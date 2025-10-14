Hamas libera a los rehenes israelíes, Trump recibe una ovación en el parlamento israelí

Greg Myre, NPR y Daniel Estrin, NPR

El presidente Trump declaró el fin de la guerra de Gaza y recibió una ovación en el parlamento israelí el lunes por su papel protagonista en el logro de un alto el fuego en el territorio devastado por la guerra.

En una parte crucial del acuerdo, Hamas liberó a los últimos 20 rehenes israelíes vivos que habían permanecido cautivos durante algo más de dos años.

A cambio, Israel liberó a casi 2000 prisioneros y detenidos palestinos. La mayoría de los palestinos fueron sacados de las cárceles israelíes, subidos a autobuses y trasladados a Gaza o a Cisjordania. Fueron recibidos por multitudes que los vitoreaban, junto con abrazos de amigos y familiares. Israel también envió a algunos al extranjero, lo que supuso, en la práctica, su exilio.

Entre los palestinos liberados se encontraban algunos condenados por asesinato que llevaban décadas en prisión. La mayoría habían sido detenidos sin cargos durante los últimos dos años de conflicto.

Trump lo califica de nueva era

«Este es el amanecer histórico de un nuevo Oriente Medio», declaró Trump ante los miembros del Parlamento israelí, la Knesset.

«Dentro de generaciones, esto se recordará como el momento en que todo comenzó a cambiar, y a cambiar mucho para mejor», dijo Trump en un discurso frecuentemente interrumpido por aplausos. «Al igual que los Estados Unidos en este momento, será la edad de oro de Israel y la edad de oro de Oriente Medio».

Los legisladores israelíes corearon el nombre de Trump, quien recibió una prolongada ovación al final de su extenso discurso lleno de grandilocuencia.

Desde que entró en vigor el viernes, el alto el fuego se ha mantenido tras los combates más mortíferos jamás vistos entre israelíes y palestinos. Y si Israel y Hamás pueden completar el intercambio de prisioneros y rehenes tal y como se establece en el acuerdo, eso debería dar un impulso adicional a un acuerdo que aún se enfrenta a muchos obstáculos.

Trump es un firme partidario de Israel, aunque ejerció una presión considerable sobre el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para que aceptara la propuesta de alto el fuego. Trump también presionó a países árabes, como Egipto y Qatar, para que Hamás aceptara la tregua.

Antes de Trump, Netanyahu calificó al presidente estadounidense como «el mejor amigo que el Estado de Israel ha tenido jamás en la Casa Blanca».

La entrega de los rehenes

Horas antes de que Trump hablara, Hamás entregó a los 20 rehenes israelíes, en dos grupos separados, al Comité Internacional de la Cruz Roja en Gaza. La Cruz Roja entregó a los rehenes al ejército israelí, que los sacó rápidamente del territorio y los llevó a una base militar en el sur de Israel. Desde allí, fueron trasladados en helicóptero a hospitales de la zona de Tel Aviv.

Todos los rehenes eran hombres, y todos tenían entre 20 y 30 años, excepto uno, que tenía más de 40.

La televisión israelí mostró a Einav Zangauker hablando con su hijo, Matan Zangauker, de 25 años, en una videollamada poco después de su liberación. «No hay guerra, se ha acabado. Vas a volver a casa», le dijo.

Las imágenes difundidas por las Fuerzas de Defensa de Israel mostraban a los rehenes sonrientes reunidos con sus familias. Un vídeo mostraba el momento en que el rehén Eitan Mor, de 25 años, se reunía con su familia mientras su padre lo abrazaba y lloraba desconsoladamente.

La entrega de los rehenes desencadenó celebraciones en todo Israel. Decenas de miles de personas se reunieron en la Plaza de los Rehenes, en Tel Aviv, que ha sido el lugar de las vigilias durante toda la guerra. La multitud rugió de júbilo y ondeó banderas israelíes azules y blancas.

Hamás también debe entregar los cadáveres de 28 rehenes fallecidos, aunque el grupo palestino afirma que no ha podido localizarlos a todos.

Tras la breve visita a Israel, Trump tenía previsto volar a Sharm El-Sheikh, Egipto, donde se negoció la tregua la semana pasada, para participar en una ceremonia oficial de firma.

Se espera que asistan líderes de más de 20 países. Sin embargo, los líderes de Israel y Hamás no fueron invitados inicialmente. Egipto extendió una invitación de última hora a Netanyahu el lunes, pero este la rechazó alegando una festividad judía.

El Gobierno egipcio dijo que Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Palestina, que gobierna las zonas palestinas de Cisjordania, participaría en la ceremonia.

En su vuelo a Israel en el Air Force One, Trump describió el alto el fuego como una victoria para los países de la región.

«Todo el mundo está contento, ya sean judíos, musulmanes o países árabes. Todos los países están bailando en las calles», afirmó.

En otro frente, la ayuda está empezando a llegar a Gaza, donde los productos básicos han escaseado gravemente durante toda la guerra. Cientos de camiones con ayuda humanitaria entraron el domingo en el sur de Gaza desde Egipto. El territorio necesita urgentemente alimentos, agua, medicinas, combustible y tiendas de campaña.

Prueba para el alto el fuego

Aunque el alto el fuego ha tenido un buen comienzo, aún quedan por resolver muchas cuestiones importantes.

Las tropas israelíes se retiraron el viernes, pero siguen controlando aproximadamente la mitad de Gaza. Se supone que finalmente llevarán a cabo nuevas retiradas, pero no hay un calendario para su retirada total.

El alto el fuego también exige que Hamás entregue sus armas y no participe en el futuro gobierno de Gaza. Hamás no ha aceptado públicamente esta condición, y la policía civil de Hamás ya ha reaparecido en las calles del territorio. Actualmente no hay ningún otro grupo palestino en Gaza capaz de gobernar el territorio.

El alto el fuego exige que un grupo de tecnócratas palestinos gobierne Gaza de forma provisional, pero aún no se ha revelado sus nombres y no está claro qué tipo de autoridad tendrían, si es que tuvieran alguna.