares están ahora preparados para responder a sus preguntas y preocupaciones.

«Se trataba principalmente de concienciar, ya que era información que se había difundido de boca en boca y lo que se sabe hasta ahora, y estos son los planes de acción sobre cómo responder si algo de esto ocurriera en una escuela», afirmó. «Pero, hasta donde sabemos, eso no ha ocurrido hasta ahora».

